Skulpturenpark zeigt tanzende Metallrohre am Frühlingsfest

Am 1. Mai legen die Kunstschaffenden im Skulpturenpark Steinmaur die Werkzeuge nieder und empfangen Gäste. Sie laden seit bald 20 Jahren an diesem Tag zum Frühlingsfest ein und verwandeln den Skulpturenpark mit Musik, Bar und Grill zum Treffpunkt für Kunstfreunde und Geniesser der wildromantischen Natur um den Lägern-Kalksteinbruch. Dieses Jahr eröffnen am 1. Mai auch zwei Gastausstellerinnen ihre Vernissage im Skulpturenpark: Die Eisenplastikerin Martina Lauinger aus Thörishaus bei Bern und die Bildhauerin und Malerin Katharina Mörth aus Wien. Die Künsterinnen werden sich vorstellen, bevor Gastgeber Ruedi Mösch sie zu ihren Arbeiten befragt und sie anschliessend die Gäste durch ihre Kunstwerke führen.

Moment der Geborgenheit

Martina Lauinger beschäftigt sich seit bald zehn Jahren in ihrem plastischen Schaffen mit Geschlechterfragen, sozialen Beziehungen, Gentechnik sowie der Dualität von Norm und Abweichung. Ihre Formensprache ist weitläufig: Sie verarbeitet Eisenrohre von zwei bis zwanzig Zentimetern Durchmesser. Der Ve-rein Ateliers- und Skulpturenpark Steinmaur beschreibt die Rohrskulpturen in einer Mitteilung so: «Sie präsentieren sich den Betrachtern verknotet, ineinander verschlungen, verformt, tanzend und sich windend, in teils meterhohen Plastiken.»

Ganz andere Skulpturen schafft die Bildhauerin und Malerin Katharina Mörth: Sie beschäftigt sich mit den Themen Raum-Umraum-Hülle-Kokon. «Ihre Skulpturen umkreisen den Raum und laden ein, sich in diesen zu legen. In dessen Schutz lässt sich ein Moment der Geborgenheit erleben», schreibt der Verein über ihre Kunstwerke in der Mitteilung. Katharina Mörth sei auf der ganzen Welt unterwegs als Teilnehmerin an Kunstsymposien, deshalb könne man ihren Werken überall begegnen. Für die Ausstellung in Steinmaur hat die Künstlerin eine zwei Meter hohe Holzskulptur aus Eiche geschaffen.

Brand ohne Folgen fürs Fest

Das Frühlingsfest im Steinmaurer Skulpturenpark wird trotz eines Brandes vor zwei Wochen stattfinden, wie Vorstandsmitglied Adrian Bütikofer auf Anfrage bestätigt. Am 12. April ist die Waldsiedelei des Bildhauers Dietmar Wettstein in Flammen geraten. Der 2009 verstorbene Künstler hat das märchenschlossartige Atelier in mehrjähriger Handarbeit aufgebaut. Ein Teil des Gebäudes wird heute als Museum genutzt. Im eigentlichen Atelierplatz, wo sich der Unfall, der zum Brand führte, ereignet hat, ist eine Künstlerin eingemietet. «Der Turm ist innen ausgebrannt, die Steinteile stehen aber noch», sagt Bütikofer. Noch sei unklar, wie es mit dem Atelier weiter gehe, eine originaltreue Wiederherstellung stehe jedoch ausser Frage.

Das Frühlingsfest im Skulpturenpark beginnt um 13 Uhr mit der Generalversammlung des Vereins und einem Steineklopfen für Kinder. Ab 13.30 Uhr stehen Grilliertes und Getränke bereit, um 14 Uhr eröffnet die Gastausstellung mit der Vorstellung der Künstlerinnen, einem Künstlergespräch und mit Führungen durch die Ausstellung. Ab 15.30 Uhr spielt das Akkordeon- und Harmonika-Duo Bellows and Boiler Blues und Country.

Mehr Informationen sowie ein Lageplan gibt’s unter www.skulpturenpark-steinmaur.ch. Die Ausstellungen von Martina Lauinger und Katharina Mörth dauern bis Ende September. (Zürcher Unterländer)