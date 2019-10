Schulprojekt in Weiach verkompliziert den Weg zur Einheitsgemeinde

Weiach diskutiert die Einheitsgemeinde. Und es das wird aufgrund einer anstehenden Schulraumerweiterung noch komplizierter, als es ohnehin schon ist. Aber der Reihe nach: Wird die Einzelinitiative, die den Zusammenschluss verlangt, am 17. November an der Urne angenommen, müssen sich Gemeinderat und Schulpflege der Aufgabe annehmen und eine neue gemeinsame Gemeindeordnung erarbeiten. Es wäre ein aufwendiger Prozess, der aber vom Kanton erwünscht und sogar fachlich sowie finanziell unterstützt wird.

Geht alles nach Plan, könnte die Einheitsgemeinde auf Anfang 2022 umgesetzt werden. Die Schulpflege würde eine eigenständige Kommission bilden, weiterhin für Bildungsaufgaben verantwortlich sein und wäre sogar im Gemeinderat vertreten. An einem Informationsabend erklärten Gemeindepräsident Stefan Arnold (parteilos), der Präsident der Schulpflege, Samuel Meier, und Prozessbegleiter Fabian Regenscheit von der Firma Inoversum das Vorgehen .

Langer und komplizierter Weg zur Einheitsgemeinde

«Wir erhalten immer wieder positive Rückmeldungen von Einheitsgemeinden, die nun Synergien nutzen können», sagte Regenscheit. Zugleich gebe es auch Vorteile bei einer eigenständigen Primarschulgemeinde. Während die Meinungen über die Einheitsgemeinde auseinandergehen, rückte ein anderes Thema wiederholt in den Mittelpunkt. Obwohl es nur bedingt mit der Problematik zu tun hat, wollten die Anwesenden wissen, was die Schaffung einer Einheitsgemeinde für die geplante Schul- und Mehrzweckanlage Hofwies bedeuten würde. Über dies Mehrwzeckhalle muss Weiach im Mai entscheiden, eine genaue Antwort über die Finanzierung blieb der Gemeinderat und die Schulpflege den Stimmberechtigten aber noch schuldig.

In Weiach besteht Platzmangel. Betroffen davon sind sowohl die Primarschule als auch die Politische Gemeinde. Ein Projekt der Letzteren wurde vergangenes Jahr eingefroren, damit der Gemeinderat und die Primarschulpflege zusammen an einer gemeinsamen Lösung auf dem Areal Hofwies feilschen können. Diese steht in groben Zügen: der Gemeindesaal wird einer Mehrzweckhalle weichen und auf dem restlichen Grundstück werden die Schulräume erweitert. Kostenpunkt: 18 Millionen Franken.

Es wäre ein grosses und teures Projekt für Weiach, welches durch die unterschiedliche finanzielle Stärke der beiden daran beteiligten Partner aller Voraussicht nach zu einem heissen Eisen wird. 14 Millionen Franken müssten mittels Fremdkapital finanziert werden, 4 Millionen Franken würde die Politische Gemeinde als Eigenmittel einbringen. Was die Primarschulgemeinde, die über wenig Eigenkapital verfügt, beisteuern muss, steht noch nicht fest.

In einer Einheitsgemeinde müsste man sich diese Fragen nicht mehr stellen, dort käme das Geld aus einem einzigen «Topf». Obwohl Arnold mahnte, dass diese beiden Themen nicht vermischt werden dürfen, lassen sie sich nicht gänzlich voneinander trennen. Immerhin erwartet auch die Primarschule ein Ja an der Urne. «Wie es dann aussieht, wissen wir heute noch nicht», sagte Meier.

Ohne politische Gemeinde kein neues Schulhaus

Aber was passiert, wenn die Weiacher die Einheitsgemeinde ablehnen? Bereits als das gemeinsame Projekt angekündigt wurde, erklärte der Gemeinderat, es gelte dringend die Besitzverhältnisse zu klären. Das Grundstück, auf dem das Schulhaus steht, ist zwar im Besitz der Primarschule, die Politische Gemeinde wäre aber für die Finanzierung der neuen Anlage zuständig und hat bereits in den Bau des bestehenden Gemeindesaals investiert.

«Das Projekt auf dem Grundstück der Primarschule kann ohne die Unterstützung durch die Politische Gemeinde nicht realisiert werden», erklärte Arnold. Es sei auch im Interesse des Gemeinderats, eine Lösung zu finden, weshalb man dort zusammenspannt. Gerade was den finanziellen Aspekt angeht, würden sich durch eine Realisierung der Einheitsgemeinde viele Fragen erübrigen. Kommt diese nicht zustande, steht man aber erneut an der gleichen Stelle wie vor rund einem Jahr: Wem gehört was?

Arnold will bei dieser Thematik noch nicht vorgreifen: «Das ist eine Frage, die wir heute noch nicht beantworten können und uns zu einem späteren Punkt im Detail anschauen müssen.» Er sagte jedoch nochmals, dass die Einheitsgemeinde und die Schulraumerweiterung nicht abhängig voneinander sind. «Das dringendere Problem ist der fehlende Schulraum und Gemeindeinfrastruktur in Weiach. Diese gilt es nun gemeinsam und nachhaltig zu lösen», sagte er.

Heute werden einige Klassen in provisorischen Containern untergebracht. Wird die Schulraumerweiterung im Mai abgelehnt, müssen neue Lösungen gefunden werden.