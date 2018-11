So kam es zur Schuldenexplosion

1,228 Milliarden Franken – so hoch ist die Schuldenlast der Stadt. In den letzten zehn Jahren ist die Verschuldung explodiert und um fast eine Milliarde an­gestiegen.

Wie die Verschuldung zustande kam, ist kompliziert zu sagen und doch wieder nicht. «Allgemein besteht ein Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben», fasst der Leiter des Finanzamts, Beat Holzer, zusammen. Es sei wie bei einer Familie: «Wenn diese mehr ausgibt, müssen die Löhne der Eltern steigen, die Familie muss sparen oder sich verschulden.» Im Fall der Stadt sind dies politische Entscheide. Die Ausgaben der letzten Jahre hätte man nur durch enorme Gewinne sofort finanzieren können, so Holzer, etwa mittels Steuererhöhungen oder neuer Sparpakete. «Der politische Wille lautet aber: Wir refinanzieren das später.»

Ausgabenfreudiges Stimmvolk

Wichtig ist laut Holzer die Unterscheidung zwischen der Verschuldung der überwiegend gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetriebe (Stadtwerk, Stadtbus, Altersheime, Park­häuser etc.) und derjenigen des Steuerhaushalts (Schulen, Polizei, Sozialleistungen etc.). Ein erstaunlich grosser Brocken (rund 590 Millionen Franken), der auch zuletzt viel stärker anwuchs, entfällt auf die erste Gruppe.

Kehrichtverbrennung: Stadtwerk gab zuletzt sehr viel Geld aus. Für den 2013 abgeschlossenen Umbau der Kehrichtverbrennung (KVA) in der Grüze ­bezahlte man die Rekordsumme von 210 Millionen Franken.

Stromunterwerke: Der Bau fünf neuer Unterwerke zwecks einer Spannungserhöhung kostete 187 Millionen Franken.

Grüne Projekte: Das vom Volk in zwei Vorlagen genehmigte Energie-Contracting kostet 70 Millionen (2015) plus 40 Millionen (2012). Der ebenfalls gut­geheissene Kredit für die Förderung erneuerbarer Energien beläuft sich auf 90 Millionen (2012).

Glasfasernetz: Der Aufbau des Netzes kostet 67 Millionen Franken (Volksabstimmung 2012). Auf den Steuerhaushalt entfällt eine Verschuldung von rund 710 Millionen Franken.

Polizeigebäude: Das Polizei­gebäude am Teuchelweiher, der teuerste Neubau der Stadt, soll 87 Millionen Franken kosten.

Schulhäuser: Wegen des Bevölkerungswachstums muss die Stadt viele neue Schulhäuser bauen, dazu kommen Sanierungen. Einzelne Kostenbeispiele: Schulhaus Neuhegi: 39 Millionen, Zinzikon: 34 Millionen.

Neues Rechnungsmodell: Die Umstellung auf HRM2 ermöglicht geringere Abschreibungen, wodurch sich die Verschuldung rechnerisch erhöht. Schrieb man früher Schulhäuser über zehn Jahre ab, sind es seit 2014 33 Jahre. So reduzieren sich die Abschreibungen um rund 15 Millionen Franken jährlich.

Dazu kommen gestiegene wiederkehrende Ausgaben, etwa im Sozialbereich (aktuell 112 Millionen jährlich). Einer der grössten Ausgabenposten lässt sich nicht zuteilen: Die Zuschüsse an die Pensionskasse stammen sowohl aus dem Steuer- als auch dem ­Gebührenhaushalt (Anstellungsort der Mitarbeiter massgebend). 2014 stieg die Neuverschuldung drastisch an, als die Stadt bei der Auslagerung der Kasse 243 Millionen Franken einschoss. Nun wird über neue Zuschüsse von 144 Millionen diskutiert, die Gewerkschaften fordern 210.

«Stadt nicht in Pfanne hauen»

Man solle Winterthur «nicht in die Pfanne hauen», meint der Finanzchef. Die Stadt befinde sich bei der Pro-Kopf-Verschuldung keineswegs an der Spitze, bei Gemeinden in Genf und Basel betrage diese teils gegen 40 000 Franken; dies dürfe freilich nicht der alleinige Vergleichswert sein.

Wenn Kritiker sagten, Schulden würden unsere Kinder be­lasten, sei dies nur die halbe Wahrheit, so Holzer: «Wir übergeben ja auch Gegenwerte.» Verschulde sich ein Eigenheimbesitzer, verfüge er mit dem Haus über einen Gegenwert. «Nimmt er aber noch Kleinkredite auf, um sich dies und das zu kaufen und teure Ferien zu machen, stimmt die Rechnung nicht mehr.» In diesem Fall sei statt von Verschuldung von Überschuldung zu sprechen. Kinder würden eine Erbe nur ausschlagen, wenn die Kredite den Wert des Hauses übersteigen.

So oder so bezahlt der Häuschenbesitzer aber Schuldzinsen. Bei Winterthur sind es derzeit 23 Millionen Franken im Jahr. (Der Landbote)