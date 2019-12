«Seien Sie nicht zu streng mit sich»

Herr Wieber, was war Ihr Vorsatz für 2019 und konnten Sie ihn einhalten?

Frank Wieber: Ich wollte das Velo möglichst oft für den Arbeitsweg nutzen. Ich wohne in Kreuzlingen, das sind 46 Kilometer. Zuerst habe ich es mit dem Rennrad versucht. Aber weil das nicht funktioniert hat, habe ich mir im März ein E-Bike besorgt. Jetzt habe ich 4000 Kilometer gemacht. Für 2020 habe ich mir nochmals dasselbe vorgenommen. Ich will auch dann nicht den Zug nehmen, wenn es streng wird bei der Arbeit.

Warum fassen wir eigentlich Vorsätze auf Neujahr hin?

Das ist eine bewährte Tradition. Schon bei den Römern machte man am Jahresende einen Rück- und Ausblick. Wir wählen auch oft wichtige Lebensmomente wie eine Hochzeit oder einen runden Geburtstag aus, um etwas zu ändern. Gleichzeitig ist das aber der Grund, warum Vorsätze oft frustrierend sind. Wenn der Zeitpunkt vorgeschrieben ist, kann es sein, dass er gar nicht passt.

Der Jahreswechsel ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt für Vorsätze?

Wenn die Verpflichtung grösser ist als der Wunsch nach Veränderung, sind die Chancen klein, dass man im Mai noch dabei ist. Kurzfristig kann man mit Willensenergie viel verändern. Aber langfristig muss man die Motivation mitnehmen. Die Tätigkeiten, die ich mir als Vorsätze aussuche, müssen mir an sich schon Spass machen. Wenn Joggen bei mir ein «Ach nein» auslöst, ist das nicht die richtige Sportart.

Man wird also keine verhasste Tätigkeit liebgewinnen durch einen guten Vorsatz?

Es kann gelingen, aber es wird schwierig. Man sollte sich lieber um die Sachen kümmern, bei denen man gut ansetzen kann. Dann sollte man schauen, wie viele Ressourcen das braucht. In Winterthur etwa kann ich mich im Skillspark auf dem Trampolin austoben. Aber es gibt Hürden wie die Eintrittskosten, die Anreise, das Umziehen. Man muss eine Balance finden: Vielleicht eine Gruppensportart, bei der ich auch motiviert bin, weil ich die Verpflichtung den anderen gegenüber habe.

Man muss dafür auch die Zeit finden.

Genau. Wenn man glaubt, man nehme sich extra Zeit, nur für diesen Vorsatz, wird das oft schwierig, weil Zeit eine so begrenzte Ressource ist. Dabei ist die grösste ungenutzte Ressource unser Alltag. Wir sollten mehr Bewegung im Kleinen denken. Den Alltag wollen wir möglichst effizient gestalten. Das Essen sollte möglichst greifbar sein, der Weg zum Drucker nicht zu weit. Das kann man bewusst umorganisieren. Die Waschmaschine nicht im Bad, sondern im Keller. Die Tassen im obersten Schrankfach, um sich mal zu strecken. Oder die Süssigkeiten möglichst weit vom Wohnzimmer entfernt. Mit wenig Aufwand kann man grosse Wirkung erzielen.

Sind so kleine Anpassungen den Leuten, die Neujahrsvorsätze haben, nicht zu simpel?

Wir neigen dazu, die grossen Ziele zu verfolgen. Aber man muss sie runterbrechen auf die kleinen Verhaltensweisen, die umsetzbar sind. Die Frage nach dem Warum ist hilfreich, um zu wissen, was einen motiviert. Dann kann man schauen, ob dieses Ziel zu einem passt und runtergebrochen werden kann. Das Warum ist wichtig, aber auch das Wie.

Wie macht man das am besten?

Eine Verhaltenstechnik ist die Woop-Methode: Zuerst stelle ich mir vor, was ich erreichen möchte (Wish), dann, was das schönste Ergebnis wäre (Outcome). So fülle ich meinen Motivationstank. Später überlege ich mir die Hindernisse (Obstacle) und organisiere mich (Plan). Wenn mir die Vorstellung eines Ergebnisses schon nicht viel gibt, ist es das falsche Ziel für mich. Oft gehen Neujahrsvorsätze schief, weil wir nicht genug überlegen, welche Ziele zu uns passen.

Oft konzentriert man sich auf Laster. Der Klassiker ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Macht es das schwieriger?

Ja, unser Unterbewusstsein kann mit Verneinung schlecht umgehen. Wenn ich denke, ich möchte nicht rauchen, dann kommt dort an: Rauchen! Man sollte etwas Positives, Schönes anstreben. Die Forschung belegt eindrucksvoll, dass Bestrafungen nicht funktionieren. Anreize und Belohnungen sind viel besser geeignet, um unser Verhalten zu ändern. Man sollte also nicht denken, ich will nicht mehr rauchen, sondern überlegen, was ich stattdessen tun möchte. Verhalten ersetzen durch neue Verhaltensweisen ist sehr viel leichter, vor allem, wenn sie einfach durchzuführen sind.

Das sollte man planen?

Ja. Etwa an eine andere Gewohnheit koppeln. Wenn man etwas für das Gleichgewicht tun möchte, könnte man nach dem Zähneputzen auf ein Bein stehen. Oder man überlegt sich, wie man mit schwierigen Situationen umgehen will. Wenn man einen Sitzungsmarathon hat, aber eigentlich alle 40 Minuten den Kreislauf in Schwung bringen sollte. Man könnte Pausen vorschlagen, oder ein Meeting als Spaziergang durchführen. Manchmal braucht es Planung, um Hindernisse zu antizipieren. In der Situation fehlt uns die Zeit und die Motivation. Wenn ich nur denke, abends möchte ich Sport machen, dann komme ich heim und bin zu müde. Aber wenn ich die Sportsachen bereitlege, die Zeit einplane und das Essen für danach bestelle, klappt das eher.

Samt Belohnung?

Genau. Die Selbstbelohnung ist nicht zu unterschätzen. Man sollte nicht nur das grosse Ergebnis sehen, sondern auch den kleinen Schritt in die richtige Richtung. Das sollte man auch sichtbar machen, dokumentieren, sich Feedback holen über den Fortschritt.

Was soll man tun, wenn man mal einknickt?

Oft haben wir die Vorstellung, man müsse es nur genügend wollen. Dabei verhindert diese Sichtweise gute Veränderung. Scheitern gehört dazu. Beim Rauchen sind bis zu zehn Anläufe nötig. Man sollte analysieren, warum es schief gegangen ist und gleich wieder loslegen. Auch wenn das Ziel ist, beim nächsten Mal ein bisschen schöner zu scheitern.

Muss man den inneren Schweinehund überwinden?

Zunächst muss man sich wohl überwinden. Es ist immer anstrengend, das Verhalten zu ändern. Aber das sollte mit der Zeit abnehmen. Man kann das automatisieren.

Ein schlechtes Gewissen ist aber kontraproduktiv?

Oft ja. Scham lähmt uns. Das treibt uns nicht an, Gutes zu tun, vielmehr wollen wir uns verstecken. Man sollte nicht zu streng sein mit sich selber. Auch nicht, wenn man nachhaltig einkaufen will, das aber nicht immer gelingt. Statt sich über die mangelnde Konsequenz zu ärgern, sollte man sich lieber über jedes positive Stück freuen. Das relativierende Denken ist auch eine Voraussetzung, dass Vorsätze eine Chance haben.

Gilt das auch für Flugscham?

Da gibt es zwei Komponenten: Das intuitive, lustbetonte Verhaltenssystem, also der Wunsch, in die Wärme zu fliegen. Und die Ratio, die Willensenergie, die dagegen arbeitet. Ein Umgang damit ist, beide Systeme in Einklang zu bringen. Womit kann mein lustbetontes System noch leben? Vielleicht ist eine Zugfahrt ins Tessin die Lösung. Da muss man kreativ sein. Aber Selbstbestrafen und negatives Moralisieren ist schwierig. Das Ziel sollte sein, Anreize so zu setzen, dass es mit möglichst wenig Verzicht geht.