Schulhaus und andere heisse Themen im Parlament

Tempo 30 und weitere Traktanden

An der heutigen Gemeinderatssitzung wird Thomas Wepf (SP) ausserdem seine Interpellation «Stand der Lärmschutzmassnahmen an den Gemeindestrassen und wie sieht es mit Tempo 30 für den Schutz vor Lärm und für mehr Wohnqualität?»begründen. Tanja Glanzmann (CVP) begründet ihr Postulat zur Erweiterung der Buslinie 781 und ein weiteres Postulat von Qëndresa Sadriu (SP) wird überwiesen. Sie fordert darin, dass die Stadt Projekte zur Jugend-, Kunst- und Stadtbildförderung in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit sowie den Schulen einführt. Des Weiteren steht eine Statutenrevision des Zweckverbands Forstrevier Hardwald und Umgebung auf dem Programm und die Gemeinderäte befinden über eine Strassensanierung im Gebiet Plattenstrasse. Für die Sanierung des Kreisels Talacker- und Giebeleichstrasse steht eine Kreditbewilligung an. Zum Schluss sind die Abnahme der Jahresrechnung 2018 und das Vorstellen des Geschäftsbericht traktandiert.