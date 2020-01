So rechtfertigt der Flughafen seine Investitionen im Ausland

Herr Brosi, die Flughafen Zürich AG investiert 650 Millionen Franken, um in der Nähe von Delhi einen brandneuen Flughafen aus dem Boden zu stampfen. Was soll das?

Lukas Brosi: Das internationale Geschäft ist Teil unserer Entwicklungsstrategie, welche wir seit mehreren Jahren verfolgen und aufbauen. Als Firma werden wir in unserem Kerngeschäft - dem Betreiben des Flughafens Zürich - irgendwann an eine Wachstumsgrenze stossen. Es wird nie eine vierte Piste geben. Deshalb bilden wir heute mit einer Expansion im Ausland eine Basis, um auch langfristig als Unternehmen im Rahmen unserer Kernkompetenzen wachsen zu können, wenn wir in 10 bis oder 15 Jahre an eine Wachstumsgrenze in Zürich kommen.

Entspricht es denn überhaupt der Aufgabe des Flughafens, die er von Bund und Kanton erhält, im Ausland zu expandieren?

Ja, letztlich hat man sich mit der Privatisierung des Flughafens Zürich seinerzeit dazu entschieden, Investitionen in unsere Infrastruktur durch Investoren zu ermöglichen. Entsprechend müssen wir für diese Investoren ein attraktives Unternehmen bleiben, um uns selbst zu finanzieren. Wie jedes Unternehmen suchen wir Marktchancen im Rahmen unserer Kernkompetenzen.

In Kloten ist die Wachstumsgrenze aber noch kein Problem. Warum investiert man heute schon so viel Geld?

Heute können wir ohne finanziellen und zeitlichen Druck ein gutes Portfolio aufbauen, welches in seiner Qualität und Grössenordnung für uns stimmt.

Wie expandiert denn der Flughafen im Ausland?

Wir investieren nicht als reiner Finanzinvestor, sondern übernehmen die unternehmerische Verantwortung. Das bedeutet, dass wir im Ausland dieselbe Rolle einnehmen wie in Kloten: Wir entwickeln und betreiben einen Flughafen..

Sie investieren Hunderte Millionen Franken im Ausland, das Risiko scheint hoch. Wie lässt es sich abschätzen?

Die Aviatik ist ein regulierter Geschäftsbereich des Unternehmens. Daneben gibt es zwei nicht regulierte Bereich: Das Kommerz- und Parkingeschäft sowie das Immobiliengeschäft. Nebst diesen soll sich das internationale Geschäft zu einem dritten nicht regulierten Standbein entwickeln. Aber klar, die Risiken im Ausland sind sicher höher als in Zürich. Damit verbunden haben wir aber auch höhere Renditenerwartungen an diese Projekte. Jedes Projekt wird – bevor wir in ein mögliches Bieterverfahren einsteigen – vertieft geprüft. Wir betrachten dabei finanzielle, aber auch politische Risiken sowie soziale als auch ökologische Themen. Bei sehr vielen Projekten, die wir prüfen, kommt es nie zu einem Investitionsentscheid.

Wenn Sie aber mitbieten und eine Konzession erhalten, läuft diese oft über Jahrzehnte hinaus. Ist das nicht ein zusätzliches Risiko, weil sich in dieser Zeit viel verändern kann?

Ich sehe darin eher einen Vorteil. Diejenigen Länder, in welchen wir Geld investieren, haben auch langfristigen Investitionsbedarf. Wir sind in Schwellenmärkten unterwegs und nicht in vergleichbar entwickelten Staaten in Westeuropa. Das heisst, je länger die Laufzeit ist, desto grösser ist die Chance, allfällige politische oder konjunkturelle Schwierigkeiten auszubügeln. Die langen Konzessionszeiten sind also sogar ein wichtiges Kriterium für uns, um zu investieren. Wir müssen gar nicht innert von zum Beispiel nur fünf Jahren eine Rendite erwirtschaften.

Der Flughafen investierte jüngst in Projekte in Indien und Lateinamerika, vor allem Brasilien. Warum gerade dort?

Wir investieren vor allem in Ländern, die bereits Erfahrung in der Privatisierung haben. Brasilien hat über mehrere Runden Flughäfen privatisiert. Ähnlich in Indien. Das Land ist in Asien Vorreiter für Privatisierungen. Zudem hatten wir dort mit unserer Beteiligung am Flughafen in Bangalore bereits einen grossen Erfolg gefeiert: Wir haben einen Flughafen quasi auf der grünen Wiese neu gebaut, es war in dieser Art eine Premiere für Indien. Wir haben die Beteiligung später für rund 150 Millionen Franken – dem rund zehnfachen Wert der Investition – verkauft. Generell überlegen wir uns, in welchen Ländern es grosse Binnenmärkte und wenig Alternativen zur Reise mit dem Flugzeug gibt. Indien ist eine Volkswirtschaft mit 1,3 Milliarden Menschen. Und auch in Brasilien leben sehr viele Menschen und innerhalb der riesigen Fläche des Landes gibt es kaum Alternativen zu einem Flug.

Wie lange dauert es, um ein potentielles Projekt zu prüfen und dann zu investieren?

Es geht eigentlich relativ schnell. Die Staaten haben einen Plan für diese Privatisierungsvorhaben und wann sie stattfinden sollen. Auf ein konkretes Datum hin kriegt man dann die Ausschreibungsunterlagen. Darin stehen die Bedingungen des Staats und wie der Flughafen aussehen soll. In Indien gab es zum Beispiel ein Referenzprojekt und es war klar, dass der Flughafen in Jewar in einer ersten Ausbauphase mindestens jährlich 12 Millionen Passagiere abfertigen soll. In der Regel hat man nach der Ausschreibung drei bis vier Monate Zeit, um ein Projekt auszuarbeiten.

Die USA diskutieren immer wieder darüber, Flughäfen zu privatisieren. Wäre dies auch noch ein Markt, den Sie erschliessen möchten? Oder liebäugeln Sie sonst mit einem Markt?

Wir werden uns jetzt zuerst auf Lateinamerika und Indien fokussieren. Wir schränken uns auf diese Regionen ein, um uns nicht zu verzetteln. Letztes Jahr kamen für uns drei neue Flughäfen dazu, das hat nun auch eine höhere Priorität als weitere Akquisitionen. Nordamerika haben wir aufgrund der Fokussierung bewusst ausgeschlossen und auch, weil es im Vergleich zu Indien und Südamerika viel weiter entwickelt ist. Entsprechend tiefer sind dort auch die Renditen.

Investieren in Wachstumsmärkten, das Aufkaufen und Betreiben anderer Player auf dem Markt, irgendwie klingt das fast ein wenig nach der Hunterstrategie der Swissair vor dem Grounding. Hinkt der Vergleich?

Den Vergleich habe ich auch schon gehört, er trifft aber nicht zu. Wir verfolgen keine reine Wachstumsstrategie. Wir haben nicht die Absicht, künftig hauptsächlich fremde Flughäfen zu betreiben, es geht um den Ausbau unserer Kernkompetenzen im Rahmen eines weiteren Standbeins unserer Firma. In drei bis fünf Jahren soll das Auslandgeschäft einen Gewinnbeitrag von 10 bis 15 Prozent beisteuern. Die entsprechende Priorität hat die Expansion innerhalb unserer Firma. Am wichtigsten für uns wird immer sein, den Flughafen Zürich zu entwickeln und zu betreiben.

Die ausländischen Flughäfen werden also nie mehr als die Hälfte des Gewinns der Flughafen Zürich AG erwirtschaften?

Nein, das kann man definitiv ausschliessen.