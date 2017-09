Schweizer Pflugmeister reist nach Kenia

In Diessenhofen haben Mitte August die diesjährigen Schweizermeisterschaften im Pflügen stattgefunden. Marco Angst (26) aus Wil im Rafzerfeld konnte am Wettkampf bereits zum zweiten Mal den Siegerpokal erringen.

Gute Pflüger im Unterland

Beim kleinen Festumzug am Sonntagabend mit den Dorf­vereinen fährt Marco Angst mit dem Traktor seines Vaters durch Wil. «Das ist ein schöner Empfang und ich schätze die Unterstützung der Leute sehr», sagt Angst. Während er sich über die Feierlichkeiten, den Umzug und den Apéro mit der Bevölkerung von Wil freut, ist sein Wettkampf-Traktor schon auf grosser Reise.

Anfangs Dezember finden in Kenia die Weltmeisterschaften im Wettpflügen statt. Für diese hat sich Angst bereits im vergangenen Jahr mit seinem ersten Titelerfolg qualifiziert. «Die Reise nach Kenia ist schon speziell. Das Land hat aber fruchtbaren Boden und es ist eine spannende Herausforderung», sagt Angst beim Apéro. Er dankt seinen Sponsoren und ist insbesondere froh um die vielen Stunden, die er in einer örtlichen Werkstatt verbringen kann, um an seinem Traktor herumzuschrauben.

Das Zürcher Unterland scheint ein guter Boden für Pflüger zu sein. Auf der Rangliste der Schweizer Meisterschaften 2017 sind noch vier weitere Landwirte aus dem Unterland unter den ersten zehn zu finden. Willi Zollinger, aus Watt bei Regensdorf und Präsident der Schweizerischen Pflügervereinigung , wurde Weltmeister an einer früher ebenfalls in Kenia durchgeführten WM. Er wird den Schweizer Meister begleiten und kann ihm sicher noch den einen oder anderen Tipp geben: «Kenia hat Vulkanboden. Der ist ein wenig anders beschaffen. Aber das wird Marco sicher schaffen».

Traktor wird schon verschifft

Der Traktor von Marco Angst ist bereits in Rotterdam und wird dort in einen Container verladen für die Schiffsreise nach Mombasa. Alleine der Transport des Gefährts kostet rund 20 000 Franken. Reich wird man mit dem Wettpflügen also nicht. Denn ausser der Ehre, einem Händedruck und einem Pokal schaut bei einem Sieg nicht viel heraus. Da gibt sich die Gemeinde Wil schon spendabler. An der Ehrung überreicht Gemeinderat Peter Graf einen Reisegutschein und Wein, um auf den nächsten Sieg anstossen zu können. Passenderweise ist auf dem Wiler Wappen eine Pflugschar abgebildet. Eine Gemeindefahne für den Traktor ist in Auftrag gegeben.

Auch das Pflügerteam Rafzerfeld unterstützt Marco Angst so gut es geht. Bernhard Meier, Präsident des 2012 gegründeten Vereins: «Das Geld aus der Papiersammlung und von Helfereinsätzen geht grösstenteils an die Auslandeinsätze der Pflüger.» Marco Angst und die anderen Schweizer Pflüger sind dennoch auf Sponsoren angewiesen, um an den Wettbewerben mitmachen zu können.

Was braucht es aber überhaupt, um ein Meister im Wettpflügen zu werden? Zeit ist eines der Bewertungskriterien und bei Zeitüberschreitung gibt es Strafpunkte. Exaktheit und Genauigkeit sind auch erforderlich. Mittlerweile gibt es zwar schon GPS, um gerade Furchen zu ziehen. An den Wettkämpfen ist dieses aber natürlich nicht im Einsatz. Gute Nerven und Konzentration können sicher nicht schaden.

Richtiges Pflügen lernen

Käthi Angst, die Mutter des Schweizermeisters klärt auf, wieso ein derartiger Aufwand um das Pflügen betrieben wird: «Richtiges Pflügen heisst, die Furche muss die richtige Tiefe haben und ausgeräumt sein.» Der dadurch entstehende Damm muss ebenfalls gleichmässig sein. Das sei die optimale Vorbereitung für die Saat. Infolge dessen brauche man weniger Aufwand und Zeit für die Nachbearbeitung beim Säen.

Pflügen ist vor allem aber auchnachhaltige und schonende Unkrautvernichtung. «Wenn richtig und sorgfältig gepflügt wird, braucht es auch weniger Herbizide», ergänzt Käthi Angst. «Der Pflug wird auch in der modernen Landwirtschaft gebraucht und wird weiterhin existieren. Schonende Bodenbearbeitung und Unkrautvernichtung gehen Hand in Hand.»

Kinderwunsch Traktorfahren

«Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Bei den Wettkämpfen muss ich aber manchmal weggehen, weil ich nervöser bin als er», berichtet Käthi Angst. Die Familie bewirtschaftet in Wil 20 Hektaren Land im Nebenerwerb ohne Vieh. Der Nachbar hatte bei Pflugwettbewerben mitgemacht, was Marco schon als Kind begeisterte. Und so hatte er sich in den Kopf gesetzt, sobald er 16 Jahre alt sei, auch damit anzufangen. Was er dann auch tat und sich bei den Wettkämpfen in den letzten zehn Jahren kontinuierlich mit viel Training steigerte.

Marco Angst hat Baumaschinentechniker gelernt und dann Landwirt. Seine Mutter ist mittlerweile im Vorstand der Schweizer Pflugfahrervereinigung und zuständig für Logistik. Sie wird auch persönlich nach Kenia mitreisen. Auch sonst kann Marco auf die Unterstützung der Familie zählen.

Am 11. und 12. August 2018 finden die Kantonalen und die Schweizer Meisterschaften dann in Wil auf dem Feldhof von Martin Kägi statt. Das wurde schon vor dem diejähigen Sieg entschieden. Im September 2018 wird Angst als Meister 2017 auch in Stuttgart an der WM 2018 mit dabei sein. (Zürcher Unterländer)