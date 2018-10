So ist die #region auf Instagram abgebildet

Instagram zählt zurzeit über eine Milliarde aktive Nutzer. Das ist beinahe jeder siebte Mensch auf der Welt. Auf der Plattform sind aber nicht nur Privatpersonen registriert, sondern auch Firmen, Vereine, Parteien und Viele mehr. Auf ihren Konten veröffentlichen sie Videos und Fotos, die spezielle Momente oder Szenen aus dem Alltag beinhalten und so an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Jeder Nutzer kann selber bestimmen, welchen Profilen er folgen möchte. Statt Freunde wie bei Facebook nennt man dies dann Followers.Die Beiträge sind jeweils mit sogenannten Hashtags versehen. Ausgedeutscht sind das mit Doppelkreuz (#) versehene Schlagwörter. Durch sie sind Inhalte zu bestimmten Themen leichter auffindbar. Ein Beispiel: User «peter_1954» veröffentlicht auf seinem Konto das Bild einer Eiche im Wald in Bülach. Dazu könnte er nun folgende Hashtags schreiben: #baum, #herbst, #eiche, #wald, #bülach. Es gibt aber keine Regeln, welche oder wie viele Hashtags bei einem Beitrag stehen müssen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Kloten profitiert vom Flughafen

Gibt man in der Suchfunktion von Instagram #baum ein, erscheinen über 900 000 Beiträge, die mit diesem Hashtag versehen sind. Grösstenteils sind dies, das Wort lässt es erahnen, Fotos oder Videos von Bäumen. Der «Zürcher Unterländer» wollte nun wissen, welche Gemeindenamen aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf auf der Plattform am präsentesten sind. Die Spitzenreiter: Winkel, Wil und Kloten. Auf Rang 1 liegt #wil mit 91 200 Beiträgen. Die Gemeinde im Bezirk Bülach zählt aber lediglich rund 1400 Einwohner. Wie ist das möglich? Der Grund dafür ist, dass es in der Schweiz mehrere Gemeinden mit diesem Namen gibt. Das Furttaler Dorf Buchs profitiert ebenfalls von Namensvettern in anderen Kantonen.

Ähnlich ist das beim zweitplatzierten #winkel, wo 76 700 Beiträge zu finden sind. Dort sind es aber nicht andere Gemeinden sondern vielmehr das Substantiv Winkel, welches bei Instagram oft verwendet wird. #kloten schafft es zwar noch unter die Top 3, liegt aber mit rund 25 100 Beiträgen klar hinter den beiden Spitzenreitern. Die Fotos und Videos, die mit #kloten verlinkt sind, nehmen aber auch wirklich Bezug auf die Unterländer Gemeinde. Ein Blick auf den Inhalt zeigt: Die Stadt profitiert vor allem von Reisenden, die Bilder des Flughafens hochladen. Zudem veröffentlichen die Instagram-Nutzer oft Beiträge aus der Swiss Arena, wo der EHC seine Heimspiele austrägt.

Kleinere Gemeinden profitieren vom Wanderboom

Dass Wandern in der Schweiz als Trendsport angepriesen wird, war vor einigen Jahren noch nicht vorhersehbar. Doch heute trifft man vor allem auch viele junge Leute auf den Wanderwegen an. Was bei diesen Ausflügen nicht fehlen darf: ein Foto für Instagram. Von dieser Entwicklung profitieren einige Unterländer Gemeinden. Regensberg beispielsweise bietet mit dem Burgturm und der atemberaubenden Aussicht tolle Fotosujets. Deshalb überrascht es nicht, dass es über 3200 Beiträge mit #regensberg gibt. Damit lässt das Dorf viele grössere Gemeinden aus dem Unterland hinter sich.

In Eglisau gibt es zwar keinen Burgturm, aber das Städtchen scheint trotzdem ein beliebtes Ausflugsziel zu sein. Auf Instagram findet man unter #eglisau vor allem Bilder des Rheins.

Doch nicht nur schöne Landschaften und spezielle Bauten verhelfen den Gemeinden zu mehr Instagram-Beiträgen. Auch Veranstaltungen mit nationaler Ausstrahlung sind von Nutzen. Einer der Profiteure ist Rümlang, wo jedes Jahr das Zürich Open Air stattfindet. 65 000 Musikfans besuchten das viertägige Festival im vergangenen August, ein Jahr zuvor waren es sogar 80 000. Unter #rümlang sind zudem etliche Beiträge von Partys zu finden. Die meisten davon zeigen Konzerte im Nachtklub Rinora 4. Dort treten immer wieder albanische Superstars auf, was Besucher aus der ganzen Schweiz nach Rümlang lockt.

Das Oberland ist besser vertreten als das Unterland

Sucht man nach #zürcherunterland, stösst man auf 936 Fotos und Videos. Zum Vergleich: Bei #zürcheroberland sind es 6300 Beiträge, bei #zürich sogar 1,9 Millionen.

Dass gerade mal neun Bilder mit dem Hashtag «freiensteinteufen» versehen sind, dürfte am langen Namen liegen. Ein Blick auf diese Beiträge lohnt sich aber allemal. Der Freiensteiner «Puurehof im Rüedi» veröffentlich immer wieder Fotos und Videos von neugeborenen Ferkeln und Kälbchen.

Auf Instagram ebenfalls schlecht vertreten sind die vier Wehntaler Gemeinden Schöfflisdorf, Oberweningen, Schleinikon und Niederweningen. Zusammengezählt kommen die Dörfer auf lediglich 1100 Erwähnungen, also etwa soviel wie die Gemeinde Otelfingen alleine. (Zürcher Unterländer)