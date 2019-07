Signalisation zu nah am Bahnviadukt – nunbeschäftigt sie auch die Kantonspolizei

Wie der Gemeinderat mitteilte, steht die «Generell 50»-Tafel an der Rümlangerstrasse in Oberhasli, von Rümlang herkommend, zu nah am Bahnviadukt. Heisst: Fahrzeuglenkerinnen und -lenker reduzieren ihre Geschwindigkeit später, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Auf dem Streckenabschnitt davor gilt Höchstgeschwindigkeit 80. Dieses Manko will der Gemeinderat beheben. Das Amt für Verkehr der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion beschäftigt sich schon seit längerem mit der Ausarbeitung eines Betriebskonzepts für dieses Gebiet. Konkret geht es um die Strassenabschnitte Rümlanger- und Watterstrasse, beide im Besitz des Kantons. In diesen Prozess hat die Gemeinde das Problem mit der Signalisation bereits frühzeitig eingebracht; wegen Verzögerungen ist die Gemeinde nun auch mit der Kantonspolizei in Kontakt getreten.

Dort beantragt sie nun vorzeitig die Verschiebung der Geschwindigkeitsbegrenzung vor die Einmündung Lettenstrasse. Denn da es sich bei der Rümlangerstrasse um eine Kantonsstrasse handelt, muss eine Versetzung der Signalisation vorab von der Direktion für Soziales und Sicherheit respektive von der Kantonspolizei Zürich bewilligt werden.

Die Karte zeigt den Standort der betreffenden Tempo-50-Tafel aktuell sowie, wohin sie verschoben werden soll.