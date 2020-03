Simone Berner übernimmt ab sofort bei den Jets-Frauen

Simone Berner springt ein. Weil sie den Wettkampf liebt. Weil sie die Herausforderung sucht. Und weil Sascha Brendler, der im November nach der Entlassung von Cheftrainer Jürg Kihm übernahm, nie einen Hehl daraus machte, dass er lieber früher als später in sein Amt als Chef Leistungssport zurückkehren möchte. «Für mich war schnell klar, dass ich das machen will», sagt sie und lacht. «Ich konnte nicht akzeptieren, dass meine Saison im Februar schon zu Ende sein soll.»

Die 39-jährige Opfikerin ist am vergangenen Wochenende als Assistenztrainerin mit den Jets-Männern aus dem NLB-Playoff ausgeschieden. Nun wechselt sie gemeinsam mit Nivin Anthony, dem Chefcoach der Männer-Equipe, bis Ende Saison an die Bande der NLA-Frauen. «Mir war wichtig, dass ich bei einem so kurzfristigen Engagement vertraute Leute im Staff habe», erklärt Berner die Zusammenarbeit.

Berner weiss, wie es geht

Das Duo Berner/Anthony soll nun also die Jets-Frauen, dieses mit neun Nationalspielerinnen hochkarätig besetzte Team, zum Meistertitel führen. Es ist der einzige, der nach den Niederlagen im Supercup, Champions Cup und Schweizer Cup für die ambitionierten Unterländerinnen noch übrig bleibt. Wie man einen Pokal holt, weiss Simone Berner. 2017 und 2019 hat sie mit den Dietlikerinnen das Double gewonnen.

Ein Grossteil der letztjährigen Meistermannschaft ist zusammengeblieben, Simone Berner kennt die meisten Spielerinnen also gut. Und neue Leistungsträgerinnen, wie die beiden schwedischen Weltmeisterinnen Iza Rydfjäll und Alice Granstedt, hat die Trainerin heuer schon mehrmals spielen sehen. Berner sagt denn auch: «Dieses Team hat herausragende Qualitäten. Es reizt mich zu schauen, was wir mit diesem Kader ad hoc erreichen können.»

Schwierige Wochen

Die beiden Coachs wissen, dass sie eine Mannschaft übernehmen, die sich gerade schwertut. Zuletzt blieben die Jets im Cupfinal gegen Piranha Chur (3:7) unter ihren Möglichkeiten, und auch in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Red Ants hinterliessen sie bisher in der klaren Favoritenrolle keinen überzeugenden Eindruck (Stand 1:1).

Dass die Situation im Team nicht stimmig ist, zeigte sich jüngst auch darin, dass Brendler nach der Cupfinalniederlage Tage mit der Frage verbrachte, ob er den Bettel trotz der damals fehlenden Alternativen hinschmeissen soll. Er entschied sich dagegen. Nun kann er die Verantwortung an eine Vertrauensperson abgeben. Berner und Brendler kennen sich gut aus der gemeinsamen Trainertätigkeit beim Frauen-Nationalteam. Antti Uimonen, Sportchef der Jets-Frauen, sagt zur Rochade: «Das ist die beste Lösung für den Rest der Saison.»

Neustart im Sommer

Im Sommer beginnt bei den Jets-Frauen dann definitiv eine neue Ära: Wie der Verein Mitte Woche bekannt gab, wird das Fanionteam in der Saison 2020/21 von René Jaunin geleitet. Der 50-jährige Klotener trainiert aktuell die U-21-Junioren der Jets und ist als neuer NLA-Chefcoach bereits engagiert.