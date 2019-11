Sekschulhaus Chliriet kann gebaut werden

«Wenn wir diesen Baukredit absegnen sollen, müssen sie uns das Projekt besser verkaufen!» Ein Monat vor der Abstimmung zeigte sich eine Rümlangerin aufgebracht. Wie solle sie einem Baukredit von 17,4 Millionen Franken zustimmen, wenn sie nicht einmal weiss, was ein Provisorium kosten würde?

Der Fall ist klar: Rümlang und Oberglatt müssen für mehr Schlraum Geld in die Hand nehmen. Nicht langfristig, sondern schon sehr bald. Zwar benötigt die Sekundarschule erst auf das Schuljahr 2022/2023 mindestens vier Klassenzimmer mehr – die Primarschule Rümlang braucht aber schon ab kommendem Schuljahr mindestens sechs Zimmer mehr. Und weil die Sek bei der Primarschule eingemietet ist, kann der Baustart gar nicht früh genug beginnen. Die beiden Gemeinden legten im Oktober ein Bauprojekt vor, das 17,4 Millionen Franken kosten würde. Die exakten Kosten für ein Provisorium legten sie dagegen nicht vor – kurzfristig wäre es zweifellos günstiger geworden.

85,1 Prozent Ja zum Plan A

Sich nicht auf diesen Plan B vorzubereiten, hat sich im Fall Chliriet als richtig erwiesen. Denn jetzt können die Gemeindeverantwortlichen aufatmen: 85,1 Prozent jener Personen, die bis am Sonntag ihre Stimme eingeworfen haben, sagen Ja zum Neubau. In Rümlang sagten 1088 Stimmberechtigte Ja und 219 Nein (Stimmbeteiligung 29,1 Prozent). In Oberglatt standen 731 Ja- nur gerade 100 Nein-Stimmen gegenüber (total 30,2 Prozent). Ueli Haab war «schaurig erleichtert» über die Klarheit der Abstimmung. Erstaunt habe ihn allerdings die tiefe Stimmbeteiligung. «Aufgrund des zweiten Wahlgangs des Ständerats am selben Tag bin ich davon ausgegangen, mehr Leute würden an die Urne gehen.»

In der rot markierten Fläche, nordöstlich des Chliriet, käme der Neubau zustande. Sie können aus der Karte herauszoomen, um den Standort genauer zu erkennen.

Markus Wolff, Finanzvorstand der Schule RO, zeigte sich selbstsicherer: «Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Projekt abgelehnt würde – aber die Deutlichkeit des Ergebnisses ist toll. Offenbar hat die Stimmbevölkerung erkannt, dass es sich um ein wichtiges Vorhaben handelt.» Umso mehr freue er sich jetzt auf die Umsetzung – ein Schulhausneubau sei schliesslich nichts, was man alle Jahre mache.

Auch aus der Politik kommen optimistische Stimmen. «Mit diesem klaren Ergebnis zeigen die Wähler und Wählerinnen Weitsicht», sagt etwa die Rümlangerin Angelika Ruider, Vorstand Junge BDP Schweiz. «Der Schulhausbau ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen notwendig. Nun entsteht ein Bau, der den Anforderungen der künftigen Generationen gerecht wird.»

Schulbezug im Sommer 2022

Die Gemeinden verfügen jetzt über die Planungssicherheit, um das Sekundarschulhaus Chliriet innert ambitionierter Frist fertigzustellen. Bis Ende Jahr, sagt Ueli Haab, sollte die Baubewilligung vorliegen – der Spatenstich ist auf Sommer 2020 geplant. Im Sommer 2022 dürften die ersten Klassen sodann das neue Schulhaus beziehen. Bis dahin wird der Schulraum zwar etwas eng, aber Haab zeigt sich zuversichtlich: «Bis dahin rücken wir einfach noch näher zusammen.»