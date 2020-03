Sekundarschule Rafz erhält kein gutes Zeugnis

Die Rafzer Schule haben seit Beginn dieser Woche wie alle Schulen derzeit geschlossen. Durch die Coronakrise rückt ein wenig in den Hintergrund, dass die Schule in den vergangenen Wochen nicht nur Positives zu berichten hatte. Die externe Schulevaluation, die alle fünf Jahre von der Fachtelle für Schulbeurteilung (FSB) durchgeführt wird, fiel nämlich bei der Oberstufe teilweise bescheiden aus.

Die Fachstelle beurteilt insgesamt neun Themengebiete wie etwa Schulgemeinde, Unterrichtsgestaltung oder Berufswahlvorbereitung. Die FSB verschafft sich dabei ein umfassendes Bild: Sie prüft zahlreiche Dokumente, welche die Schule vorlegen muss, teilweise auch vor Ort. Weiter befragt die Fachstelle schriftlich Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, sowie auch die Eltern. Diese Personen werden zudem bei einem Besuch vor Ort auch in Interviews zur Situation an der Schule befragt.

Kritik an Adresse der Schulleitung

In Rafz wurde dieses Verfahren im letzten Herbst zwischen September bis Ende November durchgeführt. Und in zwei Themenbereichen hielt die Fachstelle für Schulbeurteilung in ihrem anschliessend veröffentlichten Arbeitsdokument nicht mit Kritik zurück.

Grosse Mängel gibt es laut der Beurteilung in der Schulführung: «Eine zielgerichtete und transparente Führung auf personeller, pädagogischer und administrativer Ebene ist nicht erkennbar», so das Fazit der FSB. Und sie zählt auf, weshalb sie zu diesem Schluss kommt. So würden die Mitarbeitergespräche zum Beispiel in Form eines ungezwungenen Austausches durchgeführt, dabei aber «unangenehme Themen, wie das Einhalten von Beschlüssen, kaum angeschnitten». Auch würden Vereinbarungen und Beschlüsse, die nicht eingehalten werden, die Zusammenarbeit im Schulteam stark belasten.

Und so geht es weiter: Neue Lehrpersonen würden nicht systematisch eingeführt, individuelles Know-How werde nicht genutzt, gemeinsame Massnahmen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung werden nicht umgesetzt. Im Juli 2019 kam es gar zu einer extern moderierten Aussprache zur Zusammenarbeit im Schulteam. «Eine nachhaltige Verbesserung betreffend den Konflikten im Team konnte dadurch jedoch nicht erzielt werden», hält die FSB nüchtern fest.

Wenig besser sieht es beim Thema Qualitätssicherung- und entwicklung aus. «Eine systematisch geplante Schul- und Unterrichtsentwicklung entlang eines Qualitätskreislaufs fehlt an der Sekundarschule Rafz», kommt die Fachstelle zum Schluss. Das aktuelle Schulprogramm beinhalte eine Auflistung von Themen, jedoch keine klaren und überprüfbaren Entwicklungsziele. Das Schulteam kenne das Vorgehen bei der Beurteilung von Entwicklungsvorhaben kaum.Mehr noch: Themen, die für die Schule und den Unterricht wichtig seien, würden nicht systematisch geplant und umgesetzt. Entsprechende Mittel für diese Planung fehlen. Zudem würden Spannungen im Team die Qualität der Zusammenarbeit zusätzlich beeinträchtigen. Und eine Feedbackkultur «fehlt weitgehend».

Im Vergleich zu vor fünf Jahren deutlich schlechter

Doch wie gravierend sind nun diese Kritikpunkte? Darüber schweigt sich die Fachstelle aus. Man äussere sich nicht weiter zu einer Beurteilung, erklärt eine Sprecherin des Kantons. Und die Schulpflege hat trotz mehrerer Versuche in den vergangenen Tagen nicht auf eine entsprechende Anfrage reagiert. Ein objektiver Vergleich mit anderen Schulen ist daher derzeit schwierig. Immerhin: In den beiden genannten Themenbereichen gibt es eine «signifikant negative Abweichung von der Einschätzung bei der letzten Evaluation dieser Schule». Im Vergleich zu vor fünf Jahren hat sich die Situation in der Schulführung und im Bereich Qualität also deutlich verschlechtert. In den übrigen Bereichen ist die Beurteilung deutlich besser, wenn auch bei Weitem nicht durchgehend positiv. Ein grosses Lob gibt es dafür beim Thema Berufswahlvorbereitung. Die Schule strukturiere nämlich die Unterstützung im Berufswahlprozess klar und zielorientiert und die Berufswahlwoche und das Berufswahlzentrum setzten Glanzlichter. Vor allem leistungsschwächere Jugendliche würden besonders gut unterstützt.

Es bleibt also abzuwarten, wie die Schule nun versucht, die angeprangerten Bereiche zu verbessern. Schliesslich wird auch die Schule Rafz primär damit beschäftigt sein, vor allem auf den mindestens wochenlangen Schulunterbruch zu reagieren.

Klar ist, dass sich in der Schulleitung sowieso eine Änderung abzeichnet: Der Sekundarschulleiter hat bereits angekündigt, dass er die Leitung ab dem Sommer an «neue Kräfte» übergeben werde.