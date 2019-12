Skilager wird doch noch durchgeführt

Die 136 Stimmberechtigten von Dänikon und Hüttikon (8,1 Prozent) erschienen am Mittwochabend zahlreich zur Gemeindeversammlung der Primarschulgemeinde. Ganz oben auf der Agenda stand die Streichung des Skilagers 2020, welches die Schule seit über 50 Jahren durchführt. Dies war unter anderem der Grund für das grosse Interesse an den Verhandlungen: Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie sonstige Betroffene zeigten sich enttäuscht über die mögliche Absage des Lagers. Dabei handelt es sich um einen Betrag von 18'000 Franken, den die Primarschulpflege einsparen will. Die Stimmberechtigten bewirkten, dass das Skilager wieder ins Budget der Schule genommen wird.

Nachdem die Schulpflege sorgfältig die Zahlen des Budgets 2020 präsentiert hatte, kam es zu einer hitzigen und langen Diskussion. Der Däniker Gemeinderat Christian Lucek (SVP) ergriff des Öfteren das Wort und unterstützte den Antrag zur Wiederaufnahme des Skilagers. «Beim Skilager wird auf dem Buckel der Kinder gespart», so Lucek. Diese Meinung teilten auch viele Eltern. Nachdem die Schule das Lager im Herbst abgesagt hatte, schloss sich so eine Gruppe von Eltern und Lehrpersonen zusammen mit dem Ziel, das Lager zu retten.

Diskussion um Kosten

Viele Familien seien bereit, anstatt der üblichen 220 Franken 400 Franken als Beitrag zu bezahlen, berichtete eine Mutter. «40 Kinder haben sich für das Lager angemeldet, und 38 Familien waren bereit, mehr zu bezahlen.» Der Preis hat sich ausserdem seit 1991 nicht verändert, in den umliegenden Gemeinden kosten die Skilagerbeiträge zwischen 350 und 380 Franken. Ein anderer Vater betonte, wie wichtig solidarisches Denken sei. «Es ist wichtig, Kinder in ihrer Jugend zu unterstützen, um ihnen später ein gutes Leben zu ermöglichen.» Dem Antrag, das Skilager wieder auf das Budget zu nehmen, wurde stattgegeben. Zum gleichen Betrag wurden dafür Ausgaben für externe Beratungen gekürzt.

Ebenfalls zur Debatte stand die Baukostenabrechnung der Anpassung am Kindergarten Bifang, welche 2017 von der Schulgemeindeversammlung angenommen wurde. Die zusätzlichen Mehrkosten von rund 49'000 Franken setzen sich aus diversen Neuerungen wie beispielsweise einer Dusche sowie einem behindertengerechten Parkplatz zusammen. Gemeinderat Christian Lucek betonte dabei, dass die Weisungen nicht detailliert genug und die Kosten komplexer als dargestellt seien. «Die Mehrkosten ergeben sich nicht nur aus dem behindertengerechten Parkplatz», so Lucek.