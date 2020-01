Schulpflege macht den ersten Schritt aus der Krise

Nachgefragt

Sie kandidieren als Mitglied und Präsident der Bachenbülacher Primarschulpflege. Welches sind die drei wichtigsten Qualitäten, die Sie für dieses Amt mitbringen?

Ravi Prakash (parteilos): Für die Aufgabe als Präsident der Schulbehörde bringe ich eine hohe Leistungsmotivation mit. Ich verfüge über langjährige Erfahrung in den Bereichen Management und Führung. Zudem habe ich durch meine bisherigen Tätigkeiten gelernt, auch in hektischen Situationen die Prioritäten richtig zu setzen und den Überblick zu behalten..



Marion Heidelberger (parteilos): Ich schöpfe aus einem prall gefüllten Rucksack an Erfahrung und Wissen, gefüllt in fast 30 Jahren schulpolitischer Tätigkeit. Dieses Knowhow ermöglicht mir einen schnellen Einstieg ins Amt, ohne Einarbeitungszeit. Meine breite Erfahrung im Führen von politischen Gremien zusammen mit Herzblut für die Schule bietet dazu eine solide Voraussetzung.



Die bisherige Schulpflege war völlig zerstritten. Wie wollen Sie einen Neuanfang schaffen, zumal zwei der bisherigen Mitglieder im Amt verbleiben wollen?

Ravi Prakash: Wenn ich am 9. Februar gewählt werde, freue ich mich auf eine verantwortungsvolle Aufgabe und die Zusammenarbeit mit allen zur Verfügung stehenden Behördenmitgliedern. Für einen Neuanfang braucht es eine offene und zielorientierte Perspektive noch vorne, beides bringe ich mit.



Marion Heidelberger: Es scheint mir sehr wichtig, dass bisherige und neue Mitglieder sorgfältig in ihr Amt eingeführt und ihnen die Möglichkeiten und Grenzen bewusst werden. Dazu müssen Rollen und Aufgaben geklärt, definiert und dann konsequent von mir eingefordert werden. Wenn sich alle auf ihre Pflichten konzentrieren und diese gewissenhaft erfüllen, steht einem Neuanfang nichts im Weg.



Macht Ihnen die Vorgeschichte nicht etwas Angst?

Ravi Prakash: Nein, ich bin mir aber der Herausforderung bewusst..



Marion Heidelberger: Nein, aber ich habe einen gesunden Respekt vor dem Präsidium unter diesen Bedingungen. Ich bin mir bewusst, dass es viel Fingerspitzengefühl und eine klare Haltung braucht, damit gegenseitiges Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Ich bin es gewohnt, einen Konsens zu finden, aber auch beharrlich beim Einfordern und Durchsetzen von Entscheidungen zu sein.



Was möchten Sie in der Schulpflege anpacken?

Ravi Prakash: Ich möchte einen Schulbetrieb, in dem sich die Mitarbeitenden mit hoher Motivation ihren Aufgaben widmen und so unseren Kindern ein optimales schulisches Umfeld bieten können. Somit liegt mein Fokus auf der Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Denn das ist das Fundament für eine konstruktive und zielführende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Zudem gibt es wichtige, bereits laufende Geschäfte wie zum Beispiel die Infrastruktur oder ICT, welche mit hoher Priorität weiterentwickelt beziehungsweise umgesetzt werden müssen.



Marion Heidelberger: Die Frage ist vielmehr was getan werden muss, damit der Schulbetrieb reibungslos läuft und eine konstruktive Zusammenarbeit möglich wird. Dazu verschaffe ich mir Übersicht über sämtliche Geschäfte, priorisiere anstehende und gleise neue sorgfältig auf. Eine transparente Kommunikation nach Innen und Aussen ist mir sehr wichtig.