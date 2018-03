Selbstversuch und Legoroboter

Für einmal haben Rollstühle, LEGO Roboter und Motivtorten etwas gemeinsam: sie alle sind Thema einer diesjährigen Maturitätsarbeit. Zusammen mit einer Fachbetreuung machten sich die 176 Schüler der KZU letzten Frühling an den ersten Meilenstein ihres Abschlusses und präsentierten am Freitag das Ergebnis.

Leben im Rollstuhl

Zu Beginn ihrer Präsentation forderte die Schülerin Deborah Righetti das Publikum auf, die Augen zu schliessen und sich vorzustellen wie es ist, den Boden unter den Füssen zu spüren, mit Freunden Fussball zu spielen oder über eine Wiese zu laufen. Für die meisten ist das eine Selbstverständlichkeit, aber nicht für Menschen im Rollstuhl. Mit dreien führte die 19-Jährige ein Interview. Das waren nicht immer leicht: «Einer gab nur sehr magere Antworten und ein anderer redete sehr viel und schweifte schnell ab.»

Trotzdem sprach sie sehr gerne mit ihnen: «Ihre offene und ehrliche Art inspiriert mich.» In einem Selbstversuch verbrachte sie selbst eine Woche im Rollstuhl. Sie merkte schnell, wie stark man auf die Hilfe anderer angewiesen ist und wie holprig sich der Boden in den Gängen der Schule anfühlt. Die Gespräche mit den drei Rollstuhlfahrern und ihre Erfahrungen aus dem Selbstexperiment fasste sie in einem Buch zusammen.

Künstliche Inteligenz

Marco Schöb setzte sich zum Ziel, Objekte mit einem Internetgesteuerten Roboter zu transportieren. Dafür baute er einen Lego Ev3 Roboter und erstellte für die Steuerung eine Webseite. Zuerst demonstrierte der 18-jährige anhand eines Filmes, wie sich der Roboter fortbewegt und dabei einen Gegenstand mit seinem Greifarm umplatziert. Über zwei am Roboter befestigte Handykameras können die Bewegungen über die Webseite mitverfolgt werden. Beim Programmieren stiess er einmal auf ein scheinbar unlösbares Problem, das er erst nach zehn Stunden tüfteln lösen konnte.

Vorführen konnte er seinen Roboter nicht. Das eine Handy hat eine ältere Sicherheitssoftware, welche die ganze Konstruktion aus Handys, Roboter und Webseite angreifbar macht. Es wäre ein so grosser Zugriff auf das schulinterne Wlan notwendig, sodass eine erhebliche Sicherheitslücke bei den Schuldaten entstehen würde.

Essbare Kunstwerke

Ein völlig anderes Themengebiet wählte Jana Baltensperger. Für ihre Maturitätsarbeit beschäftigte sich die 18-Jährige intensiv mit essbaren Kunstwerken und stellte acht Motivtorten für spezielle Familienanlässe her. Aufgebaut hat sie alle gleich: Die Basis bilden die in Form geschnittenen Kuchenteile, die mit Holzspiessen fixiert werden. Zur Stabilisation des Gebildes ummantelte die Gymischülerin es mit Ganache, einer Creme aus geschmolzener Schokolade und Rahm. Zum Schluss wurden die Torten mit Buttercreme, Fondant oder Marzipan verziert.

«Ich wollte, dass ich zu jeder Torte einen Bezug habe», erklärte Baltensperger. So erinnert sie der täuschend echt wirkende Plüschhase, an ihr eigenes Stofftier, das sie als Kind hatte. In einem Anleitungsbuch beschreibt sie, wie die Motivtorten entstanden sind und liefert die Rezepte der Küchen und Cremes gleich mit. Zum Schluss bot die Schülerin aus dem musischen Profil den Besuchern ein Stück der eigens für die Präsentation gemachten Torte an.

Abschliessend werden beim «Perlentauchen» am Freitagabend, 16. März, ab 19.30 Uhr ausgewählte Maturitätsarbeiten in der Aula des Gymnasiums ausgestellt. (Zürcher Unterländer)