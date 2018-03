Selbstsichere Gehversuche auf Eis

Voller Inbrunst schreien die drei Kinder dem schlitternden Stein «Stopp!» entgegen. Es hilft nichts, er gleitet am «Haus» vorbei. Die Drei stöhnen entmutigt. So viel Emotion an einem Mittwoch Nachmittag im Curling Center Wallisellen überrascht. Der Curling Club Wallisellen, kurz CCW, hat zum Grümpelturnier fünf örtliche Klassen eingeladen. Anlass für das Turnier, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfand, ist das 50-Jahr-Jubiläum des Curlingcenters. Über das ganze Jahrverteilt wird mit verschiedensten Veranstaltungen gefeiert. Für das Grümpelturnier haben sich 46 Kinder der Mittelstufe aufs Eis gewagt, alle aus Walliseller Schulen.

Nachwuchs für den Club

Der CCW will damit bereits bei den Jungen Begeisterung für diese Sportart wecken. Sandra Glattfelder, die Leiterin der Junioren des Curlingcenters, hofft auf Nachwuchs gerade aus Wallisellen. Denn viele jüngere Clubmitglieder würden durch ihre Eltern auf den Sport aufmerksam und kämmen gar nicht aus der Gemeinde. Da trifft es sich gut, dass genau in dem Jahr, indem die Halle Jubiläum feiert, die Schweizer Nationalmanschaft eine Silbermedaille an den Olympischen Spielen in Südkorea gewonnen haben.

Bereits am Tag der offenen Tür von vergangener Woche haben sich viele Interessenten gemeldet, nun hofft Sandra Glattfelder auch unter den Schülern ein paar Curler zu finden. Über die vielen Anmeldungen zumindest ist sie erfreut: «Wirdachten, wenn zwei Teams sich anmelden, dann ist das gut.» Die Sorge war unbegründet, fünf Klassen haben je zwei Teams gestellt und kämpfen in drei Runden um den Pokal für die beste Curlerklasse.

Strategie und Sportsgeist

Auf dem Eisfeld werden Steine geschupft und Eis geschrubbt. Joshua Ferguson, 11 Jahre alt aus Wallisellen zeigt seinen Teamkollegen und Klassenkameraden schon sehr professionell an, wo der nächste Stein landen soll. Der CC Rüebli, wie sich sein Team nemmt, steht nicht schlecht, doch dann platziert der Gegner einen Stein zum Unentschieden. Nach dem Spiel folgt die taktische Besprechung: Joshua erklärt seinen Mitspielern mit Hilfe von zwei Flaschendeckeln, wie sie den gegnerischen Stein richtig treffen.

Kommt der Stein richtig oder muss noch geschrubbt werden? Dave Grünenfelder und Luca Hutzli sind auf jeden Fall mit ihren Besen bereit.

In der Theorie scheint soweit alles klar, die Umsetzung hingegen ist etwas schwieriger. Das Selbstbewusstsein des Teams ist dabei sicherlich kein Problem. Luca Hutzli, ebenfalls 11 Jahre alt, meint: «Curling ist gar nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe.» Und Linda Ragusa, seine gleichaltrige Teamkollegin ist sich sicher, dass der CC Rüebli das nächste Spiel gewinnen kann, wenn sie sich anstrengen. Für die Lehrerin der Klasse, Wera Surber, geht es nicht einmal so sehr ums Gewinnen. Das Wichtigste ist, dass ihre Schüler sportlich und fair spielen.

Auf die Frage, wie sie ihre Klasse an einem eigentlich freien Mittwochnachmittag mobilisieren konnte, antwortet sie: «Das ist gar nicht so schwierig, man muss nur wissen wie.» Ohnehin scheint Curling im Trend zu liegen: Nächste Woche ist bereits das zweite Grümpelturnier des CCW und es haben sich sogar noch mehr Teams angemeldet.

(Zürcher Unterländer)