Schonfrist für Unterländer Äschen im Rhein

Die Fischerei- und Jagdverwaltung hat für die Rheinstrecke auf dem Zürcher Kantonsgebiet ein Fangverbot für Äschen erlassen. Auch die Rheinkantone Schaffhausen und Thurgau schliessen sich dieser Massnahme an. Das Verbot gilt bis Ende September 2019. Ein Fangverbot gerade für Äschen deshalb, weil diese Edelfischart jeweils besonders unter erhöhten Wassertemperaturen leidet. Und diese Temperaturen bewegten sich lange Zeit über dem für Äschen erträglichen Mass. Wie der «Tages-Anzeiger» festhält, erreichte das Wasser des Rheins am 6. August den Höchstwert von 27,5 Grad.

Andere Flüsse noch ungewiss

Wie die kantonalen Stellen mitteilen, wurden in der ersten Augusthälfte am Rhein zwischen Schaffhausen und Eglisau über drei Tonnen verendete Fische – vornehmlich Äschen, teilweise auch Forellen – aufgefunden und eingesammelt. In anderen Zürcher Flüssen wie Limmat, Sihl oder Thur seien keine oder nur wenige tote Äschen festgestellt worden. «Angesichts der über Wochen kritischen und während mehreren Tagen für Äschen tödlichen Wassertemperaturen ist aber davon auszugehen, dass auch diese Bestände in noch unbekanntem Mass geschädigt wurden», schreibt die Behörde. Wie hoch diese Schäden sind, werde sich erst nach den Bestandeserhebungen, das heisst nach den Larvenzählungen, im nächsten Sommer abschätzen lassen.

2003 wars noch schlimmer

Im extremen Hitzesommer des Jahres 2003 war das Fischsterben noch schlimmer als dieses Jahr. Das sei jedoch zu einem grossen Teil darauf zurückzuführen, «dass der diesjährige Bestand ebenfalls kleiner war», heissts in der Mitteilung. Die Äschenvorkommen waren nie mehr so hoch wie vor dem verheerenden Sommer 2003. Das Äschenfangverbot ist vorerst auf ein Jahr festgelegt. Sollte die Situation es erfordern, könnte das Verbot noch verlängert werden.

«Klima hat sich verändert»

Marco Steiner, Präsident des Fischervereins Zürcher Unterland und Pächter auf dem unteren Teil der Glatt, verweist auf die generellen Veränderungen in den Fischbeständen, die sich in den vergangenen Jahren vollzogen haben. «Das Klima hat sich brutal verändert», sagt Steiner. Er habe nämlich schon in jungen Jahren gefischt und so die negative Entwicklung miterlebt. Er begrüsst das Fangverbot, verweist aber darauf, dass die Glatt kein Äschengewässer sei. Aber: «Aufgrund der hohen Wassertemperaturen haben wir in unseren beiden Revieren nicht gross gefischt. Für die geschwächten Fische, auch für ausgewachsene, seien die hohen Temperaturen zu belastend und zudem seien die Fische anfälliger für Pilzerkrankungen.

«Wir begrüssen das Verbot»

Andri Rabensteiner ist Vorstandsmitglied des Fischereivereins Eglisau und Hauptpächter des Fischereireviers 31, das sich von der Tössegg bis nach Eglisau erstreckt. Auf diesem Teil des Rheins hätten er und seine vier Mitpächter kaum tote Fische entdeckt. Das habe jedoch seine Gründe: «Unser Revier ist ein Durchgangsrevier», sagt Rabensteiner. Die toten Fische würden sich erst im nachfolgenden Revier beim Kraftwerk Eglisau sammeln. Zudem weise die Rheinstrecke zwischen Eglisau und der Tössegg sehr viele, bis zu zwölf Meter tiefe Stellen auf, wo das Wasser kühler und deshalb ein Zufluchtsort für die Fische sei.

Im Revier 31 würde kaum auf Äschen und Forellen gefischt, sondern viel mehr auf Wels, Barben, Hechte und Aale. Dennoch: «Wir Fischer begrüssen das Fangverbot. Es ist sinnvoll, solange eine Fischart so kleine Bestände aufweist», sagt Rabensteiner. Als Fischer sei man nämlich für die Fische und für die Natur und nicht primär für grosse Fänge. Das sei auch die Haltung des Fischereivereins Eglisau, erklärt Andri Rabensteiner.

(Zürcher Unterländer)