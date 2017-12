Sein Traumberuf war Fussballer, doch er wurde Pfarrer

Roque Hunhevicz stellte den Song «My Way» von Frank Sinatra an den Anfang seiner Predigt vom vergangenen Sonntag. Der Abschiedsgottesdienst nach 28 Jahren fand in der reformierten Kirche Niederhasli statt. «Ich habe mich sehr über den Besuch zahlreicher Freunde und vieler Gemeindemitglieder gefreut», sagt er. Gegen 200 Menschen waren gekommen, um sich zu verabschieden.

Mit den Worten «und nun hören sie die Version My Way von Roque Hunhevicz», begann er den Rückblick auf seine langjährige Tätigkeit. «Natürlich schwingt Wehmut mit, wenn man nach fast drei Jahrzehnten eine Stelle verlässt. Aber ich bin glücklich über die vielen positiven Begegnungen während dieser Zeit.»

Kinder und Jugendliche waren besonders wichtig

Besonders gern hat Roque Hunhevicz Kinder getauft. «Ich fand es immer sehr schön, die Babys auf den Arm zu nehmen und mit den jungen Familien dieses Fest zu feiern», sagt er. Zusammen mit andern hat er sich um Angebote für Kinder gekümmert, und auch mit den Jugendlichen ist er gut ausgekommen. Pro Jahr sind zwischen 30 und 50 von ihnen konfirmiert worden.

Etliche haben sich später von ihm trauen lassen. Allerdings erinnert er sich auch an zwei ehemalige Konfirmanden die nur wenige Jahre später bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. «Das hat mich tief getroffen, und die Begleitung ihrer Kolleginnen und Kollegen bei der Verarbeitung dieser tragischen Vorkommnisse war nicht leicht.» Im Rückblick überwiegen aber eindeutig die positiven Erlebnisse in einer lebendigen Kirchgemeinde, zu der Nieder-, Ober- und Mettmenhasli sowie Nassenwil und Niederglatt gehören.

Gefängnisseelsorger in Dielsdorf

Als emotionale Herausforderung empfand Pfarrer Hunhevicz seine Arbeit als Seelsorger im Gefängnis Dielsdorf. «Während acht Jahren besuchte ich jeden Montag die Menschen, die dort einsassen. Die Fragen nach Recht und Gerechtigkeit, Schuld und Sühne, Strafe und Vergebung waren unter diesen Umständen nie einfach zu beantworten.» Seine Fröhlichkeit hat der 63-jährige Vater von drei erwachsenen Kindern jedoch auch bei schwierigen Aufgaben nie verloren. «Ich bin in Brasilien auf die Welt gekommen und in einfachen Verhältnissen zusammen mit sechs Geschwistern aufgewachsen. Meine Urgrosseltern stammten aus der Ukraine, ich bin ein sehr sozialer Typ.»

Bevor Roque Hunhevicz die Stelle im Januar 1990 in Niederhasli antrat, hatte er mit seiner Frau Cäcilia vier Jahre lang in Männedorf gelebt. Sie arbeitete damals als Flight Attendant bei der Swissair. Das Paar suchte deshalb einen Wohnort näher beim Flughafen. «Ich war sehr froh, mich in Niederhasli auf die Unterstützung eines Pfarrteams verlassen zu können. Wir vertrauten uns und arbeiteten sehr gut zusammen.»

Als Brasilianer war der Traum von Roque Hunhevicz, Fussballstar zu werden. «Aber ich bin zu klein, habe krumme Beine und die Augen sind auch nicht die besten», erzählt er lachend. In seiner Heimat bekam er die Gelegenheit, eine von Franziskanern aufgebaute Schule zu besuchen. Dort sei das Fundament gelegt worden, sich mit sozialen Lebensfragen auseinanderzusetzen. Später studierte er in Rom Philosophie und Theologie. Er hat nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Ein grosses Anliegen ist ihm die Oekumene, und als Pfarrer versucht er, die biblischen Themen mit dem modernen Alltagsleben in Einklang zu bringen.

Wegen einer Tumoroperation hat Roque Hunhevicz seit einigen Monaten schon nicht mehr gearbeitet. Auf Ende Jahr wird er nun offiziell pensioniert. «Das war bereits vor der Krankheit so geplant», erklärt er. Am 26. Dezember fliegt er für vier Wochen nach Brasilien, wo er seine Familie und Freunde besucht. Darauf freut er sich sehr.

(Zürcher Regionalzeitungen)