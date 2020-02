Sie kann nur alle vier Jahre an ihrem Geburtstag feiern

Hochfeldens Primarschulpflegepräsidentin Eva Albrecht ist ein Schalttagkind. Zusammen mit ihrem Mann, der am 23. Februar Geburtstag hat, macht sie jedes Jahr ein Geburtstagsfest. «Dieses Jahr wird es aber etwas grösser ausfallen», sagt sie. Rund 25 Gäste werden erwartet.

In nicht Schaltjahren würden sie und ihr Mann jeweils in etwas kleinerem Kreise feiern. Für Albrecht ist es jeweils schon etwas Spezielles, wenn sie ihren «echten» Geburtstag feiern kann.

«Manche Leute wissen nicht genau, wann sie mir jeweils gratulieren sollen.»Eva Albrecht

Gestört hat sie ihr spezielles Geburtsdatum nie. Gewisse Besonderheiten bringe es aber schon mit sich. «Manche Leute wissen nicht genau, wann sie mir jeweils gratulieren sollen», sagt Albrecht.

Mittlerweile sage sie den Leuten jeweils ungefragt, dass sie am 28. Februar feiere. Früher hätten sich Bekannte am 28. Februar zum Teil nicht gemeldet. «Ich dachte schon, dass mein Geburtstag vergessen gegangen sei, doch dann gratulierten mir die Leute am 1. März noch.»

Einen Vorteil hatte Albrecht durch ihr aussergewöhnliches Geburtsdatum. «Bei Prüfungs- oder Vorstellungsgesprächen wusste ich jeweils, dass ich mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf angesprochen werde.» Für eine Abschlussprüfung hätte sie jeweils alles rund ums Schaltjahr auf Deutsch, Englisch und Französisch gelernt.