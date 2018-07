Selbst dem Asphalt ist es zu heiss

Es ist, als wäre die Strasse aus Gummi statt aus Asphalt: Seit mehreren Tagen weist die Bushaltestelle am Bahnhof Oberglatt rund drei Zentimeter tiefe Furchen auf. Das ist nicht weiter erstaunlich: Pro Stunde machen hier die drei Buslinien 501, 504 und 525 zwei Mal Halt, laden Passagiere ein und aus und führen ihre Strecke fort.

Entsprechend drücken sich wochentags zwischen 8 und 20 Uhr die Räder von insgesamt 96 Postautos in die Strasse – das und die langanhaltend heissen Temperaturen waren dem Asphalt augenscheinlich zu viel. Wie das kantonale Tiefbauamt auf Anfrage erklärt, ist ihm keine andere Stelle auf dem Strassennetz bekannt, an der sich der Asphalt so verformt hat. (ssa)