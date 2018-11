Seewer steht noch stärker im Fokus

Nach der Saison ist vor der Saison – nach diesem Motto verbringt Jeremy Seewer momentan mehr als nur geruhsame Herbsttage. Da der Motocross-Profi in seinem Sportlerleben von März bis Oktober kreuz und quer über alle Kontinente zu seinen Rennen zu reisen pflegt, geniesst er es, zwischendurch ein paar Wochen Zeit mit seiner Familie und Freunden in der Schweiz zu verbringen. «Ich bin während der Saison oft genug unterwegs, darum ist es für mich die schönste Erholung, einfach einmal hier zu Hause zu sein», erklärt er. Während er dies sagt, befindet er sich dennoch auf Achse. Auf der Rückreise von einem Testtag mit eigens aus Japan­ eingeflogenen Ingenieuren und Technikern am europäischen Sitz seines neuen Teams Yamaha in Parma schildert er per Telefon seine ersten Eindrücke.

«Als Werksfahrer habe ich viel mehr Möglichkeiten und Unterstützung als letztes Jahr im Privat­team, heute alleine waren neun Leute da, die intensiv mit mir an der Maschine gearbeitet haben.» Ob Elektronik, Federung, Motor oder Chassis – für jede­ einzelne Komponente stehe ihm nun ein Spezialist zur Verfügung, um seine YZ-450 noch besser zu machen und optimal auf ihn abzustimmen. «Grundsätzlich bleibt das Töff gleich, aber es gibt viele kleine, sehr wichtige Details, die es zu optimieren gilt», erklärt Seewer. Zwar habe er auch in der vergangenen Saison, die er auf einem Motorrad desselben Typs für das Privatteam Wilvo Yamaha bestritt, auf gutes Material zurückgreifen können. «Aber ein Werksteam ist in der Weiterentwicklung immer einen Schritt vor­aus», führt er aus.

«Es geht vorwärts»

Nachdem Jeremy Seewer unmittelbar nach dem Saison­ende Mitte­ Oktober bereits zwei Wochen mit Testfahrten am Ya­maha-Stammsitz in Japan verbracht hat, stimmen die ersten Eindrücke der Arbeit ihn im neuen Umfeld – und deren ersten Ergebnisse – durchaus zuversichtlich. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl, da ist eine sehr gute Gruppe mit erfahrenen Mechanikern mit viel Know-how zusammen, die gut auf meine Rückmeldungen eingehen», berichtet der 24-Jährige, «und mit der Maschine geht es auf jeden Fall vorwärts, das habe­ ich heute gesehen.» Seinen neuen Status als Werksteamfahrer bringt er auf die Formel: «Ich bekomme mehr Aufmerksamkeit und Support, habe aber auch mehr Druck und Aufgaben zu erledigen.»

Dass er bereits nach seiner ersten Saison in der höchsten Motocross-WM-Kategorie MX-GP den Sprung zum Werksfahrer schaffen würde, kam für Seewer nicht gänzlich unerwartet. «Ich hatte einen Vertrag mit Yamaha Eu­rope unterschrieben, nicht mit Wilvo», verrät er, «darum wusste ich, dass es so kommen könnte – aber dass es so schnell geht, war schon etwas überraschend.» Dabei hatte sich der Neu­ling in der Königsklasse seinen rapiden Aufstieg mit soliden Leistungen verdient. Nota­bene in seiner ersten Saison in einem neuen Team und auf einem für ihn neuen Motorrad landete Seewer in der MX-GP-Gesamtwertung auf Rang 8. In 5 der 40 Einzel-Rennen fuhr er als Fünfter über die Ziellinie. Damit erreichte er einmal mehr exakt jene beiden Ziele, die er sich vor dem Beginn der Sai­son gesetzt hatte.

Alle Teile müssen passen

Rundum positiv fällt Jeremy Seewers Saisonbilanz dennoch nicht aus: «Für das erste MX-GP-Jahr war das sicher nicht schlecht, aber ganz zufrieden bin ich nicht. Ich weiss, dass ich es hier und dort hätte besser machen können und Punkte liegen gelassen habe.» Kein einziges Mal habe er es in die Top 5 der Tageswertung an einem Grand Prix geschafft, fügt er selbstkritisch an, «und in einzelnen Läufen bin ich auch nur auf Rang 11 oder 13 gefahren.» Damit bestätigte sich freilich, was er vor der Saison vermutet hatte: «Die Leistungsdichte ist in der MX-GP-Serie mit den vielen Weltmeistern und GP-Siegern am Start viel höher als in der MX-2-WM-Serie. Wenn man einen schlechten Start erwischt oder einen Fehler macht, ist der Zug zu einem Top-5-Platz schon abgefahren.» Alle Puzzle-Teile müssten stimmen, um am Ende in diesem Bereich zu landen.

Dass er dennoch regelmässig vorne mit den Besten mitfuhr, stimmt ihn im Hinblick auf die Zukunft optimistisch, ebenso wie der Umstand, die Saison als bester­ Nicht-Werkspilot der Gesamtwertung beendet zu haben. So kann Jeremy nun beruhigt noch eine Woche Ferien in der Heimat geniessen, bevor er die physische Saisonvorbereitung richtig lanciert. Neben dem Material gilt es, den eigenen Körper zum WM-Auftakt Anfang März 2019 in Topform zu bringen. Schliesslich hat er auch in seiner ersten Saison als MX-GP-Werksfahrer einiges vor. (Zürcher Unterländer)