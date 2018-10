Sind Gastroführer wie «Michelin» und «Gault Millau» sinnvoll?

PRO

Diese Woche ist der «Gault Millau Guide» 2019 erschienen. Darin werden die 850 (!) besten Restaurants der Schweiz präsentiert. Würde man jede Woche eines davon besuchen, wäre der allwöchentliche Zmittagsusflug am Sonntag für die nächsten 16 Jahre gere­gelt. Hätte man den «Gault Millau» und andere Gourmet-Führer nicht, so müsste man über 400 Jahre lang die rund 23 000 Restaurants der Schweiz durchprobieren. Nur zweimal im Jahr wäre eines der 850 besten dabei. Kuli­narisch düstere Aussichten.

Okay, ich weiss. Das ist etwas über­trieben. Und ja, klar, im heimeligen Restaurant Stübli in Opfi­kon, wo die Grosseltern schon vor 50 Jahren an den Geburts­tagen dinierten, schmeckt die Rösti nicht schlecht. Doch wie wäre es, den Horizont mal etwas zu erweitern? Dazu muss man die gutbürgerliche Schwei­zer Küche gar nicht verlassen, wenn man das nicht will. Zehn Auto­minu­ten entfernt zum Beispiel, im Restaurant Rias in Kloten, gibts Hackbraten nach Grosis Art mit Kartoffelstock. Nur zehnmal besser als bei Grosi (aus­ser, sie war 16-Punkte-Koch). Das weiss die Leserschaft dank dem «Gault Millau». Und jetzt auch dank mir.

Heutzutage verkommt alles ein bisschen zu einem Einheitsbrei, wenn es ums Essen geht. Und das, obwohl sich alle­ möglichst individuell präsentieren wollen. Ob man die Avocado-Granat­apfel-Creme jetzt aber mit Goji-Beeren oder tibetischem Hochlandhonig ver­feinert, spielt nicht so eine Rolle. Das lang­weilige Dem-Trend-Hinterherlaufen bleibt überall gleich. Gut gibt es in diesen Zeiten Rat­geber, die von Leuten geschrieben werden, die sich nicht Food-Influencer nennen und ihr Essen so lange fotografieren, bis es kalt ist, sondern langjährige Erfahrung mit den Feinheiten guten Essens besitzen. Laut «Gault Millau» stösst pro Jahr im Durchschnitt genau eine Person zum Testerteam – und dies nach sorgfältiger Prüfung.

Essensratgeber können zudem die Bezie­hung verbessern. Statt der besseren Hälfte zum Jahrestag einen teuren Städte-Trip oder eine Goldkette zu schenken, sollte man es mal mit einem waschechten Coq-au-vin probieren. Nicht selbst gekocht in einer Schachtel verpackt, sondern beim edlen Gourmet-Koch in der Stadt. Die Geschmacks­knospen werden Salsa tanzen und neues Feuer in die Beziehung bringen. Den besten kulinarischen Tanzlehrer dafür findet man natürlich im «Gault Millau».

KONTRA

Gastroführer sind unappetitlich. Damit sind nicht die hilfreichen kleinen Beizenführer gemeint, die die Lokalaus­stattung bewerten und vielleicht die eine oder andere Spezialität hervor­heben. Nein, mit Gastroführer sind die von Berufsfressern verfassten Bibeln wie «Michelin» und «Gault Millau» gemeint. Sie sind das Jüngste Gericht der Gas­tro­nomie, das über Sein oder Nichtsein von Köchen und Restaurants entscheidet – aber auch die Gäste bevormundet.

Diese soge­nannten Gastrokritiker aus den heiligen Hallen des guten Geschmacks nennen sich überheblich Feinschmecker; gewöhnliche Menschen haben ja nur tumbe Gaumen. Sie glauben, den normalsterblichen Nahrungsaufnehmenden vorschreiben zu müssen, was ihnen­ gefälligst zu munden hat und in welches Lokal sie einzukehren haben. Wer sich dagegen stellt, ist ein Ignorant, ein Banause, ein kulinarischer Tief­flieger. Das nennt man Snobismus. Aber auch für Köche sind die «Auszeichnungen der Fressgötter» viel mehr Bürde als Würde. Wer von den Gourmetpäpsten ab­ge­straft wird, muss grosse Verluste oder Probleme verdauen. Zwei Beispiele:

Der französische Koch Bernard Loiseau – ausgezeichnet mit drei «Michelin»-Sternen – nahm sich im Februar 2003 das Leben­. Er war verschuldet und litt an Depressionen. Paul Bocuse – Weltstar unter den Köchen – machte in der Folge dem «Gault Millau» heftige Vorwürfe der Mitschuld am Suizid, weil der Gastroführer kurz zuvor Loiseau um zwei Punkte zurück­gestuft hatte. Zudem verbreitete eine grosse französische Tageszeitung das Gerücht, «Michelin» werde ihm einen Stern wegnehmen.

Der deutsche Koch Matthias Dahlinger gab 2003 seinen «Michelin»-Stern zu­rück­. Der Erwartungsdruck und die einsei­tig auferlegten Bedingungen der «Miche­lin»- und «Gault Millau»-Mampfvirtuosen erdrückten ihn schier, vor allem­ finanziell. So beklagte er sich, um diesen Standard halten zu können, müsse­ er beispielsweise zu jedem Menü gratis drei aufwendige Amuse-Gueule (auch Amuse-Bouche oder schöner ausgedrückt «Gruess­ us de Chuchi») auftischen. Auch mussten in seinem Weinkeller 250 verschiedene Edeltropfen lagern. In einem «Spiegel»-Interview erklärte er damals seine Beweggründe. Auf die Frage­, was es bedeutet hätte, wenn «Miche­lin» ihm den Stern weggenommen hätte, antwortete der Spitzenkoch: «Es wäre der Ruin gewesen. Eine ganz grosse Misere.» Dem ist nichts beizufügen.

