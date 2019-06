Sitzungsgelder gestrichen

Seine erste Gemeindeversammlung begann der neue Gemeindepräsident Martin Lips mit einer Gedenkminute an seinen verstorbenen Vorgänger Hans Ulrich Büchi. Alle Anwesenden erhoben sich und gedachten ihm.

Die 30 anwesenden Stimmberechtigten (1,8 Prozent) hatten lediglich über die Rechnung 2018 zu befinden und eine Teilrevision der Besoldungsverordnung stand an.

Gemeinderätin Barbara Grüter führte durch die Jahresrechnung, und erläuterte einige Abweichungen. So zum Beispiel sei es zu einem Mehrertrag der Grundstückgewinnsteuer von 729 000 Franken gekommen. Die Spitex verzeichnete mehr Fälle bei einem gestiegenen Bruttoaufwand von 36 000 Franken. Zu den wesentlichen Abweichungen gehörten die Ausgleichsvergütungen der EKZ welche nicht budgetiert worden waren, in diesem Fall 50 000 Franken.

Am Ende durfte Grüter bei einem Aufwand von rund 12 Millionen Franken und einem Ertrag von mehr als 13 Millionen Franken einen Überschuss von über 1 Million Franken verkünden. Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung einstimmig.

Knappe Abstimmung

Aufgrund von Lücken in der Besoldungsverordnung erarbeitete der Gemeinderat eine Teilrevision. Neu stehen der Behörde jährlich 10000 Franken zu Verfügung um Mitglieder für ausserordentliche Aufwand zu entschädigen. Zudem wurden die Sitzungsgelder für Gemeinderäte gestrichen. Die Mitglieder sollen ihre Sitzungen künftig im Rahmen der Jahresarbeitszeit kompensieren. Ausserdem ist in der Verordnung neu geregelt, wie Stellvertretungen von erkrankten Gemeinderatsmitglieder entschädigt werden. Die Rechnungsprüfungskommission forderte in einem Ergänzungsantrag, dass jährlich maximal 10000 Franken an Stellvertreter bezahlt werden können. Am Ende genehmigte die Versammlung die neue Verordnung zusammen mit dem Änderungsantrag bei 15 zu 13 Stimmen.

Haus soll saniert werden

Nach knapp einer Stunde beendete Martin Lips die Gemeindeversammlung und die Gemeinderäte informierten über anstehende Projekte. Die Liegenschaft an der Brücke 1 kommt im September zur Abstimmung. Gemeinderat Bruno Strässler stellte anhand einer Visualisierung die Pläne dazu vor. Die Fassade soll wärmegedämmt werden und die Wohnungen total saniert. Das Gebäude unmittelbar vor der Töss soll abgerissen werden und neuer Wohnraum soll entstehen. Von einem Verkauf des Geländes riet Strässler ab, da das Allmendzentrum ebenfalls im Besitze der Gemeinde ist. Das Projekt wird mit 3,3 Millionen Franken veranschlagt. Die Rorbaser Bevölkerung kann sich am 17. August 2019 vor Ort im Austausch mit Fachleuten informieren.

(Zürcher Unterländer)