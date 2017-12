Schützen haben in Embrach Spuren hinterlassen

Schützenvereine haben heute häu­fig mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. Anscheinend ist dies kein neues Phänomen: Bereits 1538 mussten die Embracher Schützen mangels Mitgliedern 2 ihrer 5 Tücher, die ihnen die Obrig­keit als Zielscheiben zur Verfügung stellte, an die Bassersdorfer abgeben. Im Originaltext der Zürcher Ratsmanuale ist dies folgendermassen vermerkt: «... weil die Zihlstatt Embrach an Schützen abnimmt, will man denselben köufftig von ihren 5 Tüchern noch 3, die 2 übrigen aber nach B. geben.»

Diese und viele andere Begebenheiten sind in der neuen Publikation des Embracher Hobby-Historikers Hans Baer nachzulesen. Im Januar erscheint sein neues Werk mit dem Titel «Gut Schuss». Der 73-Jährige geht ­dar­in der Geschichte des Schiesswesens in Embrach nach. Ursprünglich kriegerischer Herkunft, habe es sich zum friedlichen Sport gewan­delt, schreibt Baer. Er schildert unter anderem den technischen Fortschritt der Waffen, die Entstehung und Entwicklung der vier Embracher Schützenvereine und geht Flurnamen auf den Grund.

Weiter erfährt man vom alten Brauch des Armbrustschiessens in der Schule, das bis vor der Jahrtau­sendwende gepflegt wurde­. Ursprünglich durften nur Knaben mitmachen, später auch Mädchen. Doch als immer mehr Frauen als Lehrerinnen tätig wa­ren­, habe die Begeisterung abge­nommen, erzählt der ehema­lige Primarlehrer. «Sie empfanden den Anlass als zu militärisch.» Dabei sei das Armbrustschiessen viel eher eine sportliche Angelegenheit. Ein Beschluss der Schulpflege setzte der Tradition schliesslich vor rund 20 Jahren ein Ende. «Seither hat Embrach keine eigenen Bräuche mehr.»

Gewehrkugeln im Zentrum

Wer aufmerksam durch Embrach geht, trifft da und dort auf Spuren, die das Schiesswesen hinterlassen hat. An der Schützenhausstrasse zum Beispiel findet man heute weit und breit kein Schützenhaus mehr. Doch im 19. Jahrhundert wurde dort, wo heute Schulkinder unterwegs sind, aus dem Keller des damaligen Hauses geschossen. Das Schützenhaus gehörte dem Schützenverein Embrach, der 2009 mit Embrach-Lufingen fusionierte. Es musste 1984 der Sanierung an der Kreuzung Schützenhaus-/Hungerbühlstrasse weichen.

An der Schützenmauerstrasse im Südwesten dagegen soll es eine Mauer gegeben haben, auf der Schützen ihre Hakenbüchsen aufstützten. Dies war nötig, weil die im 16. Jahrhundert geläufigen Gewehre beim Abfeuern einen heftigen Rückstoss auslösten. Nicht allen dürfte auch bekannt sein, dass es in Embrach eine Waffenfabrik gab. Die Firma ­Meili stellte vor allem Gewehrläufe her. 1924 wurde das ­Gebäude im Talegg an einen Mechani­ker verkauft.

Das Thema Schiesswesen habe er auch gewählt, weil der Schützenverein nächstes Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert, erklärt der Autor. Zudem hatte Baer aufgrund jahrelanger Recherchen bereits einen beachtlichen Umfang an Material beisammen. Mitglied in einem Schützenverein war er übrigens nie. «Ich hatte im Militär eine Pistole, traf aber wegen meiner schlechten Augen nie besonders gut.»

Die kalten Tage verbringt der Ortshistoriker öfter im Staats­archiv des Kantons Zürich, wo er für seinen nächsten Geschichtsband stöbert. Diesmal will er ihn einem durchwegs friedlichen Thema widmen: der kartografischen Darstellung seiner Wohngemeinde.

