Schule stellt auf Fernunterricht um

Die Schulen müssen den Unterricht einstellen. Dies hat der Bundesrat am vergangenen Freitag verordnet, um die Übertragung des Coronavirus in der Bevölkerung zu verlangsamen. Die Schulpflicht ist also vorübergehend ausgesetzt. Alle Schulkinder und Erziehungsberechtigten in der Schweiz erhielten am Freitag diese Mitteilung. Das Zürcher Volksschulamt informierte ebenfalls am Freitag: Wenn eine Kind keine Betreuung zuhause hat, darf dieses im Notfall die Zeit in der Schule verbringen.

Auch die Primarschule Bachenbülach hat am Freitag in aller Eile ein Schreiben für die Erziehungsberechtigten ihrer Schulkinder aufgesetzt. Darin bietet sie eine Notfallbetreuung für jene Kinder an, die nicht zuhause bleiben können, und nach vorgängiger Anmeldung. «Wir haben keine Ahnung, wie viele Kinder tatsächlich kommen werden», sagt Schulpfleger Peter Wehrli am Montagmorgen. Er steht mit den beiden Schulleiterinnen und den rund 30 Lehrerinnen und Lehrern um 8.15 Uhr bereit, um alle jene Schulkinder in Empfang zu nehmen, die alleine zuhause wären – oder deren Eltern die Anweisungen der Schule schlicht nicht verstanden haben.

Von Schulleiterin Masha Bürgi erfahren sie, dass nur gerade zwei Anmeldungen eingegangen sind, offenbar handelt es sich um Geschwister. Tatsächlich erscheinen zur Zeit des Unterrichtsbeginns nur die beiden angemeldeten Kinder und ihre Mutter. So bleibt es unheimlich ruhig auf dem Schulhausplatz, wo an einem Montagmorgen normalerweise Lachen, Schwatzen und Kreischen vorherrschen.

Nur ist an diesem Montag nichts normal im Bachenbülacher Schulbetrieb: Im Singsaal hält Bürgi die Lehrerinnen und Lehrer an, sich mit zwei Meter Distanz zu verteilen, bevor sie ihnen den Tagesablauf erklärt. Soziale Distanz sei gefordert, auch mit den Kindern, ermahnt sie. Einschneidend für die Lehrerschaft ist mehr noch die Umstellung vom Klassenzimmerbetrieb zum Fernunterricht.

Betreuung für Zwei

Zunächst aber gelte es, die Betreuung der Schulkinder zu organisieren und jene zu erfassen, die ohne Anmeldung kommen, hält Bürgi fest. «Wir wollen Gruppen mit maximal 12 Kindern bilden.» Das wird jedoch nicht nötig sein bei nur zwei Kindern. Während die Lehrpersonen ihn ihren Klassenzimmern den Fernunterricht vorbereiten, setzt Schulverwaltungsleiterin Claudia Platn zwei Schreiben an die Erziehungsberechtigten auf: eines zum Betreuungsangebot im Schulhaus und eines zum Unterricht zuhause. Bei der Betreuung handle sich um ein Angebot für Notfälle und stehe grundsätzlich nur jenen Eltern offen, die im Gesundheitswesen, bei der Polizei oder anderen öffentlichen Diensten arbeiten. Heimschicken wolle man aber kein Kind, auch wenn eines unangemeldet erscheint.

Später am Vormittag zeigt sich, dass in der ersten unterrichtsfreien Woche höchstens sechs Kinder pro Tag für die Betreuung angemeldet sind. Bei insgesamt 380 Schulkindern in Bachenbülach ein erstaunlich kleines Grüppchen.

Leitplanken für Kinder

Wie die Schule den Unterricht zuhause organisiert, das beschäftigt nicht nur die Lehrerschaft, sondern auch die Eltern. «Die Kinder sollen Leitplanken erhalten, damit die Eltern den neuen Alltag zuhause besser organisieren können», hält Co-Schulleiterin Esther Büchi fest. Darum wolle man den Eltern im Brief genau mitteilen, was von den Kindern erwartet wird. Diese erhalten Aufgaben, die sie zuhause erledigen und ihrer Klassenlehrperson abgeben müssen. Am Mittwoch sollen die Kinder alle nötigen Unterlagen in der Schule abholen. «Nicht alle Schülerinnen und Schüler aufs Mal, sondern die Unterstufenkinder getrennt von jenen der Mittelstufe und des Kindergartens», hält Schulleiterin Mash Bürgi fest.

Damit die Kinder zum Beispiel Rechenaufgaben in ihrem Heft lösen können, müssen sie Hefte und Aufgaben am Mittwoch in der Schule abholen. Weitere Aufgaben und die Korrekturen erhalten sie per Mail. «Wir müssen darum von den Eltern wissen, ob sie einen Computer, Drucker und Internetzugang zuhause haben», sagt Bürgi.

Lehrer erklären via Mail

Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten den Auftrag, bis am Abend pro Schulstufe das Vorgehen für den Fernunterricht festzulegen. Um beim Beispiel der Rechenhefte zu bleiben: Die Lehrerschaft soll festlegen, ob die Hefte in einer Kiste bereit gestellt werden oder ob die Lehrer sie persönlich aushändigen wollen. «Erklärungen zu den Rechenaufgaben geben die Lehrpersonen im Schulhaus aber keine», betont Bürgi. Sonst würde das Schulverbot missachtet.

Bis am Abend haben die Lehrpersonen auf eine gemeinsame Regelung geeinigt. Die Kinder holen am Mittwoch die Mäppchen mit den Aufgaben ab. In der Unterstufe reichen sie per Whatsapp oder Mail die erledigten Arbeiten ein und erhalten ebenfalls auf diesem Weg die Korrekturen. In der Mittelstufe erhalten die Kinder den ganzen Schulstoff bis zu den Frühlingsferien, müssen sich aber jeden Freitag per Mail oder Whatsapp melden, wie weit sie mit dem Lernstoff gekommen sind.

Im Kindergarten erhalten die Eltern zweimal pro Woche eine Ideensammlung für Lernförderung, Spiele und Bastelarbeiten. «Das aber nur im Sinne einer Empfehlung, die Eltern müssen sich nicht bei der Schule zurückmelden», sagt Esther Büchi. Zudem gibts Telefonzeiten, während dieser die Kinder und Eltern Fragen stellen können. Trotz aller Schwierigkeiten ist Büchi zuversichtlich: «Die Kinder werden das sicher gut machen.»