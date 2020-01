Sie können über jedes Thema streiten

Aufgeregt sei er noch nicht, sagt Joël Sigrist. Mit seiner Klasse aus der Kantonsschule Zürcher Unterland steht der 17-Jährige vor dem Kunsthaus in Zürich. «Doch das kommt sicher noch.» Mit seinen Mitschülern macht er sich an dem kalten Freitagmorgen auf zur Aula der Kantonsschule Rämibühl. Dort wird er unter den besten Debattierenden aus neun Zürcher Gymnasien am Zürcher Regiofinal von «Jugend debattiert» teilnehmen. Aus seiner Schule wird auch Jana Platzer vor Ort debattieren. Der Wettbewerb richtet sich an alle Jugendliche, die politisch interessiert sind und denen das Debattieren im Blut liegt.

Mit Politik in Kontakt kam Sigrist in den eigenen vier Wänden. «Meine Eltern haben zu Hause oft über politische Themen diskutiert», sagt er. So kommt es nicht von ungefähr, dass Sigrist debattierfreudig ist und, wie er sagt, die anderen gerne von seiner Meinung überzeugt. «Er ist ein Naturtalent», versichert sein Deutschlehrer Florian Riesen, sichtlich stolz auf seinen Schüler. Dies soll ihm nun auch zugutekommen. Mit Redegewandtheit, Fachwissen und guten Argumenten muss er sich vor einer vierköpfigen Jury behaupten. Überzeugt er diese Jury, schafft er es in die anschliessende Finaldebatte.

Aus der Kantonsschule Zürcher Unterland ging Joël Sigrist an die Debatte.

Mit Argumenten überzeugen

«In der Schweiz gibt es Fälle, in denen Menschen Delikte begehen, für die sie nicht geradestehen müssen. Mit der neuen Technologie der DNA-Phänotypisierung wird es möglich, solche Menschen hinter Gitter zu bringen», beginnt Sigrist seine Eröffnungsrede. Da diese aber ein Einschnitt in die Privatsphäre und in die Freiheit jedes Schweizer Bürgers sei, sei er gegen eine solche Art von Technologie. Zudem liege deren Trefferquote bei gerade mal 69 Prozent. Zusammen mit Celine Lorenz im Gegnerteam, debattiert er mit den zwei Befürwortern über die Frage, ob die DNA-Phänotypisierung bei Polizeifahndungen in der Schweiz eingesetzt werden sollte oder nicht.

Mit der Phänotypisierung ist es möglich, aus einer DNA-Spur äusserlich sichtbare Merkmale einer Person herauszulesen. Heute darf aus einer DNA-Spur nur das Geschlecht als persönliches Merkmal bestimmt werden. Neu sollen auch Augenfarbe, Hautfarbe, Alter und geografische Herkunft bestimmt werden. Die Methode soll gemäss Bund nur bei Verbrechen angewendet werden, also bei Straftatbeständen, welche mit Freiheitsstrafen von drei Jahren oder mehr bestraft werden. Dazu zählen Vergewaltigung, Mord, schwerer Raub oder Geiselnahme.

Von der anderen Seite kommt nach Sigrists Aussage sofort ein Gegenargument: Zeugenaussagen würden auch nicht immer zu 100 Prozent stimmen. «Wenn du bei einer Matheprüfung einen Taschenrechner benutzen würdest, der nur zu 69 Prozent stimmen würde, würdest du ihn auch nicht benutzen, oder?», fragt Sigrist seine Gegnerin herausfordernd. So ging die Debatte weiter.

Während die Kontra-Seite vor dem unzuverlässigen Gerät warnte und die Diskriminierung, die dadurch entstehen kann, kritisierte, pochte die Pro-Seite darauf, dass es nur ein ergänzendes Hilfsmittel sei, das bei schlimmeren Delikten zur Anwendung kommen würde. Schlussendlich konnte die Pro-Seite das Publikum überzeugen. Vielleicht lag es auch daran, dass die zwei Kontra-Stimmen eigentlich auch dafür wären, wie sie dem Moderator in der Schlussrunde mitteilten. Von der Jury wurde Sigrist für die ruhige Art und sein rhetorisches Geschick gelobt. Das sei seine Stärke betonte der Juror. Für die anschliessende Finaldebatte überzeugte aber jemand anderes, nämlich Teamkollegin Celine Lorenz.

Doch auf was achten die Juroren bei ihren Bewertungen genau? «Die Sachkenntnis muss natürlich stimmen», sagt Juror Markus Hofmann. Entscheidend sei auch die Rhetorik und der Ausdruck beim Reden, meint der SRF-Radioredaktor weiter. Da die Schule nicht nur eine Jury aus Lehrern wollte, fragte sie vor ein paar Jahren Hofmann an. Nun sei er zum fünften Mal dabei. Was ihm immer wieder auffällt, ist, dass das Niveau der Schüler für ihr Alter – die meisten sind 16 Jahre alt – sehr hoch sei. «Man könnte sie geradeso gut in die SRF-Show ‹Arena› schicken.»

Lernen, zu debattieren

«Jugend debattiert» wird alljährlich von der Non-Profit-Organisation YES organisiert. Bei den Wettbewerben lernen die Jugendlichen, Themen differenziert zu betrachten und anhand einer Sachfrage zu debattieren. Pro Jahr nehmen schweizweit mehrere Tausend Jugendliche an den Wettbewerben teil. Bei den Debatten stärken die jungen Erwachsenen nicht nur ihr Durchsetzungsvermögen, sondern lernen auch, Konflikte mit Worten zu lösen und unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren.

Celine Lorenz kam in die Finaldebatte und gewann das Regiofinal von «Jugend debattiert».

Nebst der DNA-Phänotypisierung wurden am Freitagmorgen in den anderen drei Debatten über die Themen «Flüchtlinge aufnehmen», «Inlandflüge verbieten» und «E-Voting in der Schweiz einführen» diskutiert. Mit Celine Lorenz werden in der Finaldebatte Evan Quistad, Nicolas Hatt und Mayara Erismann darüber debattieren, ob das Blasphemieverbot in der Schweiz aufgehoben werden soll oder nicht. Dass er bei der Finaldebatte nicht dabei sein kann, stört Sigrist nicht gross. Von seinen Kollegen wird er trotzdem für seinen Auftritt beglückwünscht. Schlussendlich war es dann Celine Lorenz, die beim Regiofinal als Finalsiegerin hervorging.