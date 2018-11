Sein Herz schlägt im Traktorentakt

In seinem blauen Arbeitsoverall steht er da und strahlt. Die 80 Jahre sieht man ihm nicht an. Dann beugt sich Kurt Iten mit einem Engländer in der Hand und einem Pneuhammer über einen Motor, so wie er das jeden Tag tut, seit rund 30 Jahren. Von morgens um sechs Uhr bis um halb zehn Uhr nachts, 365 Tage im Jahr, kümmert er sich um seine Lieblinge – alte Hürlimann-Traktoren und Militärfahrzeuge.

Sonntags darf der Beginn der Arbeit eine Stunde später sein. Dafür fährt er dann, genauso wie an den Feiertagen, mit dem Velo von seinem Wohnort Bülach nach Glattfelden, «um frischen Zopf zu holen».Von Arbeit kann allerdings nicht wirklich die Rede sein, denn für den rüstigen Senior ist das Restaurieren seiner Fahrzeuge eine Herzensangelegenheit. «Ich arbeite, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme», sagt er scherzend.

Nur noch ein Exemplarauf der Welt

Reihe an Reihe steht ein Traktor neben dem anderen, grau, grün und rot glänzend. Kurt Iten zeigt auf den allerersten Hürlimann-Traktor in Glattfelden, ausgeliefert an Landwirt Hans Meier, wie auf dem dazugehörenden Schild aufgeführt ist. «Dieser Traktor war das erste Zugfahrzeug des Zirkus Knie», erläutert Iten. Gleich daneben steht ein Modell mit Jahrgang 1938.

«Das ist mein Jahrgang.» Stolz weist der Seniorchef auf den DH6 Industrie mit Baujahr 1970 – ein 6500 Kilo schweres Prunkstück mit 155 PS. «Von dem gibts nur einen auf der Welt.» Genau dieser eine steht da bei ihm und glänzt inmitten unzähliger anderer um die Wette. «Nein, verkaufen würde ich kein einziges von meinen Fahrzeugen. Meine Frau verkaufe ich schliesslich auch nicht», sagt er mit Schalk in den Augen.

Überhaupt: Wenn er von seiner Frau Alice spricht, dann tut er das liebevoll. «Dank meiner tüchtigen, bescheidenen Frau konnte ich all dies überhaupt aufbauen.» Ferien habe er seit 25 Jahren nicht mehr gemacht. «Ich habe keinen Pass und keine ID.» Sein Reichtum sei die Gesundheit. «Seit 40 Jahren habe ich keine Grippe mehr gehabt.» Einzig an einen Unfall erinnert er sich. «Vor drei Jahren fiel mir ein Traktorrad auf den Fuss. Ich hatte einen offenen Bruch, fuhr aber trotzdem mit dem Auto selber ins Spital.»

Neue Pneusstatt Geburtstagsgeschenk

Kurt Iten erinnert sich an den ersten erstandenen Hürlimann-Traktor. Ein «taubstummer Zmorge» mit seiner Gattin sei das Resultat gewesen. «Statt eines Geburtstagsgeschenks für meine Frau gab es einmal halt neue Pneus für einen Traktor.»

Erneut deutet er auf eine seiner Trouvaillen. Ein staubbedeckter Mercedes steht ein wenig einsam zwischen all den riesigen Traktoren, und es scheint, als wolle er Geschichten aus alten Zeiten erzählen. «Das war der teuerste Mercedes seiner Zeit. Jahrgang 1962 – er gehörte dem damaligen Direktor der Winterthurer Versicherungen.»

Reifen stapeln sich, einige Fahrzeuge im Freien sind zum Schutz mit Blachen bedeckt. «Da befinden sich meine Ersatzteilträger», sagt Iten und fügt an, dass hier oft Ersatzteile gestohlen werden. «Das ist leider an der Tagesordnung.»

Manchmal geht er mit ihnen an Ausstellungen

Er sei ein «visionärer Chaot», sagt er und erinnert sich an die Rationalisierungsmärkli, welche ihm seine Mutter während den Kriegsjahren in die Hand gedrückt hatte. «Damals haben mich die Bauersfrauen beeindruckt, wie sie mit ihren Traktoren herumgefahren sind, als die Männer im Krieg waren. Das hat mich geprägt.» Während Kater Filou kurz auf seine Schulter klettert, erzählt er von seiner Ausbildung. Zuerst habe er Autoelektriker gelernt, dann eine Lehre als Automechaniker angehängt und schliesslich die zweijährige Ausbildung zum Eidgenössisch Diplomierten Automechaniker absolviert.

Im Jahre 1973 habe er eine Garage in Glattfelden an der Laubbergstrasse übernommen, fünf Jahre später die jetzige Garage Iten. Noch immer sieht man den unermüdlichen 80-Jährigen im Familienbetrieb an der Arbeit. «Das Restaurieren der Traktoren und Militärfahrzeuge ist für mich nur Hobby.»

Je nach Lust und Laune werde er nun am einen oder anderen Traktor weiterarbeiten und seine Prachtstücke «gelegentlich» an verschiedenen Ausstellungen präsentieren. Beim Chef ganz oben habe er Verlängerung eingegeben. «Schliesslich muss ich noch viele Jahre leben, um all meine Fahrzeuge zu restaurieren.» (Zürcher Unterländer)