Schüsse in den Rücken – Verteidiger wollen Tat nachstellen

Strenge Sicherheitsvorkehrungen hat die Kantonspolizei am Bezirksgericht Zürich getroffen. Zuschauer, die dem Mord-Prozess beiwohnen wollen, werden durchsucht und mit einem Metalldetektor gescannt, bevor sie am Mittwoch in den Gerichtssaal eingelassen werden – zu gross ist die Angst vor Vergeltungsakten der verfeindeten Gruppen. Dem Beschuldigten Jeton G. nehmen die Uniformierten die Handschellen erst auf der Schwelle zum Saal ab.

Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln soll vor knapp fünf Jahren seinen Erzrivalen bei einer Tankstelle an der Wehntalerstrasse in Zürich Affoltern von hinten erschossen haben. Der heute 35-Jährige und das Opfer Boris R., ein 30-jähriger Türsteher aus Montenegro, hatten sich nach immer wieder von neuem aufflammenden Streitigkeiten zu einem Showdown getroffen, zusammen mit ihrer jeweiligen Clique.

Es kam zu einem Handgemenge, und ein Anhänger von Boris R. setzte einen Pfefferspray ein. Ein Mitglied der Clique von Jeton G. schoss deshalb mit einem Revolver in die Luft. Boris R. und einer seiner Begleiter rannten daraufhin weg, worauf Jeton G. gemäss Anklageschrift den Revolver behändigt und seinem Kontrahenten in den Rücken geschossen haben soll. Es war ein Durchschuss – Boris R. verblutete an Ort und Stelle.

Mehrere Anträge der Verteidiger

Was sich aber genau an jenem frühen Morgen des 1. März 2015 zugetragen hat, ist umstritten. Noch bevor an diesem Mittwoch die Befragung des Beschuldigten beginnt, stellen die Verteidiger mehrere Anträge. Die Hauptverhandlung müsse unterbrochen und später fortgesetzt werden, damit vor Ort eine Rekonstruktion der Tat mit allen Beteiligten oder Statisten durchgeführt werden könne, fordert der amtliche Verteidiger unter anderem. Und es brauche eine animierte 3D-Visualisierung von den Schussbahnen der Kugeln.

Denn: «Von der Staatsanwaltschaft sind die Geschehnisse nur äusserst rudimentär und ungenügend abgeklärt worden.» Der Verteidiger mutmasst, dass Boris R. gar nicht von Jeton G. erschossen worden sein könnte, sondern von jemandem mit einer weiteren Waffe – vielleicht auch ohne Absicht. Deshalb will er vor Gericht Zeugen befragen lassen. «Man hat sich auf meinen Mandanten als einzigen Schützen eingeschossen», sagt er.

Der zweite Anwalt, der Jeton G. als Privatverteidiger vertritt, fordert das Gericht eindringlich auf, diese Anträge gutzuheissen. Lehne das Gericht sie ab, beweise es lediglich, dass es voreingenommen sei. Der Staatsanwalt zeigte sich empört über das Vorgehen der beiden Verteidiger.

Das Gericht hat noch keinen Entscheid zu den Anträgen gefällt. Es wird diese am nächsten Mittwoch bekannt geben. Folgen die Richter den Verteidigern, wird die Verhandlung sogleich abgebrochen und erst dann fortgesetzt, nachdem die verlangte Tatrekonstruktion erfolgt ist. Lehnen sie hingegen die Anträge ab, wird die mehrtägige Verhandlung, in deren Verlauf der Staatsanwalt seinen Strafantrag für Jeton G. bekannt geben wird, noch am selben Tag fortgesetzt.