Sieben Personen nach Auseinandersetzung mit Polizei verhaftet

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Dübendorf. Wie die Kantonspolizei Zürich meldet, ging um 23.40 Uhr bei der bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich dort rund 20 lärmende Jugendliche aufhalten würden. Die daraufhin ausgerückten Patrouillen wurden bei ihrem Eintreffen vor Ort sogleich mit Steinen beworfen, sodass sie sich zunächst zurückziehen und Verstärkung anfordern mussten.

In der Folge kam es an verschiedenen Schauplätzen in Dübendorf zu diversen Scharmützeln mit der Polizei, bei welchen mehrere Feuerwerkskörper sowie Pyros abgefeuert und Abfallcontainer in Brand gesteckt wurden. Zudem flogen auch immer wieder Steine gegen die Polizisten und deren Fahrzeuge. Dabei wurden Patrouillenfahrzeuge der Kantonspolizei Zürich sowie der Stadtpolizei Uster beschädigt. Im Rahmen der Scharmützel verhafteten die ausgerückten Polizeifunktionäre insgesamt sieben Personen. Verletzt wurde niemand.

Drohungen gegen Beamte

Bei den Festgenommenen handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren aus der Schweiz, Syrien, Spanien, Serbien und der Türkei. Sie werden wegen Landfriedensbruch, Brandstiftung, Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und diverser anderer Delikte zur Anzeige gebracht. Nach den polizeilichen Befragungen erfolgt eine Zuführung an die zuständigen Jugend- und Staatsanwaltschaften.

Personen, die Angaben zu den Vorfällen und weiteren Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.