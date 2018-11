Sein breites Fachwissen hilft im neuen Job

Vom Erteilen einer Ordnungsbusse bis hin zur Aufklärung eines Tötungsdeliktes – die Aufgaben, die im Bezirk Bülach für die Regionalpolizei anfallen sind vielfältig: «Die Spannweite von Problemen und Delikten, mit denen wir konfrontiert werden, ist sehr gross», sagt Marcel Schnellmann. Dazu gehören auch Fälle wie Sachbeschädigungen an Bienenstöcken oder Hochsitzen in den ländlichen Teilen des Bezirks sowie in der Agglomeration häusliche Gewalt oder illegale Glückspiele.

Alle diese Einsätze erfordern ein breites Fachwissen. Der neue Bezirkschef konnte sich sein Wissen über Jahre hinweg in der Ermittlungs- und der Kriminaleinsatzabteilung der Kriminalpolizei aneignen. Zudem war Marcel Schnellmann selber sieben Jahre «Stationierter» auf dem Polizeiposten in Buchs. Er weiss also, wo die Herausforderungen für seine 52 Mitarbeitenden liegen, darunter vier Kreischefs, die ihn auch in der Personalführung unterstützen. Vor allem in aussergewöhnlichen Lagen sind die Personalgeschäfte sehr zeitintensiv und grosse Flexibilität und Koordination ist gefragt.

Schnellmann nennt Beispiele. «Bei einem Vermisstenfall braucht es grossen Personaleinsatz und selbstverständlich stellen wir hier jede verfügbare Polizistin und jeden Polizisten zur Verfügung, denn es geht um Menschenleben.» Daneben muss der normale Polizeibetrieb aufrechterhalten werden.

Zeit der Taschendiebe und Einbrecher

Auch die Dämmerungszeit und die bevorstehende Adventszeit beschert der Kantonspolizei Mehrarbeit. Im Rahmen der Kampagne «Gemeinsam gegen Einbrecher» sind auch im Bezirk Bülach vermehrt Polizeipatrouillen unterwegs. «Und in den Einkaufszentren nehmen die Taschendiebstählen erfahrungsgemäss massiv zu.» Die vorweihnachtliche Zeit lockt eben nicht nur ehrbare Bürger in die grossen Einkaufszentren. «Die Kantonspolizei wird deshalb vermehrt patrouillieren.» Mit geschultem Auge sollen dann Taschendiebe rechtzeitig erkannt und verhaftet werden.

Für die Polizei fängt aber mit der Verhaftung einer Person die Ermittlungstätigkeit erst an: «Ist es ein Einzeltäter oder arbeitet er mit Komplizen, oder ist uns das Tatvorgehen bereits aus früheren Fällen bekannt?» Hier braucht es Teamarbeit und Erfahrung, damit die Beweise letztlich auch für eine Verurteilung reichen.

Eine weitere Herausforderung stelle die digitalisierte Kriminalität dar, erklärt der Bezirkschef. «Früher fälschten Betrüger Unterschriften oder Urkunden. Heute wird der Computer als Tathilfsmittel beigezogen.» Der Ermittlungsaufwand für seine Mitarbeiter sei hier deutlich höher und es brauche auch Fachwissen. «Wir schulen unsere Mitarbeiter für diese komplexen Abklärungen intensiv».

Der Computerals Tathilfsmittel

Die ersten zehn Monate in seiner neuen Funktion nutzte der Bezirkschef aber auch, um sich mit wichtigen Partnern zu vernetzen. «Regelmässige Kontakte mit Strafuntersuchungsbehörden, Sicherheitsvorständen oder mit der Kommunalpolizei sind wichtig, um in ausserordentlichen Lagen unkompliziert zu kommunizieren.»

Ein solches Grossereignis stellte die Evakuation der Swiss Arena Kloten am 3. November dar. Nach einem Petardenwurf und einer darauffolgenden Panik, galt es das Stadion zu evakuieren und Verletzte zu bergen. Zusammen mit dem Betreiber des Stadions, der Stadt Kloten, Schutz und Rettung Zürich, der Feuerwehr Kloten und der Kommunalpolizei war eine Grossübung auf die Beine gestellt worden. Marcel Schnellmann war als Übungsleiter Einsatzabschnitt Polizei vor Ort.

«Es galt zu überprüfen, funktioniert die Evakuation wie vorgestellt und stimmen die Abläufe und die Kommunikation unter den Partner.» Ein Treffen aller Beteiligten und die Auswertung der Grossübung stehen noch aus, damit im Ernstfall die Zusammenarbeit optimal erfolgen kann.

Der 46jährige Marcel Schnellmann ist ein passionierter Schlagzeuger und spielte 17 Jahre in der Korpsmusik der Kantonspolizei Zürich. Heute spielt der Unterländer in seiner Freizeit in einer Band und liebt Fahrten auf dem Motorrad.

(Zürcher Unterländer)