Schulhaustrakt wird für 1,4 Millionen saniert

Die Schulraumplanung der Sekundarschule Bülach sieht unter anderem den Umbau des Westtrakts des Schulhauses Hinterbirch vor. Dafür wurde an der Kreisgemeindeversammlung am Donnerstag ein Kredit von 1,4 Millionen Franken zur Genehmigung beantragt. Die grosse Mehrheit der 36 anwesenden Stimmberechtigten hat diesem zugestimmt. Der Westtrakt verfügte bisher im Erd- und Obergeschoss über je 4 Schulzimmer mit einer Grösse von nur 58 Quadratmetern. Die Empfehlung des Volksschulamts für die Fläche eines Schulzimmers beträgt jedoch 72 Quadratmeter. Die Sekundarschulpflege baut die vier Zimmer auf beiden Etagen in drei um. Für den Ersatz der beiden Schulzimmer, die aufgehoben werden, ist im Neubau gesorgt. Im Westtrakt müssen zusätzlich die sanitären Anlagen, die Fenster und die Storen erneuert werden. Die Ausführung dieser Arbeiten ist ab Juli bis zu den Herbstferien 2018 geplant. Danach soll der fertig sanierte Westtrakt für den Unterricht bereitstehen.

RPK Bachenbülach übernimmt die Finanzen

Neben diesem Baugeschäft, stimmte die Kreisgemeindeversammlung auch über drei finanzielle Geschäfte ab. Gemäss der Gemeindeordnung bestimmt die Gemeindeversammlung, welche Rechnungsprüfungskommission (RPK) für die Sekundarschule zuständig ist. Zu ihren Aufgaben gehört die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung, des Budgets und der Investitionen. Weil dazu alle Kreisgemeinden miteinbezogen werden sollen, wechselt die Zuständigkeit im Turnus von zwei Amtsperioden. Seit dem Jahr 2010 hat die RPK Winkel diese Aufgaben inne. Nun hat sich die RPK Bachenbülach bereit erklärt, die finanzpolitische Rechnungsprüfung der Sekundarschule Bülach zu übernehmen. Die Stimmberechtigten hiessen dies einstimmig gut. Des Weiteren stimmten die Anwesenden Ja zur Neubewertung des Verwaltungsvermögens im Zuge der Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2).

Die grosse Mehrheit der Stimmberechtigten nahm auch den Voranschlag 2018 sowie den Steuerfuss an. Der Voranschlag weist bei einem Aufwand von 28,69 Millionen Franken gegenüber dem Ertrag von 28,41 Millionen Franken einen kleinen Aufwandüberschuss aus. Der Steuerfuss kann trotz hoher Investitionen bei 19 Prozent beibehalten werden.

(Zürcher Unterländer)