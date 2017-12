Sie wollen vernetzen und verbessern

Transition-Town» bedeutet so viel wie «Stadt im Wandel». Die Idee dahinter: Menschen zusammenbringen, die ihr Umfeld so gestalten möchten, dass diese auch für die Generation ihrer Enkel lebenswert bleibt. «Der Weg zu einer nachhaltigen Welt ist ein Weg der kleinen Schritte, muss lokal stattfinden und von möglichst vielen Menschen getragen werden», ist der Bülacher Mathias Spicher überzeugt.

Interessante Beispiele und brauchbare Instrumente für diesen Wandel fand der Biotechnologe im Film «Tomorrow». Dieser handelt von möglichen Wegen, den globalen ökologischen Kollaps aufzuhalten. «Nach der Filmvorführung fragte ich mich, was ich nun konkret machen kann.» Der ganzheitliche Ansatz der im Film gezeigten Transition Towns habe für ihn am besten gepasst. Was in 40 Ländern und unzähligen Städten bereits eingeleitet ist, nämlich ein von der Basis angestossener Weg zu einer nachhaltigen Stadt, müsste doch auch in Bülach möglich sein, fand Spicher.

Idee aus England

Die Idee der Transition-Towns, stammt vom britischen Wissenschaftler und Umweltaktivisten Rob Hopkins. Sein Credo: «Einfach jetzt machen.» In England ist die konfessionell und politisch neutrale Transition-Bewegung bereits sehr etabliert. Am Anfang sei es gar nicht so einfach gewesen, die Bewegung in seinem Bülacher Umfeld bekannt zu machen, erklärt Spicher. Doch kaum hatte er erste Interessenten gefunden, griff die Idee um sich. Mit dabei in der mittlerweile 14-köpfigen Kerngruppe ist auch Annette Lüthi. «Mir gefällt die Möglichkeit, selber etwas bewegen zu können», sagt die Geschäftsfrau.

An Ideen fehlt es nicht. Ansetzen möchte die Gruppe unter anderem in den Bereichen Ernährung, Einkauf, Wohnen und Energie, oder Mobilität.

Gärtnern und Dörren

Konkrete Projekte gibt es auch schon. «Wir können im kommenden Frühling das brachliegende Treibhaus der alten Friedhofsgärtnerei wieder in Betrieb nehmen und dort Setzlinge für den Wochenmärt ziehen», sagt Spicher. Das entspräche dann der Philosophie, den Weg zwischen Produktion und Konsum möglichst kurz zu halten. Dazu würde auch das Bekanntmachen der kaum genutzten öffentlichen Dörranlage passen. Gerne sähe es die Gruppe auch, wenn der Lindenhof und das Gebiet des Stadtweihers attraktiver würden. Eine Möglichkeit wäre ein mobiles Bistro. Lüthi betont, dass in der Stadt im Bereich der Nachhaltigkeit bereits heute sehr viel geleistet werde, zum Beispiel von den Kirchen oder vom Frauenverein. Als Beispiele nennt sie die Ludothek und das neue Repair-Café: «Wir möchten helfen, zu initiieren, was noch fehlt.» Dafür braucht die Transition-Bülach-Gruppe jedoch Verstärkung, finanzielle Mittel und Bekanntheit.

Am 14. Januar geht es los

Das will man am 14. Januar mit einer Kick off-Veranstaltung im Kino ABC und mit einer Crowdfunding-Aktion erreichen (siehe Kasten). Gesucht werden nicht etwa dogmatische Weltverbesserer, wie Lüthi und Spicher betonen. «Unsere Projekte sollen Spass machen und haben nichts mit Verzicht zu tun2, sagt Lüthi, und Spicher umschreibt die idealen Voraussetzungen für ein Engagement: «Wir suchen Macher, die Ideen haben, offen sind und über freie Ressourcen verfügen.» Man könne sich auch nur für ein einzelnes Projekt engagieren. «Der Umstand, dass man keine Dauerverpflichtung eingehen muss, macht unsere Bewegung auch für Junge attraktiv», ist Spicher überzeugt.

Unabhängigkeit und Spass

Ist die Bewegung aber nicht bloss ein netter Versuch, der angesichts der ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme auf unserem Planeten nicht viel bringt?

Die globalen Herausforderungen seien in der Tat riesig und können einem übermächtig erscheinen, räumt Spicher ein. Der Wandel müss aber in den Köpfen von jedem Einzelnen stattfinden. «Miteinander aktiv etwas anpacken, gibt einem das Gefühl von Unabhängigkeit und macht in der Gruppe grossen Spass», findet er.

(Zürcher Unterländer)