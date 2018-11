Schulpflege und Stadt schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe

«Parlamentarier hinterfragen Vorgehen der Sekundarschulpflege»: So titelte der «ZU» in der Ausgabe vom Mittwoch. Dass die Oberstufenschul­gemeinde nicht ins Zentrale Verwaltungsgebäude einziehen will, stiess einigen Bülacher Gemeinderäten sauer auf. Nach der Kreisgemeindeversammlung am Donnerstag hat sich das Blatt aber gewendet. Sekundarschulpräsidentin Irene Jaggi erklärte dort: «Wir haben im April 2015 eine unverbindliche Bedarfserklärung für Büroräumlichkeiten im Zentralen Verwaltungsgebäude an die Stadtverwaltung abgegeben. Seither wurde weder eine Absichtserklärung noch eine Bestellung an die Stadt Bülach erteilt.» Aufgrund der Tatsache, dass die Sekundarschule Bülach eine eigenständige Kreisgemeinde mit eigener Behörde und Verwaltung sei, bestehe ein Platzbedarf von insgesamt rund 120 Quadartmetern, inklusive Sitzungszimmer und Archiv. Im Etagenplan der geplanten Büros, welchen die Sekundarschule vor einem Jahr erhielt, waren aber lediglich 55,6 Quadratmeter Platz für die Behörde vorgesehen. «Das ist zu wenig», ist sich Jaggi sicher.

Platzreserven im neuen Stadthaus vorgesehen

BSB-Gemeinderat Jörg Inhelder, der bei der Planung des neuen Stadthauses dabei war, sagte an der Kreisgemeindeversammlung: «Im Zentralen Verwaltungsgebäude sind 190 Arbeitsplätze vorgesehen, 30 Prozent davon sind als Reserve geplant.» Heisst: Es gäbe durchaus genug Platz für die Schulpflege. Wieso besteht die Stadt also dennoch auf die 55,6 Quadratmeter? Stadtpräsident Mark Eberli sagt: «Wir haben beim Bedarf für uns und für die Sekundarschule immer gemäss der Anzahl Arbeitsplätze und nicht nach Quadratmetern gerechnet.» Den Bedarf der Sekundarschule an Arbeitsplätzen könne die Stadt erfüllen, aber nur nach dem anzuwendenden Standard von beispielsweise zehn Quadratmetern pro Arbeitsplatz in einem Mehrplatzbüro. Ein solches ist für Irene Jaggi nicht tragbar: «Wir haben Mitarbeiter, die vertrauliche Gespräche führen. Aufgrund des Datenschutzes ist das in einem Mehrplatzbüro nicht möglich.»

Mark Eberli führt weiter aus: «Die Frage ist, wofür mehr Platz benötigt wird. Für einen zusätzlichen und separaten Schalter ist kaum Platz vorhanden und wäre aus Synergiegründen nicht verständlich.» Aber ein oder zwei zusätzliche Arbeitsplätze seien auf jeden Fall verfügbar und Sitzungszimmer seien auch genügend vorhanden.

Abgestimmt wurde zu diesem Thema nicht. Zur Sprache kam es, weil Gemeinderat Daniel Wülser (GLP) eine Anfrage eingereicht hat und die Schulpflege die anwesenden Stimmberechtigten im Traktandum Verschiedenes genauer über die Gründe ihrer Entscheidung informierten. Klar ist: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. «Ich habe Irene Jaggi mehrmals kommuniziert, dass wir bestimmt eine Lösung finden können. Ich würde das begrüssen.» Und auch die Schulpflegepräsidentin sagte am Donnerstag: «Ich werde nochmals mit Mark Eberli zusammensitzen.»

Berufswahlschule wird ausgebaut

Auch bei den drei weiteren Geschäften stellten die 80 Stimmberechtigten mehrere Fragen. Bei der Abrechnung des Informatikkonzepts ging es zum Beispiel um die Handhabung mit den iPads, die jeder Sekundarschüler erhält. «Dürfen sie die Geräte am Schluss behalten?», so eine Frage. Markus Spühler, Schulleiter der Sekundarschule Hinterbirch entgegnete: «Für einen Betrag von 100 Franken dürfen die Schülerinnen und Schüler das Gerät behalten. Geben sie das iPad wieder ab, verkaufen wir es über eine Online-Plattform.» Die Abrechnung wurde von einem offensichtlichen Mehr genehmigt.

Für den Ausbau der Berufwahlschule wurde ein Kredit von 1,8 Millionen Franken bewilligt. Grund zur Sorge gab aber ein FDP-Postulat, das kürzlich beim Zürcher Kantonsrat eingereicht wurde. Die Partei forderte darin eine «Überprüfung» des 10. Schuljahrs. Die aktuellen Berufsvorbereitungsjahre seien in einer Zeit entwickelt worden, als die Lehrstellen noch knapp waren, begründete die FDP ihren Vorstoss. Zwischenzeitlich habe sich die Situation aber umgekehrt und viele Lehrstellen könnten nicht besetzt werden. Also stellt sich die Frage: Lohnt sich dieser Ausbau überhaupt? Rektor Christian Albrecht sagt: «Der neue Ausbau wird nicht plötzlich leer stehen. Wir rechnen nicht damit, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren stark abnehmen werden.» Das Postulat der FDP wurde abgeschrieben — in erster Linie, weil die Bildungsdirektion in der Zwischenzeit selber tätig wurde, um das Angebot zu straffen.

Steuerfuss um ein Prozent gesenkt

Der Voranschlag 2019 wurde diskussionslos genehmigt. Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von rund 29,3 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 29,8 Millionen Franken. Daraus ergibt sich ein Ertragsüberschuss von 484 000 Franken. Das Eigenkapital beträgt Ende Rechnungsjahr 36 Millionen Franken.

Aufgrund der positiven Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre beantragte die Sekundarschule den Stimmberechtigten, den Steuerfuss um ein Prozent zu senken. GLP-Mitglied Fabrizio Arman stellte daraufhin einen Änderungsantrag: «Der Steuerfuss ist um zwei Prozent zu senken.» Mit 29 Ja- zu 42 Nein-Stimmen scheiterte Arman aber mit seinem Anliegen. Letztlich wurde die Senkung um ein Prozent gutgeheissen. (Zürcher Unterländer)