So reagieren die Gemeinden auf die mögliche neue Aufteilung des Kantons

Die Grenzen innerhalb des Kantons Zürich werden neu gezogen. Dies zumindest sieht ein Vorschlag einer Arbeitsgruppe des kantonalen Gemeindepräsidentenverbands vor. Geht es nach diesem Entwurf, so wird es in Zukunft anstelle von zwölf Bezirken nur noch acht Verwaltungseinheiten geben. Diese werden neu «Regionen» genannt, übernehmen aber weiterhin die Funktionen der Bezirke und fungieren als Wahlkreise. Die Bezirke Bülach und Dielsdorf werden dabei zu einer Region namens «Unterland-Furttal» zusammengefasst. Die Gemeinden Rümlang, Opfikon, Kloten, Bassersdorf, Nürensdorf, Wallisellen und Dietlikon werden ausscheiden und fortan zur Region «Glattal» gehören. Als Grundlage für die neue Landkarte dienen bereits bestehende Planungsgebiete. Ab sofort läuft die Vernehmlassung zu dem Vorschlag.

Klotens Stadtpräsident René Huber ist angetan von der Idee, dass seine Stadt künftig der Region Glattal angehört. «Im Rahmen von ‹glow,das Glattal› und dem Verband Flughafenregion Zürich arbeiten wir bereits in diesen Strukturen zusammen», erklärt er. Auch die Neueinteilung der Wahlkreise begrüsst Huber. «Es macht mehr Sinn, dass die Leute dort gewählt werden, wo sie ihre politische Arbeit verrichten», erklärt er. Ihn zum Beispiel kenne man als Politiker hauptsächlich im Glattal. «Im Rafzerfeld bin ich wohl weniger bekannt.»

Vor- und Nachteile prüfen

Zwei Seelen schlagen in der Brust von Rümlangs Gemeindepräsident Peter Meier-Neves: «Wir verstehen uns einerseits als Eingangstor zum Unterland und anderseits sind wir Mitglied von Glow.» Der Gemeinderat werde sich nun daran machen, Vor- und Nachteile der neuen Zuteilung zu prüfen.

Für Nürensdorfs Gemeindepräsident Christof Bösel ist der Gedanke, dass seine Gemeinde künftig nicht mehr zum Unterland gehören soll im Moment noch «etwas fremd». Grundsätzlich verwehren will er sich aber nicht. So habe er nichts gegen innovative Ideen.

Neben den acht Regionen sieht der Entwurf des Gemeindepräsidentenverbands auch eine Einteilung in 31 funktionale Räume vor. In der Region Furttal-Unterland sind dies das Embrachertal, das Rafzerfeld, das Wehntal, das Furttal, Bülach und Umgebung sowie Niederglatt, Oberglatt und Niederhasli. Letzterer Zusammenschluss wird im Vorschlag als «Hasliglatt» bezeichnet. Die Gemeinden sollen in den definierten Räumen die Zusammenarbeit vorantreiben und Aufgaben wie die Spitex und die Betreibungsämter zusammenführen. Geschehen soll dies über Anschlussverträge. Ein gesetzlicher Zwang dazu ist aber nicht vorgesehen.