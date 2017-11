Schule Eglisau geht eigene Wege

Die Schulpflege von Eglisau beabsichtige, den dringend benötigten Schulraum im Alleingang zu realisieren. Man werde den Stimmbürgern darum im Juni 2018 den Austritt aus dem Zweckverband «Gemeinsame Sekundarschule Eglisau-Unteres Rafzerfeld» beantragen. Das haben die Behörden der beiden Schulgemeinden gestern in einem Communiqué verlauten lassen. Im Oktober hatten sich Eglisau und die SUR-Gemeinden (Wasterkingen, Wil, Hüntwangen) an Schulgemeindeversammlungen zum Wettbewerbskredit für den Bau eines gemeinsamen Schulhauses in Gebiet Schlafapfelbaum (Eglisau) geäussert: Eglisau stimmte klar zu, SUR lehnte ab.

Eglisau braucht dringend Schulraum

«Für beide Schulen war der Entscheid enttäuschend», hiess es gestern. Und beide Schulgemeinden stehen unter Zugzwang: Eglisau (2016: 120 Oberstufenschüler) wächst und braucht dringend mehr Schulraum, das Untere Rafzerfeld bleibt als eigene Sek aus Sicht der Behörde bezüglich Schülerzahl (2016: 88 Schüler) zu klein.

Die Rafzerfelder schreiben, man hätte seitens der Behörde das Ziel einer gemeinsamen Schule «gerne weiterverfolgt» und «bedauert, dass die Schulpflege Eglisau keine Möglichkeit mehr sieht, das Projekt gemeinsam zu verwirklichen». Immerhin sei die Schule Landbüel (Wil) stets als möglicher Standort definiert worden. Über einen Zweckverbandsaustritt stimmen die SUR-Dörfer nicht ab. Eglisau verweist darauf, dass man aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und des knappen Schulraums gehörig unter Zeitdruck stehe. Am Standortgebiet Schlafapfelbaum hält die Schulpflege fest, auch beim allfälligen Alleingang. (Zürcher Unterländer)