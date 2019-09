Sie pflegten jahrzehntelang das Gemeindehaus

Bei den Vorbereitungen für die Altersweihnacht im letzten Dezember wurde es dem 64-jährigen Ruedi Brandenberger bewusst: Das ist die letzte Weihnacht, die er in Zusammenarbeit mit der Oberstufenschule für die Senioren vorbereitet. Für einen Hauswart des Gemeindehauses wie ihn gibt es nicht nur jährlich wiederkehrende Ereignisse vorzubereiten, sondern auch Anlässe wie Sitzungen, Gemeindeversammlungen, Wahlen und Abstimmungen. Und das bedeutet für ihn jedes Mal: pünktlich alles herrichten, was dazugehört.

Angefangen hatte der gelernte Strassenbauer einst als Vorarbeiter für die Gemeinde Embrach. Nach zehn Jahren wurde er angefragt, ob er nicht als Hauswart die Verantwortung für das Gemeindehaus übernehmen wolle. Nach Absprache mit seiner Frau Yvonne übernahm er diese Aufgabe gemeinsam mit ihr, und zusammen sorgten sie in den kommenden 29 Jahren für den reibungslosen Betrieb des Hauses.

Damals lebten um die 5600 Personen im Ort, und die Gemeindeverwaltung beschäftigte 20 Personen. «Es ging familiär zu und her, den Znüni nahmen wir zum Beispiel gemeinsam ein», erinnert sich er sich. Mit dem rasanten Bevölkerungszuwachs wurde auch die Administration ausgebaut. Heute arbeiten 45 Angestellte in der Verwaltung. Zu den Aufgaben der Brandenbergs gehören unter anderem die wöchentliche Haus- und Büroreinigung, Instandhaltung der Gebäudetechnik, Reparaturen sowie der Unterhalt weiterer Gebäude ausserhalb des Gemeindehauses.

Später kam der Weibeldienst hinzu, der rund ein Drittel von Ruedi Brandenbergers Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Der Dienst beinhaltet Post und Lieferungen annehmen, intern an die betreffenden Stellen weiterleiten und Botengänge. «Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der ich mit vielen Menschen in Kontakt gekommen bin, was ich stets schätzte», berichtet er.

Ausbildung nachgeholt

Als 46-Jähriger bildete er sich dann zum eidgenössisch diplomierten Hauswart weiter. «Die Gebäudetechnik wurde komplexer, der Umgang mit Putzmitteln und Chemikalien stets anspruchsvoller, und so hielt ich es für notwendig, mein Wissen zu aktualisieren», erklärt Brandenberger. Immer mehr Zeit nahm die Vermietung des Gemeindesaals in Anspruch. «Das bedingte, dass ich vor der Veranstaltung die Räumlichkeiten und den Schlüssel persönlich übergab und danach, sei es um Mitternacht oder weit darüber hinaus, wieder abnahm.» Heute ist der Raum praktisch jedes Wochenende ausgebucht, deshalb hat die Gemeinde einen Wochenendhauswart engagiert.

Das Hauswartehepaar unterstützte verschiedene Umbauten des Gemeindehauses, und im Februar 2012 verliess es seine Dienstwohnung im oberen Geschoss. «Darüber waren wir nicht unglücklich, denn wir wurden zu jeder Zeit, ob im Dienst oder nicht, von den Menschen angesprochen», berichtet Brandenberger. «Als Haupthauswart steht man immer in der Verantwortung.» Einerseits freute sich das Paar über die vielen Kontakte, andrerseits wurde es auch zur Belastung. Oft nahmen sich die beiden eine Auszeit auf dem Campingplatz, um ihr Familienleben mit den zwei Kindern ungestört geniessen zu können.

Herausforderung für zwei

Ruedi Brandenberger wird noch bis Ende September in seinem Amt wirken, bis dahin gibt er sein umfangreiches Wissen seinem Nachfolger Roman Maurer weiter, der vor einem halben Jahr die Nachfolge angetreten hat.

Yvonne Brandenberger wird mit Roman Maurer voraussichtlich bis nächsten Sommer zusammenarbeiten. «Es wird für mich eine Umstellung sein», sagt sie. «Ruedi und ich können uns blind aufeinander verlassen. Viele Informationen sowie Besprechungen der Arbeitseinsätze fliessen im normalen Gespräch, auch ausserhalb des Gemeindehauses.»

Dem Ehepaar wird es im Unruhestand nicht langweilig werden. Es liebt Reisen und kümmert sich leidenschaftlich gerne um seinen knapp drei Jahre alten Enkel. Ruedi Brandenberger pflegt seinen Garten. Viele Jahre war er Aktivmitglied im FC Embrach. Heute ist er dem Verein weiterhin als Ehrenmitglied eng verbunden. Yvonne Brandenberger engagiert sich als Ortsvertreterin der Pro Senectute für die Seniorenarbeit in Embrach.

Die Amtszeit von vier Gemeindepräsidenten hat das Ehepaar erlebt. Dass es stets das Vertrauen der Behörden, der Mitarbeitenden und der Bevölkerung geniessen durfte, erfüllt es heute mit Freude. Verschwiegenheit ist untrennbar mit diesem Arbeitsplatz verbunden, sind sich die beiden bewusst. Und nicht zu vergessen: «Ohne meine Frau wäre der grosse Einsatz nicht möglich gewesen», betont Ruedi Brandenberger.

Für Yvonne Brandenberger bedeuten die kommenden Monate den Endspurt ihres Berufslebens. «Da Ruedi ab sofort mehr Zeit zu Hause verbringt, hoffe ich, dass in meiner Mittagspause der Zmittag hin und wieder bereits auf dem Tisch steht», sagt sie, und beide lächeln.