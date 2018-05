Sie kämpfen seit Monaten um das Präsidium der Schule

Mathias Brunner, Sie wurden im ersten Wahlgang als Bisheriger von Claudia Morganti überholt. Wie erklären Sie sich das?

Mathias Brunner: Als parteiloser Kandidat ist es schwierig, gegen eine Kandidatin mit einer starken Partei im Rücken anzutreten, die Mobilisierung der FDP in Winkel hat sicher zu diesem Resultat beigetragen.

Claudia Morganti, Ihnen haben zum absoluten Mehr nur drei Stimmen gefehlt.

Claudia Morganti: Über die hohe Stimmenzahl habe ich mich sehr gefreut. Das Resultat widerspiegelt für mich das Wohlwollen und das Vertrauen der Bevölkerung.

Weshalb greifen Sie den bisherigen Präsidenten an?

Morganti: Die vielen begonnenen und noch anstehenden Projekte brauchen Führung und ein aktives Begleiten und Überprüfen. Es ist unabdingbar, über die nötigen zeitlichen Ressourcen zu verfügen. Ich möchte aktiver als der jetzige Präsident führen, damit Projekte und Prozesse mit Sorgfalt und Nachhaltigkeit initiiert, begleitet und überprüft werden können.

Mathias Brunner: Wie ist es,von einer Behördenkolleginherausgefordert zu werden?

Brunner: Ungewöhnlich, vor allem da bereits seit mehrerenMonaten Wahlkampf betrieben wird. Die Konkordanz der Behörde hat darunter stark gelitten.

Wie sieht Ihr Wahlkampf nun aus?

Brunner: Ich möchte den Bürger von den Vorteilen einer Kontinuität auf dem Präsidium überzeugen und die entsprechenden Argumente unter die Stimmbürger bringen. Ich bin keiner Partei oder Gruppierung etwas schuldig und kann das Präsidium im besten Sinn von Bürgern, Eltern und Schülern ausführen

Morganti: Seit vielen Jahren wirke ich in Vereinen mit. Ebenso setze ich mich im Rahmen des Familienkonzeptes mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Früh- und Jugendförderung sowie den Flüchtlingsthemen auseinander. Die Nähe zur Bevölkerung ist für mich wichtig, um deren Bedürfnisse zu erfahren, auch in meinem Wahlkampf.

Wo möchten Sie Schwerpunkte setzen, wenn Sie gewähltwerden?

Morganti: Besonders bei der Weiterführung der Schulraumplanung. Hier steht die Optimierung der Zusammenarbeit mit Behörden und Fachpersonen im Zentrum. Es bedarf einer gezielteren Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Gemeinde sowie einer Sicherstellung der Schnittstelle von Pädagogik und Architektur. Prioritär ist auch die Einführung einer sinn- und wertegeleiteten Schulkultur und die Realisierung des Lehrplans 21. Das verlangt vom Schulteam professionelle und persönliche Weiterbildungen, die positiv gefördert werden und wirksam in den Schulbetrieb einfliessen.

Brunner: In meiner Amtszeit haben wir ausgeglichene Finanzen präsentiert und dennoch jederzeit in unsere Schule investiert und sie weiterentwickelt. Das soll so bleiben. Die Baubegleitung der von uns initiierten und ohne Steuergelder finanzierten neuen Kindergärten Tüfwis ist mir ebenfalls wichtig. Das gilt auch für die Sanierung der Schulhäuser Grossacher oder eine mögliche Erweiterung unserer Schulanlage. Hier soll nicht von vorne begonnen werden müssen.

Wie möchten Sie die Schuleführen?

Brunner: Wichtig sind mir Erfahrung und Kontinuität in der strategischen Führung. Weil es in der Schulleitung eine Änderung gab, ist es wichtig, dass eine erfahrene und bestens vernetzte Persönlichkeit wie ich die Schule in die Zukunft führen kann. Besonders wichtig ist mir die Unterstützung von Schulleitung und Schulverwaltung. Ich stehe vehement dafür ein, dass die Schulpflege ihrer strategischen Führungsaufgabe nachkommt und der Schulleitung und der Leitung der Schulverwaltung den Gestaltungsfreiraum in der operativen Führung überlässt. Sie sind die Profis auf ihrem Gebiet. Die Schulpflege hat die Aufgabe, zu beaufsichtigen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie zugunstender Mitarbeiter und der Schülerinnen und Schüler agieren können.

Morganti: Die Führung einer Schulpflege kann sich nicht nur auf strategische Fragen beschränken. Sie hat von Gesetzes wegen zahlreiche operative und aufsichtsrechtliche Aufgaben wahrzunehmen. Es ist wichtig, die Verantwortungen, Aufgaben und Kompetenzen in den Bereichen Schulleitung, Schulverwaltung und Schulpflege zu durchleuchten, zu reflektieren und neu zu definieren. Erst das macht ein effizientes und wirksames Arbeiten möglich.

Ihre Position zur Einheitsgemeinde könnte beim Entscheid eine Rolle spielen. Wie stellen Sie sich dazu?

Brunner: Die Schulpflege Winkel inklusive meiner hat sich positiv zum weiteren Vorgehen in Sachen Einheitsgemeinde geäussert. Die Aufgabe aller Behörden ist es, die für Winkel optimale Lösung gemeinsam zu erarbeiten. Ich bin überzeugt, dass die Schule in einer Einheitsgemeinde dieselben Möglichkeiten hat wie heute – falls sich eine starke Persönlichkeit im Gemeinderat für die Schulbelange einsetzt.

Morganti: Die Einheitsgemeinde dient der Professionalisierung und der Nutzung von Synergien. In Anbetracht des Bevölkerungswachstums und der steigenden Anforderungen an die Infrastruktur erachte ich die Einheitsgemeinde als grosse Chance, die es seriös zu prüfen gilt.

Wie beurteilen Sie IhreAusgangslage für den zweiten Wahlgang?

Morganti: Basierend auf dem erfolgreichen Resultat im ersten Wahlgang, stimmt mich die Ausgangslage positiv. Aber auch im zweiten Wahlgang besteht noch immer die Herausforderung, sich zu erklären.

Brunner: Nach wie vor unverändert. Ich bin gewillt, die Schule Winkel auch in Zukunft zu präsidieren, und rechne mir Chancen auf das Präsidium aus.

Was geschieht, wenn Sie nicht gewählt werden?

Morganti: Seit ich in der Schulpflege bin, verfolge ich klare Ziele, die ich nach und nach umsetze. Diese würde ich auch bei einer Nichtwahl konsequent weiterverfolgen. Jedoch bedarf es dazu seitens des Präsidiums eines viel höheren Engagements, damit sich die Schule nicht nur in einzelnen Projekten, sondern im Ganzen weiterentwickeln kann.

Brunner: Dann werde ich die Aufgabe als Präsident der Schulpflege an Frau Morganti übergeben. Als Schulpfleger stehe ich in dieser Konstellation nicht mehr zur Verfügung.

(Zürcher Unterländer)