Shopping-Mall muss sich neu erfinden

Das Einkaufszentrum Sonnenhof gehört seit über vier Jahrzehnten zum Stadtbild von Bülach. Mittlerweile ist die Infrastruktur sanierungsbedürftig. Auch deshalb setzt sich die Verwalterin, die Terresta AG aus Winterthur, mit der zukünftigen Ausrichtung auseinander. «Wir befinden uns in einem frühen Stadium der Diskussion», erklärt Matthias Meier, Leiter Kommunikation der Terresta AG. In einem ersten Schritt analysiere man die Lage und das Marktumfeld. Dabei berücksichtige man auch das veränderte Einkaufsverhalten und die generell angespannte Situation im Detailhandel. Auch eine Rolle spiele, was zurzeit in der Stadt Bülach passiere, so Meier weiter. «Wir möchten in den grösseren Rahmen hineinpassen.»

Beteiligte stehen in Kontakt

Sowohl die Stadt Bülach als auch die Hauptmieterin, die Genossenschaft Migros Zürich, steht im Austausch mit der Terresta AG. Die Migros bestätigt, dass sie ein langfristiges Interesse am Verbleib im Sonnenhof hat. Vertragliche Details würden aber nicht öffentlich kommentiert, wie Mediensprecher Francesco Laratta erklärt.

«Der Sonnenhof bildet zusammen mit dem Platz eine zentrale Einheit und einen Ort von hoher Attraktivität.» Christian Mühlethaler, Stadtschreiber Bülach

Laut dem Bülacher Stadtschreiber Christian Mühlethaler diskutiere man mit der Terresta AG aktuell darüber, welche Nutzungen künftig auch noch möglich wären. Zentrales Element sei ebenfalls der Platz vor dem Einkaufszentrum, welcher der Credit Suisse gehört. «Der Sonnenhof bildet zusammen mit dem Platz eine zentrale Einheit und einen Ort von hoher Attraktivität», erklärt Mühlethaler. Solche Standorte seien aus Sicht der Stadtentwicklung wichtig. Für die Stadt sind aber auch weitere Nutzungen neben dem Einkaufen denkbar. So beispielsweise die vermehrte Durchführung von Veranstaltungen oder Möglichkeiten zur Begegnung.

Neues Gastroangebot ist zufriedenstellend

Gebaut hat das Einkaufszentrum Sonnenhof der Ende 2018 verstorbene Winterthurer Immobilienbesitzer und Kunstsammler Bruno Stefanini im Jahr 1973. Heute gehört der Sonnenhof zum Liegenschaftsportfolio der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG). Als Präsidentin des Stiftungsrats ist Bruno Stefaninis Tochter Bettina Stefanini eingesetzt. Mit der Verwaltung und Bewirtschaftung des Einkaufszentrums betraut ist seit vielen Jahren die Terresta AG mit Sitz in Winterthur, welche Bruno Stefanini viele Jahre lang selber geführt hat.

Über 90 Prozent der insgesamt 6670 Quadratmeter im Sonnenhof hat die Genossenschaft Migros Zürich gemietet. Im Untergeschoss betreibt sie einen Supermarkt. Im Parterre entstand 2014 nach einer Teilsanierung ein neues Take-away-Angebot mit Sitzplätzen. Das Migros-Restaurant im ersten Stock wurde aufgehoben. Auch eine der ersten Alnatura-Filialen wurde im Erdgeschoss eröffnet. Die übrigen Ladenflächen hat die Migros untervermietet. Aktuell befinden sich zwei Kleiderläden, ein Coiffeur, ein Nagelstudio, ein Kiosk, ein Schlüsseldienst sowie eine Amavita-Apotheke im Erdgeschoss des Sonnenhofs. Die Migros ist mit der Kundenfrequenz zufrieden. Aufgrund der regen Bautätigkeit sei sie sogar leicht steigend.

«Ärgerliche» Leerstände im Obergeschoss

Seit die Migros das Gastro-Angebot ins Parterre verlegt hat, bleibt im Obergeschoss jedoch vermehrt die Laufkundschaft aus. Dies hatte zur Folge, dass Vögele Shoes 2016 seine Filiale im Sonnenhof aufgab. Die Denner-Filiale hält sich nichtsdestotrotz. Vermutlich auch deshalb, weil die Migros keine alkoholischen Getränke verkauft. Ein Lederjackengeschäft schmiss nach kürzester Zeit den Bettel hin, eine Filiale einer Low-Budget-Kleiderkette hat einen Teil der früheren Restaurantfläche übernommen.

Rund 260 Quadratmeter sind seit Monaten aber ungenutzt. «Die Leerstände sind ärgerlich», gibt Matthias Meier, Leiter Kommunikation der Terresta AG, zu. Man unternehme viel, um die Ladenlokale neu zu vermieten – bislang erfolglos. Auch deshalb arbeite man intensiv an der Zukunft des Sonnenhofs: «Es besteht grosser Handlungsbedarf.»