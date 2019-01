Sie wollen nichts anderes als Arbeit

Remo Tschudi aus Dielsdorf nennt seine Arbeit bei Wohnungsräumungen und Entsorgungen «bezahltes Work-out», weil er dabei körperliche Arbeit verrichtet, die manchmal ganz schön anstrengend ist. Der 39-Jährige ist seit April letzten Jahres bei Etcetera Glattbrugg als zuverlässige Arbeitskraft aufgelistet. Wegen eines nicht sofort behandelten Schleudertraumas, das er 2001 erlitten hatte, musste er seine Stelle in der IT-Branche aufgeben.

Lange Zeit war er arbeitsunfähig, wurde schliesslich Sozialhilfebezüger. Wäh­rend der Gespräche auf dem Sozialamt wurde er auf Et­ce­tera aufmerksam. «In Glattbrugg gemel­det habe ich mich aber unabhängig davon», sagt er. Von der Gemeinde erhält er kein Geld mehr. Er lebt seit einigen Jahren mit seiner Freundin zusammen, die nun für ihn aufkommen muss. Das sei eine unbe­friedigende Situa­tion, sagt Remo Tschudi. Des­halb strebt er wieder eine Fest­anstellung an.

«Zurück in den angestammten Beruf ­dürfte schwierig werden. Doch ich möchte wieder auf eigenen Beinen stehen. Vom Geld anderer Leute zu leben, ist kein angenehmes Gefühl.» Am liebsten würde er in einem Betrieb arbeiten, wo er seine Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen kann. «Nach Ab­schluss meiner Lehre als Industrielackierer vor 20 Jahren arbeitete ich eine Zeit lang als Lagerist.» Er kann sich gut vorstellen, dort wieder anzuknüpfen.

Zuverlässig und flexibel

Marco Abrecht ist Leiter von Etcetera und äussert sich lobend über Remo Tschudi. «Er ist sehr zuverlässig und flexibel und gibt bei jedem Einsatz sein Bestes.» Es dürften ruhig noch ein paar Angebote mehr sein. Die Auftragslage ist jedoch abhängig von der Anzahl Kunden. Der Vorteil der Vermittlungsorganisation ist, dass auch kurzfristig passende Leute für die rasche Erledigung gewisser Arbeiten gefunden werden­.

Remo Tschudi ist sich bewusst, dass sein Lebenslauf mit den zahlreichen Lücken im Erwerbsleben aus gesundheit­lichen Gründen bei der Job­suche ein Nachteil ist. «Aber ich will nicht jammern, sondern vorwärts schauen.» Er sei sehr zuver­sichtlich, eine Chance zu bekommen. «Mit noch nicht einmal 40 Jahren ist es bestimmt möglich, etwas zu finden.» Bis es soweit ist, freut er sich über jeden Auftrag, den er von Etcetera vermittelt bekommt.

Letztes Jahr waren 80 Personen bei der Filiale Glattbrugg gemel­det, 6 davon haben gemäss Abrecht unterdessen eine ­feste Anstellung gefunden. «Allerdings informieren uns nicht alle, wenn sie wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen.» Deshalb sei es nicht möglich, die genaue Zahl festzustellen.

Putzen statt Altenpflege

Vor zwölf Jahren ist ­Helen ­Araya zusammen mit ihrem Mann aus Eri­trea in die Schweiz geflüchtet. Hier sind ihre beiden Kinder zur Welt gekommen, eines der beiden geht in den Kindergarten, das andere in die 2. Klasse. Vom Verdienst ihres Mannes kann die Familie, die in Glattbrugg wohnt, nicht leben. ­Helen ­Araya hat zwei Jahre lang als Pflegehelferin in einem Altersheim gearbeitet. «Das hat mir sehr gut gefallen, ich mag die alten Menschen.» Weil die Anstellungsbedingungen än­der­ten, verlor die 34-Jäh­rige ihren Job. Von einer Kollegin erhielt sie den Tipp, sich bei Etce­tera zu melden. «Zwar hätte ich mir nie vorstellen können, putzen zu gehen», sagt sie. «Aber ich will arbeiten und bin bereit für alles­, was man mir anbietet.»

Regelmässige Aufträge

Zu ihren Auftraggebern gehören auch alte Menschen, das gefällt ihr. «Sie wollen mit mir reden und einen Kaffee trinken.» Abrecht bestätigt, dass es bei ­Helen Ara­yas Einsätzen oft um mehr als die Woh­nungsreinigung geht. Seit Juli­ des vergangenen Jahres hat sie Aufträge bei 18 verschiedenen Kundinnen und Kunden erledigt. «Im Moment ist sie regelmässig für sechs feste Auftraggeber im Ein­satz», sagt der Etcetera-Leiter. In Niederglatt zum Beispiel ist sie jedes Mal von und zum Bahnhof eine Viertelstunde zu Fuss unterwegs.

«Das macht mir nichts aus. Ich mag den alten Mann, bei dem ich die Wohnung reinige», sagt sie. Helen Araya hat aber auch schon Situationen angetroffen, wo sie gar nicht wusste, wo anfangen vor lauter Unrat und Dreck. Doch selbst in einem solchen Fall zeigt sie Verständnis für die Men­schen. «Ich denke noch zu Hause dar­über nach, wie man solchen Leuten helfen kann.» Dass man so etwas­ vorfinde, sei die absolute Ausnahme, bekräftigt Abrecht.

Etcetera nimmt die Aufträge tele­fonisch entgegen. Nach dem ers­ten Einsatz vereinbaren die Teil­nehmenden die Folgeter­mine in der Regel selbstständig mit den Kunden.

Helen ­Araya sagt von sich selbst, sie sei eine starke Frau. Neben der Reinigungsarbeit, dem eigenen Haushalt und der Kin­der­betreuung macht sie noch einen Kurs beim Schweizerischen Roten Kreuz, damit sie wieder­ in einem Altersheim arbeiten kann. «Es ist mein Ziel, für alte Menschen da zu sein», sagt sie. (Zürcher Unterländer)