So fressen sich die Gemeinden das neue Finanzpolster an

Im vorliegenden Entwurf zum Voranschlag 2019 von Niederhasli, soll die Erfolgsrechnung eine schwarze Null ausweisen. Konkret wird der Gemeinderat der Dezember-Gemeindeversammlung ein Budget mit einem Plus von 1000 Franken vorlegen; der Aufwand wird mit 49,2 Millionen um knapp 590 000 Franken höher veranschlagt als ihn die Jahresrechnung 2017 ausgewiesen hatte.

Der Steuerfuss soll bei 116 Prozent bleiben. Dass der Voranschlag unter dem Strich so knapp im Plus liegt, hat einen Grund: Wer ein Minus budgetiert, darf keinen Batzen in die Kasse mit der Etikette «finanzpolitische Reserven» einlegen. Genau das aber möchte der Gemeinderat von Niederhasli tun: Für den Posten, der mit dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) neu eingeführt wurde, ist der Betrag von knapp 1,1 Millionen Franken vorgesehen – das sind immerhin rund 6 Steuerprozente.

Die Wellen brechen

Der neue Budgetposten der finanzpolitischen Reserve hat einen bestimmten Zweck: Mit dem Geld sollen Schwankungen der Jahresergebnisse «geglättet» werden. Das heisst konkret: Ist der Jahresabschluss arg im Minus, kann eine Gemeindeversammlung (oder ein Stadtparlament) beschliessen, Geld aus dem Topf zu nehmen und das Ergebnis zum Teil oder ganz wieder auszugleichen. Die Reserve ist also eine Art Puffer, der die Wellen brechen soll, die sich durch Schwankungen in den Steuererträgen aber auch durch geplante Investitionen ergeben können.

Nun ist es nicht nur so, dass die mittelfristig ausgeglichene Rechnung gegenüber dem Stimmbürger leichter zu vertreten ist, sondern sie ist auch eine verbindliche Zielvorgabe im Gemeindegesetz. Insofern ist es für viele Dorf- und Stadtregierungen von Interesse, ein solches Ausgleichsinstrument wie diese Reserve gleich von Beginn weg anständig zu alimentieren. So hat etwa auch Bülachs Finanzvorsteher Walter Baur unlängst bekannt gegeben, dass man 2,5 Millionen Franken des veranschlagten Überschusses als Reserve einplanen wolle (Ausgabe vom 27. September). Er begründete den Schritt mit den bevorstehenden Investitionen und dem politischen Ziel, den Steuerfuss möglichst stabil zu halten.

«Das ist kein Parallelkässeli»

In Niederhasli klingt das nun ganz ähnlich. «Dem Gemeinderat geht es tatsächlich darum, vorsorglich zu budgetieren», sagt Gemeindeschreiber Patric Kubli, «so dass wir in den nächsten vier-fünf Jahren möglichst Nullerrechnungen präsentieren können». Knapp 7 Millionen Franken an geplanten Nettoinvestitionen allein für 2019, das ist für das Dorf kein Pappenstiel.

Ins Gewicht fallen dabei der Neubau des Freizeitzentrums Huebwiesen und verschiedene Massnahmen rund um die Seebadi. Im Schulbereich sind für den Neubau eines Doppel-Kindergartens bei der Schule Rossacker sowie für die Sanierung des Mitteltrakts im Zentralschulhaus Projekte zu erstellen. Hinzu kommen diverse Sanierungsprojekte. All diese Investitionen muss die Gemeinde refinanzieren; und der Selbstfinanzierungsgrad für den gesamten Niederhasler Haushalt liegt im 5-Jahres-Schnitt bei gerademal 55 %.

«Uns geht es auf keinen Fall darum, einfach ein paralleles Eigenkapital-Kässeli zu äufnen», sagt Kubli. Und wenn man das Jugendhaus nicht hätte verkaufen können, wäre diese Reservebildung von über einer Million schon gar nicht möglich gewesen. So aber will der Gemeinderat die Gunst der Stunde packen und die Möglichkeit schaffen, die voraussichtlichen Aufwandüberschüsse auffangen zu können.

Abschliessend über den Voranschlag 2019 zu befinden hat die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 5. Dezember. (Zürcher Unterländer)