Schulbudget und Strassenprojekt havariert

Die Primarschulpflege Neerach wollte ihren Steuerfussanteil von 30 auf 32 Prozent anheben. Bei Ausgaben von 6,6 Millionen Franken und Einnahmen von rund 6 Millionen hatte die Behörde einen Aufwandüberschuss von 580 000 Franken budgetiert.

In diesem Defizit enthalten war nicht nur die Umsetzung des kantonalen Stellenplans, sondern auch Sonderkosten für Provisorien auf dem Areal Sandbuck, die in den nächsten drei bis vier Jahren anfallen sollten.Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragte, das Budget zu genehmigen, aber ohne Steuerfusserhöhung von 2 Prozent. Beim RPK-Antrag wäre ein Aufwandüberschuss von 930 000 Franken entstanden.

Die Stimmberechtigten gingen am Montag im Mehrzweckgebäude Sandbuck noch einen Schritt weiter. Auf Antrag eines Anwesenden wurde zunächst über den Steuerfuss abgestimmt. Mit 194 zu 20 Stimmen beschloss die Versammlung, den Steuerfussanteil der Primarschule nicht um die von der Pflege beantragten 2 Prozent zu erhöhen, sondern wie im Vorjahr auf 30 Prozent festzusetzen.

Virtuoses Streichkonzert

Infolge eines zweiten Antrags aus der Versammlung strichen die Anwesenden 60 000 Franken für die Miete von Schulcontainern aus der Laufenden Rechnung und 240 000 Franken für Investitionen in Container aus dem Voranschlag 2018. Auch dieses Verdikt fielt mit 195 Ja- zu 19 Nein-Stimmen klar aus. Eiligst erstellte die Schulpflege eine neue Power-Point-Folie mit den aktualisierten Zahlen. Demnach sieht das Budget 2018 nun einen Ausgabenüberschuss von 821 000 Franken und Nettoinvestitionen von 374 000 Franken vor. In der Schlussabstimmung genehmigte die von 237 Stimmberechtigten (10,2 Prozent) besuchte Versammlung dieses Budget mit 173 zu 75 Stimmen.

SVP-Attacke mit Anfrage

Zu Beginn der Schulgemeindeversammlung war auf Antrag aus der Versammlung beschlossen worden, das letzte Traktandum auf der Liste – die allgemeinen Anfragen – als erstes zu behandeln. Dies wurde gutgeheissen, wonach die Behörde die Anfrage der SVP beantworten konnte. Die Partei wollte nähere Auskünfte erhalten zur Lehrerschaft und zu den Ausgaben der Schulpflege für externe Beratungen. «105 000 Franken in zwei Jahren für externe Beratungen ist viel», nahm nach der Beantwortung SVP-Präsidentin Annemarie Waldvogel Stellung.

Sie bemängelte auch, einige Antworten seien unvollständig und sie kritisierte den Umstand, dass von insgesamt 48 Lehrkräften 26 eine Anstellung von weniger als 50 Prozent innehaben. «Das dünkt mich wahnsinnig viel», sagte Waldvogel und erntete dafür Applaus. Mit dem Vorzug und der Beantwortung der Anfrage war das Schiff «Schulbudget 2018» sturmreif geschossen.

Nein zu Strassensanierung

Die Neeracherstrasse ist auf dem gut 200 Meter langen Teilstück durch Riedt ebenso sanierungsbedürftig wie die darunter verlaufenden Wasserleitungen. Dabei sollten auch die beiden Bushaltestellen behindertengerecht umgestaltet und eine davon um einige Dutzend Meter verlegt werden. Der Gemeinderat präsentierte am Montag das Projekt und die Kreditanträge in Höhe von 715 000 Franken.

In der Diskussion wurde mehrfach bemängelt, dass diese Sanierung ein grosses Problem nicht löse: Nämlich die Tatsache, dass auf dieser lediglich 5 bis 6 Meter breiten Strasse Personenwagenlenker beim Kreuzen des Postautos oft aufs Trottoir ausweichen und so auch Schulkinder gefährden würden. Es wurde der Einbau von Pfosten oder dergleichen gefordert, so dass die Automobilisten in ihre Schranken gewiesen werden könnten.

Mehrere Votanten forderten eine Verbreiterung der Fahrbahn. Das sei nicht möglich, erwiderte Gemeindepräsident Markus Zink: «Wir müssten auf der gesamten Länge Landenteignungen vornehmen.» Der Gemeinderat werde jedoch mit dem Ingenieurbüro prüfen, ob die Strasse verbreitert werden könne.

Diese Katze im Sack wollten die Stimmberechtigten aber nicht kaufen. Aus der Versammlung kam der Antrag, das Geschäft zurückzuweisen, «damit der Gemeinderat etwas Besseres ausarbeiten kann», sagte der Votant. Das schien der Mehrheit ein vernünftiger Vorschlag zu sein: Mit 124 zu 69 Stimmen lehnten sie das Projekt in dieser Form ab.

Budget ohne Diskussion

Den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde hiessen die Stimmberechtigten ohne Diskussion und Gegenstimmen gut. Der Steuerfuss wurde wie bisher auf 22 Prozent festgelegt. Der Gesamtsteuerfuss dürfte wie im Vorjahr 78 Prozent betragen. Das Budget sieht Ausgaben von 12,6 und Einnahmen von 12,2 Millionen Franken vor. Der Ausgabenüberschuss beläuft sich auf gut 400 000 Franken. In den kantonalen Ausgleichstopf wirft die Gemeinde Neerach gut 4,7 Millionen Franken.

Wasserzähler mit Funk

Gutgeheissen wurde unter anderem auch ein Kredit von 240 000 Franken für den Einbau von Wasserzählern mit Funkmodulen in allen Neeracher Häusern. Diese werden in Etappen bis zum Jahr 2022 eingebaut werden.

Mit grossem Mehr und diskussionslos segneten die Anwesenden die neue Siedlungsentwässerungsverordnung mit zugehöriger Gebührenverordnung ab. Dazu hatte der Gemeinderat Mitte November eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Die neue Verordnung tritt am 1. Januar in Kraft. Auch die übrigen Geschäfte wurden genehmigt.

