Schulpräsident verteidigt sein Amt in Opfikon

Mit 763 Stimmen für Norbert Zeller (CVP) und 528 Stimmen für seine Herausforderin Silvia Messerschmidt (SVP) wurde das Rennen um das Schulpflegepräsidium in Opfikon im zweiten Wahlgang entschieden. Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 19 Prozent wurde Zeller als Präsident für die nächsten vier Jahre wiedergewählt.

Im ersten Wahlgang bewarb sich um das Amt auch noch Daniel Walder vom Gemeindeverein (GV). Walder erzielte allerdings nur 117 Stimmen und wurde auch als Schulpfleger nicht wiedergewählt. Er war daher für den zweiten Wahlgang nicht mehr zugelassen. Möglich, dass deswegen so viele ungültige Wahlzettel – 50 insgesamt – eingegangen sind. Der GV unterstützte im zweiten Wahlgang dann die Kandidatur von Messerschmidt, die im ersten Gang 431 Stimmen erhalten hatte, 165 weniger als Zeller (596).

Interessanterweise wurde Messerschmidt auch von der SP unterstützt. Die Allianz der beiden Polparteien hat dennoch nicht gereicht, den Abstand aus dem ersten Wahlgang wettzumachen. Im Gegenteil, Zeller hat gestern die Distanz gar noch auf 235 Stimmen vergrössert.

Umsetzen, was angedacht ist

Zeller selbst war mit dem Resultat nicht restlos zufrieden. «Was heisst schon zufrieden? Ich bin froh, dass die Wahlen nun vorbei sind und dass das Ergebnis nicht so aussieht, als hätten die Würfel entschieden. Aber ich werde die vielen Stimmen, die nicht für mich eingelegt wurden, auf jeden Fall berücksichtigen in meiner Arbeit», erklärte er.

Er freue sich aber darauf, nun seine Verantwortung wahrnehmen zu können. In Opfikon stünden nämlich in den nächsten Jahren gleich mehrere wichtige Themen an. «Da ist zum Beispiel die Abstimmung über ein neues Schulhaus im Glattpark, die in den nächsten vier Jahren ansteht. Oder das Thema Tagesstrukturen.» Die Schulpflege habe in diesen und anderen Bereichen in den letzten Jahren viel Vorarbeit geleistet und Projekte aufgegleist, die es nun umzusetzen gelte.

Der Abschluss des zweiten Wahlgangs beendet in Opfikon vorerst eine politisch stürmische Zeit. Stadträtin Beatrix Jud (parteilos), deren Arbeit wegen ihres Bezugs einer IV-Rente von einer parlamentarischen Untersuchungskommission geprüft wurde, ist im ersten Wahlgang abgewählt worden. Bruno Maurer (SVP), der kritisiert wurde, weil er ein Honorar von einer Million Franken für ein externes Beratungsunternehmen gutgeheissen hatte, wurde zwar wiedergewählt, aber ohne Unterstützung seiner Partei.

Er verzichtete zudem im zweiten Wahlgang darauf, den amtierenden Präsidenten Paul Remund herauszufordern. Der SVP gelang es zudem nicht, mit Messerschmidt einen zusätzlichen Stadtratssitz zu erobern. Vorerst scheinen die Wogen in Opfikon geglättet. (Zürcher Regionalzeitungen)