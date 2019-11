Schulpflege-Präsident soll nicht mehr vom Volk gewählt werden

Das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich macht eine Revision der Gemeindeordnungen nötig. In Bülach ist der Stadtrat verantwortlich dafür. Sein Ziel ist, die neue Gemeindeordnung bereits auf den 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. An der Gemeinderatssitzung vom Montag beantragt der Stadtrat dem Parlament nun, die totalrevidierte Gemeindeordnung zu genehmigen.

Primarschulpräsidium vom Stadtrat bestimmt

Abgesehen von wenigen zwingenden Änderungen wurde die Bülacher Gemeindeordnung nicht grundlegend geändert. Dennoch könnten an der Gemeinderatssitzung einige Punkte für Diskussionen sorgen. So ist vorgesehen, dass das Präsidium der Primarschulpflege neuerdings nicht mehr an der Urne gewählt werden soll. Lediglich das Stadtpräsidium, die sechs weiteren Mitglieder des Stadtrats sowie die Mitglieder der Primarschulpflege sollen auf diesem Weg gewählt werden. Das Präsidium der Primarschulpflege soll der Stadtrat aus seiner Mitte bestimmen. Die Begründung: Jedes Mitglied des Stadtrats müsse in der Lage sein, jedes Ressort zu übernehmen.

Die Primarschulpflege schlägt hingegen vor, das Präsidium der Primarschulpflege wie bisher vom Volk wählen zu lassen, jedoch im Rahmen der Gesamtwahl des Stadtrates. Somit würden alle Mitglieder des Stadtrats in derselben Wahl gewählt und dabei das Stadtpräsidium sowie das Präsidium der Schulpflege durch die Stimmberechtigten bestimmt. Die Stimmberechtigten könnten dadurch jene Kandidierenden berücksichtigen, die dafür besonders geeignet erscheinen und auch die Bereitschaft zur Übernahme des Ressorts Bildung signalisieren. Der Schulpflege erscheine es aufgrund des hohen Stellenwerts von Schule und Bildung angemessen, der Bevölkerung die alleinige Kompetenz zu übertragen, wem sie diese Aufgabe im Stadtrat anvertrauen will.

Die Grüne Fraktion ist derselben Meinung wie die Primarschulpflege und hat bereits einen entsprechenden Änderungsantrag hinsichtlich der Parlamentssitzung gestellt.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat zudem die Einführung des Jugendvorstosses in der Form eines Postulats vor. Dies hat er in der Antwort zum Postulat Jugendparlament von Gemeinderätin Damaris Hohler (Grüne) angekündigt. Da der Jugendvorstoss in der Gemeindeordnung geregelt sein muss, ist dieser Nachtrag integrierter Bestandteil von Antrag und Weisung zur Revision der Gemeindeordnung.

Primarschulpflege möchte 670 Computer kaufen

Der Gemeinderat entscheidet am Montag weiter über einen Kredit in der Höhe von 535000 Franken für die Neubeschaffung von Computern und Peripheriegeräten wie Tastaturen, Dockingstationen und Bildschirmen. Da die Infrastruktur seit 2015 nicht mehr erneuert wurde, ist heute ein Grossteil der Geräte veraltet. Sollte das Parlament den Kredit ablehnen, könnten nur jene Geräte ersetzt werden, die entweder defekt oder soweit veraltet sind, dass sie den Ansprüchen der Volksschule nicht mehr genügen. Weiter wäre die Ausrüstung aller Lehrpersonen mit Laptops nicht möglich.