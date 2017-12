Seilziehen um Steuererhöhung

Er war das Thema am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung in Niederhasli – der Steuerfuss. Schliesslich beantragte der Gemeinderat eine Erhöhung um 5 Prozent von aktuell 86 Prozent auf 91 Prozent. Dies wollten nicht alle der 98 An­wesenden (1,8 Prozent) einfach so schlucken. Weshalb die Er­höhung zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll sei, erklärte Finanzvorstand Hans Derrer: So habe der Gemeinderat in den Jahren 2007 bis 2012 den Steuerfuss um ganze 13 Prozent gesenkt.

Danach habe es aber einen Nachholbedarfin den Investitionen gegeben. «Ohne eine Erhöhung werden wir in den nächsten Jahren laufend stark negative Ergebnisse erzielen», erklärte er. Die Fremdverschuldung würde von heute 10 Millionen auf über 20 Millionen im Jahre 2021 ansteigen. Der Gemeinderat habe das Ziel, die Verschuldung auf einem verantwortbaren Niveau zu halten und auf einen Leistungsabbau zu verzichten.

Zwei Anträge von Urs Hany

Dies sah der frühere Gemeinderat und Alt-Nationalrat Urs Hany jedoch anders: Hany erinnerte daran, dass man heute das Geld auf dem Finanzmarkt günstig bis gratis erhalten könne und fragte, ob dies der richtige Zeitpunkt sei, um das Geld beim Steuerzahler zu holen. Er plädierte dafür, den Steuerfuss erst in zwei bis drei Jahren zu erhöhen, wenn das Geld wieder teuerer würde und stellte gleich zwei Anträge: Zum einen beantragte er einen gleichbleibenden Steuerfuss von 86 Prozent, zum anderen aber auch eine Erhöhung um 2 Prozent auf 88 Prozent.

Auch andere Redner pflichteten Hany bei. Einer verwies etwa auf die stark ansteigenden Lebenskosten im nächsten Jahr. Ein anderer beklagte die laufend steigenden Ausgaben der Gemeinde und forderte zum sparen auf. Darauf entgegnete jedoch Gemeindepräsident Marco Kurer, dass alle Budgetposten bereits auf dem Optimum seien. Wolle man sparen, müsse man Leistungen streichen.

Als Beispiele nannte er die Jugend oder Seniorenarbeit, das Mitteilungsblatt, die Mediothek oder die Vereinsunterstützung. Kurer erinnerte auch daran, dass der Gemeinderat bereits beim Ausbau der Schule Linden und beim Bau der neuen Mehrzeckhalle Seehalde jeweils darauf aufmerksam gemacht habe, dass eine Steuerfusserhöhung bald kommen werde. «Wir haben die Karten auf den Tisch gelegt.»

«Keine griechischen Zustände»

Rückenwind erhielt der Gemeinderat von den anwesenden Parteien. Die SP und die SVP hatten die Ja-Parole für die Steuererhöhung beschlossen. Karin Derrer lobte, dass der Gemeinderat vorrausschaue und FDP-Präsident Stephan Hässig warnte vor einer zu grossen Verschuldung.

Lob gab es auch von RPK-Präsident Rolf Hostettler. Der Gemeinderat und die Verwaltung würden gut zum Geld schauen, sagte er und fügte an: «Wir wollen keine griechischen Zustände. Man muss die Verschuldung im Auge behalten.» Der Zeitpunkt zum Sparen sei jedoch nicht an der Budgetversammlung, sondern wenn das nächste schöne Bauprojekt anstehe.

Nach 90 Minuten wurde der Antrag des Gemeinderates für eine Erhöhung um 5 Prozent mit einer knappen Mehrheit von 54 Stimmen gutgeheissen. In der Schlussabstimmung segneten dann 57 Stimmberechtigte den Steuerfuss samt Budget ab. Dieses weist bei einem Aufwand von 48,6 Millionen Franken ein Defizit von einer knappen Million auf. Der Gesamtsteuerfuss beläuft sich auf 116 Prozent.

Mit grosse Mehrheit an der Gemeindeversammlugn angenommen wurden auch die Abrechnung der Personenunter- und Personenüberführung an der Seestrasse, die Totalrevision der Gebührenverordnung, die Statutenrevision des Sonderpädagogischen Schulzweckverbandes Dielsdorf sowie auch der Beitritt zur Musikschule Zürcher Unterland. (Zürcher Unterländer)