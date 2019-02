Schule Eglisau will vorwärts machen

Davon zu sprechen, dass in Eglisau der Schulraum knapp wird, wäre untertrieben. Seit geraumer Zeit ist es unmöglich, sämtliche Schülerinnen und Schüler in den bestehenden Schulhäusern unterzubringen. Deshalb müssen viele Eglisauer Kinder in Provisorien beim Schulhaus Steinboden den Unterricht besuchen. Mehr noch: Auch die Kindergärtner müssen teilweise schon ins Provisorium. Noch prekärer präsentiert sich die Lage bei der Turnhalle: Es fehlt derart viel Platz, dass mehrere Klassen für den Turnunterricht zusammengelegt werden müssen.

Die Schulpflege Eglisau treibt deshalb den Bau neuen Schulraums schnellstmöglich voran. Am 26. März steht der nächste wichtige Termin an. Dann sollen die Stimmberechtigten einen Kredit in der Höhe von 275 000 Franken für einen Architekturwettbewerb für das neue Sekundarschulhaus genehmigen. Durch den Bau eines separaten Sekundarschulhauses würde in der bestehenden Infrastruktur mehr Platz für die übrigen Schulstufen frei werden.

Erneute Genehmigung nötig

Eglisau hatte bereits einmal einem Kredit für einen Architekturwettbewerb zugestimmt und zwar im Herbst 2017. Der Bau war zu jenem Zeitpunkt noch als Gemeinschaftsprojekt innerhalb eines Zweckverbands mit der Schule Unteres Rafzerfeld (SUR) vorgesehen. Da die Stimmberechtigten der SUR damals aber den Kredit ablehnten und Eglisau danach aus dem Zweckverband austrat, wurde der Kredit effektiv nie genutzt und muss nun unter den neuen Bedingungen erneut genehmigt werden.

Nichts geändert hat sich allerdings am geplanten Standort. «Wir sind überzeugt, dass das Gebiet Schlafapfelbaum der einzig sinnvolle Ort für den Bau eines Sekundarschulhauses ist», erklärt Schulpflegerin Ilona Haderer, die für das Neubauprojekt zuständig ist. Der Standort ermöglicht ein Projekt, welches auch den Bau einer Turnhalle beinhaltet und damit das Platzproblem beim Sportunterricht lösen würde, liegt zudem in nächster Nähe zum Siedlungsgebiet und sollte dereinst doch noch eine Zusammenarbeit mit Gemeinden des Rafzerfelds zustande kommen, würde das neue Schulhaus dazu in einer günstigen Lage liegen: Es läge nördlich des Rheins und vor der Brücke, die ansonsten etwa wegen des morgendlichen Verkehrs zum Nadelöhr werden könnte.

Möglich ist dies aber nur, wenn das Gebiet umgezont wird. Das Amt für Raumentwicklung hat dafür seinen Segen signalisiert, nötig ist aber noch die Zustimmung der Eglisauerinnen und Eglisauer. Auch über dieses Geschäft wird deshalb am 26. März abgestimmt. Sollte eines der Geschäfter abgelehnt werden, würde sich der Ausbau des Schulraums weiter verzögern. Während die Schüleranzahl weiter steigt: Derzeit gehen knapp 700 Kinder in Eglisau zur Schule, 2024 dürften es bereits 760 sein – wobei diese Prognosen rein auf der Fortschreibung beruhen und ohne einen möglichen Siedlungsausbau gemacht worden sind. (Zürcher Unterländer)