Schulhaus Rotflue wächst um zwei Etagen

Das Raumproblem im Schulhaus Rotflue ist gelöst. Die Stimmberechtigten der beiden Kreisgemeinden Dänikon und Hüttikon haben gestern Ja gesagt zum Baukredit von 3,3 Millionen Franken für die Aufstockung des Schulhauses Rotflue. 428 Personen legten ein Ja in die Urne, deren 183 ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 36,7 Prozent.Fabiano Marchica, Präsident der Primarschulpflege Dänikon-Hüttikon, zeigte sich gestern nach Bekanntgabe des Resultats sehr zufrieden.

«Der Schulhausausbau ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Schule. Die Schulkinder und die Mitarbeitenden werden in den nächsten Jahren sicher grosse Freude an diesem Bau haben», sagte er. In den letzten Monaten habe er mehrheitlich eine positive Grundstimmung für dieses Projekt in der Bevölkerung wahrgenommen. Dass es nun aber doch so deutlich angenommen wurde, freue ihn natürlich sehr. «Es macht mich stolz, dass wir die Bevölkerung überzeugen konnten.»

Zwei zusätzliche Klassenzimmer

Durch die zweigeschossige Aufstockung zwischen der Turnhalle und dem Klassentrakt auf dem Dach des Garderobengebäudes gewinnt die Schule zwei zusätzliche Klassenzimmer inklusive Gruppenräumen. Ausserdem werden im ersten Obergeschoss die Verwaltung, die Schulleitung und der Lehrerbereich samt Nebenräumen zentral auf einem Geschoss zusammengelegt. Zusätzlich wird eine Liftanlage eingebaut, die das Gebäude rollstuhlgängig macht, und die Nasszellen im Erdgeschoss werden saniert. Die Schulpflege rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr, der Bezug der Räume ist auf Herbst 2019 vorgesehen.

Den Ausbau nötig gemacht haben unter anderem die steigenden Schülerzahlen – während es heute 255 Kinder sind, wird in den nächsten drei Jahren mit einem Anstieg auf 300 Kinder gerechnet. Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen, der geänderten pädagogischen Anforderungen und weil mehr Personen Teilzeit arbeiten, hat sich auch die Anzahl an Mitarbeitenden in den letzen zehn Jahren fast verdoppelt.

Stefan Schumacher ist neuer Schulpflegepräsident

Neben dem Kredit für den Schulhausausbau haben die Däniker und die Hüttiker gestern auch einen neuen Präsidenten für die Primarschulpflege bestimmt. Mit 215 Stimmen haben sie den parteilosen Stefan Schumacher gewählt. Sein Konkurrent Marco Schweinfurth (SVP) konnte 207 Stimmen auf sich vereinen. Die Stimmbeteiligung lag bei 28.7 Prozent. Die fünfköpfige Primarschulpflege Dänikon-Hüttikon ist somit komplett. Sie besteht in der neuen Legislatur aus vier neuen und einem bestehenden Mitglied.

(Zürcher Unterländer)