Schreiner restauriert das Häuschen des Gleisgängers für Gottes Lohn

Anfang Februar berichtete der ZU über den Abbau und Abtransport des rund 100-jährigen Streckenwärterhäuschens beim Bahnhof Eglisau. Der Lokomotivführer Daniel Rutschmann und der Kondukteur Florian Vogel, beide Mitglieder des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland und dort in der historischen Abteilung tätig, wollten das recht angeschlagene Bretterbüdeli nach Bauma zur Anlage des Dampfbahnvereins bringen. Es sollte geprüft werden, ob das Häuschen noch erhaltenswürdig sei oder lediglich vermessen, dokumentiert und dann entsorgt werden sollte.

Viel los am Bahnhof

Zum Abtransport aus Eglisau kam es jedoch vorerst nicht, denn zunächst gings zur Werkstatt des pensionierten Eglisauer Schreiners Max Wolf. Dieser hatte nämlich den Artikel im ZU gelesen und sich spontan entschlossen, das teilweise sehr morsche Häuschen zu restaurieren. Und das kostenlos, denn auch für ihn hatte der Bretterverschlag, der nicht viel grösser als eine Telefonkabine ist, eine grosse Bedeutung.

«Als Kind war ich oft am Bahnhof. Ein Junge des Bahnhofvorstands war ein Freund von mir», erzählt Wolf. «Wir wussten genau, was da am Bahnhof so lief.» Und damals sei dort noch viel los gewesen. Drei Bahnhofvorstände hätten sich abgelöst, um zum Rechten zu schauen. Zwei bis drei Männer seien als Weichenwärter tätig gewesen und zwei weitere im Güterschuppen.

Er erinnere sich noch gut an die von Dampflokomotiven gezogenen Güterzüge, die von Basel und Schaffhausen nach Zürich und zurück stampfend durch den Eglisauer Bahnhof fuhren. Zudem kannte er auch die Gleisgänger, die den Schienen zwischen Rafz und Bülach entlang liefen und diese auf Defekte untersuchten.

Unterstand des Gleisgängers

Diese Streckenwärter waren es denn auch, die die kleine Schirmhütte als Unterstand und Kleinmateriallager benutzten. Auch ihr Rundenbuch, in welchem alle Vorkommnisse und Reparaturen fein säuberlich eingetragen wurden, war dort deponiert. «Wir haben am Bahnhof viel gespielt und die kleine Hütte etwa zum Verstecken benützt», erklärt der 75-jährige Max Wolf, der in Eglisau geboren wurde. Seit seinem fünften Lebensjahr wohnten er und die Familie nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt.

Küche des Scheichs

Im Elternhaus wohnt Wolf heute noch. Aber als Schreinermonteur war er viel in der ganzen Schweiz unterwegs, nach der Heirat aber vermehrt nur in der näheren Umgebung des Rheinstädtchens. «Einmal bekam ich den Auftrag, in London eine Küche zu montieren», erzählt Wolf. Ein Scheich habe diese in der Schweiz gekauft, und er habe sie in einem Haus in Englands Hauptstadt aufgebaut. «Für diese Arbeit, die ich ansonsten in zwei Tagen erledigte, bekam ich 14 Tage Zeit.» Der Lohn sei zwar nicht ganz so hoch gewesen, wie wenn er die zwei Wochen in der Schweiz gearbeitet hätte, aber das sei es ihm alleweil wert gewesen.

Ein anderes Mal habe er während einiger Monate in Nigeria beim Umbau eines Hotels mitgearbeitet, als der Krieg ausbrach und die Kugeln zu fliegen begannen. «Wir mussten dann ziemlich schnell abreisen», sagt Wolf. Das Angebot, Schreinerarbeiten in Jerusalem zu verrichten, lehnte er in der Folge ab, denn da war gerade der Sechstagekrieg im Gang.

Bodenbretter des Frohsinns

Den spontanen Entschluss, das Streckenwärterrelikt aus seiner Kindheit zu restaurieren, fasste Max Wolf, nachdem er den Artikel über das Projekt des Dampfbahnvereins gelesen hatte. Zunächst galt es, altes Holzmaterial aufzutreiben. Wolf wusste, dass zurzeit das Restaurant Frohsinn in Hochfelden umgebaut wird. Also nahm er Kontakt mit dem dort tätigen Schreiner auf und konnte so einige rund 100 Jahre alte Bodenbretter aus Fichtenholz für sein Unterfangen sichern.

Das restaurierte Gleisgänger­häuschen aus Eglisau steht nun in Bauma bei den Bahnfreunden. Foto: PD

Mit diesen Bodendielen ersetzte er jene Teile der Schirmhütte, die hoffnungslos von Fäulnis und Käfer betroffen waren. Von den etwa 14 Tagen, die der Eglisauer Schreiner in die Restaurierung investierte, wendete er einen Grossteil für das Abbürsten der Frohsinn-Bretter auf. Gehobelt wurde nichts, denn es sollte möglichst original erscheinen. «In dieser Zeit hätte ich vier solcher Hütten neu gebaut», sagt Wolf lachend. Schliesslich sägte er die unteren zehn Zentimeter des Büdelis ab, denn dieser Teil, der über all die Jahre die Bodenflüssigkeit in sich aufgesaugt hat, war unwiederbringlich zerstört.

«Ein absoluter Glücksfall»

Die Bodennässe wird es nicht mehr so leicht haben, denn das Häuschen steht nun in Bauma auf einem Betonfundament und nicht mehr im Dreck. Auch von oben kann das Wasser nicht ins Innere dringen, denn die Biberschwanzziegel decken das Gleisgängerhäuschen dicht ab und ein Dachdecker hat das Giebelblech fachmännisch eingebaut.

Lokomotivführer und Dampfbähnler Daniel Rutschmann aus Dietlikon ist begeistert vom Ergebnis: «Für uns war Max Wolfs Angebot ein absoluter Glücksfall». Durch den selbstlosen Einsatz des Eglisauer Schreiners habe der Dampfbahnverein, der ohnehin einen kostspieligen Vereinszweck hat, viel Geld gespart. Etwas gekostet hätten lediglich der Transport des Häuschens und die Arbeit des Dachdeckers. Freude bereitet Rutschmann auch der Umstand, dass rund 75 Prozent der Originalholzstruktur erhalten werden konnten. «Und der Denkmalpfleger der SBB, Giovanni Menghinin, ist hocherfreut, dass wir ein Streckenwärterhäuschen für die Nachwelt gesichert haben.» Es dürfte eines der letzten sein. (Zürcher Unterländer)