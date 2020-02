Schulpflegen sollen schrumpfen

Sowohl die Schulgemeinde Rorbas-Freienstein-Teufen wie auch die Sekundarschule Embrach-Oberembrach-Lufingen lassen am kommenden Sonntag an der Urne über eine Revision der Gemeindeordnung abstimmen. Wegen dem neuen kantonalen Gemeindegesetz müssen beide Schulgemeinden das Regelwerk überarbeiten. Die Vorlagen orientieren sich beide an einem kantonalen Muster und sind relativ ähnlich.

Die Sek Embrach-Oberembrach-Lufingen möchte mit der Revision die Schulfplege von sechs auf fünf Mitglieder verkleinern. Dies sei möglich, da die Schule heute operativ durch die Schulleitung geführt werde und die Aufgabe der Schulpflege die Aufsichtspflicht und die strategische Führung der Schule betreffe.

Mit der neuen Gemeindeordnung gibt es auch Änderungen bei den Finanzkompetenzen. So wird neu bei einmaligen Ausgaben ab 2 Millionen Franken oder wiederkehrenden Ausgaben von über 300'000 Franken eine Urnenabstimmung in der Schulgemeinde notwendig.

Ortsparteien sagen Ja

Als Rechnungsprüngskommission (RPK) wird mit der neuen Gemeindeordnung diejenige der Politischen Gemeinde Embrach festgelegt. Bisher bestimmte zu Beginn einer Amtsdauer die Schulgemeindeversammlung die zuständige RPK aus einer der politischen Gemeinden Embrach, Oberembrach oder Lufingen.

Die Ortsparteien FDP, CVP und SVP haben im Mitteilungsblatt die Ja-Parole zur Revision der Schulgemeindeordnung publiziert.

Die Schulgemeinde Rorbas-Freienstein-Teufen will mit der Revision der Gemeindeordnung ihre Schulpflege ebenfalls verkleinern – von sieben auf fünf Mitglieder. Ausserdem werden die Finanzkompetenzen der Schulpflege leicht angepasst. So liegen diese bei wiederkehrenden Ausgaben neu bei 50'000 statt bei 25'000 Franken. Bei einmaligen Ausgaben darf die Schulpflege bis 150'000 Franken weiterhin selber entscheiden.

Urnenabstimmungen sind neu bei einmaligen Ausgaben ab 1,5 Millionen Franken nötig (zuvor 1 Million Franken) und bei wiederkehrenden Ausgaben ab 350'000 Franken (zuvor 250'000 Franken)