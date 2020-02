Schönheitsklinik mit Schönheitsfehlern

Für ihr 20-Jahr-Vereinsjubiläum hat sich die Näppibühne etwas Besonderes geleistet. Der Vereinsvorstand hat Jasmin Clamor als Regisseurin für das Stück «Jubel, Trubel, Eitelkeit» engagiert. «Es ist das erste Mal, dass ein Profi aus dem Showbusiness mit uns zusammenarbeitet», sagt Tamara Hottiger, die Präsidentin der Näppibühne. Denn Jasmin Clamor ist Schauspielerin und eroberte als Mitglied der Frauenformation Acapickels, Gessler-Zwillinge und Hutzenlaub & Stäubli die deutschsprachigen Bühnen und TV-Shows. «Sie ist ein Glücksfall für uns. Wir profitieren extrem von ihrer Bühnenerfahrung», schwärmt Hottiger, die selber im Stück mitspielt.

Mit den Tipps und Trick vom Profi und dem eingespielten Team der Näppibühne werden die Besucher im Werkgebäude in Oberhasli ein Bühnenstück zu sehen bekommen, das alle Klischees einer kriminalistischen Komödie bedient. Lacher und spannende Unterhaltung sind garantiert.

Eine blonde Tussi und eine verpfuschte Nasen-OP

Da ist einmal Moritz Engel, ein schamloser Heiratsschwindler, der vor Auftragskillern in eine Schönheitsklinik flüchtet. Er will sein Äusseres verändern und trifft in der Klinik auf sein nächstes Opfer, die frischgebackene Lottomillionärin Rosa Hubli. Sie will sich ihr Fett absaugen lassen und lässt sich von Engel den Kopf verdrehen. Ein ständig nörgelndes und aufgedrehtes Mädchen für alles fehlt ebenso wenig wie eine blonde, langhaarige Tussi: Lilly König ist ein Schlagerstar und entsetzt über ihr erstes Fältchen im Gesicht, das sie wegoperieren lassen will. Schliesslich ist sie ständig in den Social Media präsent.

Der Versuch des skrupellosen und karrieregeilen Chefarztes, eine verpfuschte Operation an der Nase eines exzentrischen Künstlers zu vertuschen, verkompliziert die Ereignisse zusätzlich. Und Liebe, Eifersucht und eine männerjagende Gräfin sorgen für die nötige erotische Spannung.

Gespickt ist das Stück mit schrillen Kleidern und Frisuren und mit viel Musik. Denn ganz untypisch für so ein Stück werde gesungen und einzelne Szenen mit passender Musik umrahmt, wie Regisseurin Jasmin Clamor erklärt. «Es ist ein innovatives, modernes, musikalisches Theaterstück entstanden.»

Ansteckender Enthusiasmus

Clamor ist begeistert von der neunköpfigen Schauspielercrew. «Alle haben einen unglaublichen Enthusiasmus. Man merkt die 20-jährige Bühnenerfahrung.» Es herrsche eine unglaublich gute Atmosphäre bei den Proben, und alle seien hoch motiviert. Clamor kam per Zufall zu ihrem Engagement. «Ich kenne ein Mitglied der Näppibühne, und als es letztes Jahr sagte, der Vorstand sei auf der Suche nach einem Regisseur oder einer Regisseurin, habe ich zugesagt. Ich hatte gerade Zeit, und das Stück hat mir sehr gut gefallen.»

Tamara Hottiger freut sich auf den Spielstart am 6. März. «Wir werden unser zwanzigjähriges Bestehen mit einer Jubiläums-After-Show-Party feiern.» An vier Abenden werde nach der Aufführung in der Bar-Baracke hinter dem Theatersaal gefeiert. Wie jedes Jahr offeriert der Verein vor den Aufführungen ein Abendessen oder ein Zmorgebuffet. Wer jetzt schon einen kurzen Blick auf die unterschiedlichen Charaktere der Klinik Schwanensee werfen möchte, kann dies dank eines Trailers auf der Homepage der Näppibühne tun.