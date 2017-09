Schuldach wird dicht gemacht

Die 30 stimmberechtigten Rümlangerinnen und Rümlanger (0,7%) haben Ja gesagt zu beiden beantragten Krediten der Primarschule – und wurden nach 20 Minuten bereits wieder in den Feierabend entlassen. 550 000 Franken hat die Gemeindeversammlung genehmigt für die Sanierung des Dachs über der alten Turnhalle Worbiger – unter dem sich eine Etage tiefer auch der Gemeindesaal befindet – und über dem angrenzenden Zwischentrakt.

«Wenn es regnet müssen wir zum Teil schon Kübel in die Turnhalle stellen», sagte Schul-Finanzvorsteherin Sandra DeMitri in ihren Ausführungen.Nun sollen die alten Ziegel entsorgt werden, danach werden gedämmte Holzdachlatten verlegt und das Dach mit neuen Ziegeln gedeckt. Der Zeitplan der Schule sieht vor, dass die Sanierungsarbeiten in den Frühlingsferien beginnen. De Mitri erklärte zudem, dass auch das Dach des alten Schulhauses Probleme bereitet habe.

Ziegel seien vom Dach gefallen, und offenbar war schnelles Handeln angesagt, weshalb die Schule die entsprechenden Arbeiten bereits diesen Sommer veranlasst hat. Diese Kosten sind im nun bewilligten Kredit nicht enthalten, sondern werden in einer separaten Abrechnung an einer der nächsten Gemeindeversammlungen vorgelegt.

Ein warmer und trockener Kindsgi

Ebenfalls zugestimmt haben die Stimmbürger am Donnerstag einem Kredit von 780 000 Franken für die energietechnische Sanierung des Kindergartens Chratz. Dafür soll die defekte Heizanlage – die nur noch im Notbetrieb läuft und offenbar immer mal wieder ausfällt – auf eine Wärmepumpe umgerüstet werden. Weiter müssen Fassade und Dach saniert werden, denn auch hier rinne das Dach und die Wärmedämmung sei ungenügend, wie De Mitri darlegte.

Sanierung bringtlangfristige Lösung

Die einzige Wortmeldung des Abends betraf die Höhe des Kredits für die Kindergarten-Sanierung. «Das ist ein Wahnsinnsbetrag, für 780 000 Franken baut man ja ein Haus», wandte ein Stimmbürger ein. De Mitri entgegnete, dass Abreissen und Neubauen umständlich wären, da für die Bauzeit ein Provisorium benötigt würde.

Ausserdem bringe eine Sanierung ebenfalls eine langfristige Lösung: «Wenn wir das so machen, dann ist alles wieder tiptop für ein paar Jahrzehnte.» Ohne Gegenstimme, bei lediglich einer Enthaltung, wurde die Vorlage angenommen. Die Heizung soll bereits in den kommenden Herbstferien ersetzt werden, die wärmetechische Sanierung grösstenteils während der Sommerferien 2018 erfolgen.

(Zürcher Unterländer)